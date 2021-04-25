Почему российская культура убивает?

Некоторые явления существуют независимо от нашего отношения к ним. В тоже время именно наше отношение к ним их объективирует. Такие явления называются фактами.

Российская Федерация напала на Украину. Российская Федерация благодаря военной операции оккупировала Крым.

Российские военные утром 27 февраля 2014 года захватили Совет Министров и Верховный Совет АР Крым, а вечером сообщили, что якобы депутаты крымского парламента что-то там приняли.

Офицеры российских специальных служб в гражданской одежде под камерами российских так называемых медиа проводили "митинги" перед украинскими военными частями в феврале-марте 2014 года. В это время иные российские военные без знаков отличия, используя этот живой щит, осуществляли штурм украинских военных частей.

Сегодня в восточной части нашего Государства Украинской Армии противостоят вооруженные формирования, офицерский состав которых составляют кадровые военные – офицеры вооруженных сил РФ, а большая часть рядовых – граждане РФ.

Эти вооруженные формирования полность управляются из Москвы, получают из Москвы финансовое обеспечение и оружие.

Выпускники военных учреждений РФ приезжают в Украину, чтобы убивать украинских военных и гражданское население. И это элемент учебного процесса – защита диплома.

Это факты.

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Дело самолета МН-17 тоже факт использования оружия Москвой – пример одного из военных преступлений Московии и ее лжи вокруг него.

Для человека с критическим разумом это очевидные факты.

Но большую опасность сегодня несет не такое заметное, но более разрушительное оружие – российская культура.

Нарушать договоренности – это привычка московитов. Врать, обманывать и воровать у партнеров – это их традиции. Разрушать всё вокруг – основной смысл их существования. Где присутствует Московия, там разруха и смерть: Абхазия, Приднестровье, Крым, Донецкая и Луганская области Украины, Чечня (во время первой и второй войн), Сирия.

Российская культура сегодня это вирус, который уничтожает все вокруг себя. Это один из инструментов войны, которую ведет Москва против всего мира.

Путин вместе со своими миньонами, используя ложь, подлость, подкуп, принял решение о совершении акта вооруженной агрессии против Украины, реализовал его и продолжает совершать акт агрессии против нашего Государства. Это настолько очевидный для нас, украинцев, факт, что иначе, чем "HUILO", его никто и не называет.

Российская культура, это когда письмо в поддержку Путина в связи с начатой им войной против Украины подписывает более пятиста деятелей культуры РФ.

Они не только понимают, что политика Путина несёт смерть, но и гордятся этим.

На вопрос издательства "Газета.ру" относительно этого письма в поддержку политики Путина против Украины министр культуры РФ В.Мединский ответил:

"Вы недооцениваете информированность наших деятелей культуры и степень их политической компетентности. Они прекрасно понимают, за что высказываются – и добавил – Деятели культуры — лидеры общественного мнения, пользуются значительным моральным весом, влиянием.

Именно поэтому наши оппоненты тоже обращаются к ним, чтобы подкрепить свою позицию мнением авторитетного человека. И есть такие моменты в истории страны, когда их мнение чрезвычайно важно. Чем острее политический момент, тем эта потребность ощутимее. "Поэт в России больше, чем поэт".

Однако объективная реальность снимает этот пафос министра культуры Российской Федерации.

При критическом взгляде внимательный читатель замечает, что сегодня деятели российской культуры не более, чем их национальная кукла Петрушка, ртом которой через её зад говорит рука Путина.

Российская культура многогранна.

С одной стороны это Сурганова, Валерия, Газманов, Билан и другие, кто незаконно выступал в Крыму с оркестрами. С другой, это телеведущий Киселёв, который годами выливает своим зрителям потоки лжи, манипуляций и пропаганды.

Это актер Пореченков, который в Донецком аэропорту надел шлем "PRESS" на голову и из крупнокалиберного пулемета стреляет в украинцев.

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Это так называемые ученые Государственного музея Ермитаж и Российской Академии Наук, которые проводят незаконные археологические раскопки в Крыму, во время которых уже полностью уничтожено более ста памятников археологии Украины.

Это ректор театрального училища имени Щукина Князев, который на вопрос журналиста об оккупированном Крыму пытается сломать камеру.

Это хор Данилового монастыря, который под соусом православия поет в Крыму и по всему миру "день пабеды", "вставай, страна агромная".

А еще это различные Тимоти, Криги, Федуки, Фараоны, которые отрабатывают те же самые месседжи Путина на российских подростков и молодежь. Каждый из них работает на своём фронте – кто-то с будущим "пушечным мясом" Российской Федерации, а кто-то с их родителями.

Это всё и есть российская культура – симбиоз лжи, пафоса, мелкого жульничества с православным российским шовинизмом.

Российская культура сегодня не просто терпит совершение на оккупированных территориях военных преступлений и иных нарушений прав и свобод человека, а прямо призывает к этому.

Российская культура создает иллюзорную параллельную реальность с искаженной системой ценностей, убеждений и взглядов относительно международно признанных ценностей мира и стабильного развития общества. Её представители используют низкую критичность и внушаемость российского общества, манипулируют им в интересах Путина и иных членов высшего политического руководства.

Ртом киселёвых, пореченковых и других лиц российской культуры Путин продвигает свой разрушительный нарратив – говорит об отсутствии акта агрессии против Украины, навязывает российскому обществу ошибочные убеждения о правомерности оккупации и попытки аннексии Крымского полуострова.

Он разжигает социальную и межгосударственную вражду, развивает и усиливает конфликт между Российской Федерацией и Украиной, пробуждает низшие инстинкты у граждан Российской Федерации, навязывает им сформированные и выгодные ему ошибочные убеждения и стереотипы.

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Российская культура сегодня является важным для Путина способ распространения в обществе ложных мировоззрения, утверждений и фейков. А деятели культуры – всего лишь инструмент воздействия на общественное мнение в свою пользу.

Используя моральную нестабильность российского общества, такая "культура" пробуждает низшие инстинкты у своих граждан.

Вследствие чего другие граждане Российской Федерации в составе вооруженных сил, иных военных подразделений РФ и вооруженных формирований, которые контролируются Российской Федерацией, незаконно находятся на территории Украины.

Осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, едва ли не ежедневно убивают украинских военных и гражданских лиц, уничтожают имущество нашего Государства, юридических и физических лиц, нарушают территориальную целостность, суверенитет, демократический конституционный строй, причиняют иной вред государственным интересам Украины.

Фактами является и то, що по минимальным оценкам Российская Федерация принесла в Украину более 42 тысяч человеческих жертв.

Преступление агрессии Российской Федерации против Украины продолжается, люди погибают, а российский коллективный Петрушка продолжает продвигать свой вирус - культуру, которая убивает.

И это тоже факты.

Но, как мы и говорили, только наше отношение к фактам наделяет их определенным значением. Наша реакция на них формирует наше будущее с новыми подобными фактами, или без них.

Осуждение преступной политики Российской Федерации либо пособничество ей – выбирать нам. Но именно сознательный выбор определят, кто мы и чего действительно хотим.

Если мы действительно хотим прекратить войну, жертвы и смерть, мы должны нейтрализовать агентов государства-агрессора, остановить источники лжи и манипуляций, исключить саму их возможность искажать реальную действительность, прекратить существование источников пропаганды войны под видом культурного обмена.

Сергей Мокренюк, представитель Крайовой Рады Украинцев Крыма (КРУК)

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