Государственный экологический контроль по-новому

Каким будет государственный экологический контроль? От ответа на этот вопрос зависит качество жизни будущих поколений.

Концентрация токсичных соединений в украинских реках в 30-40 раз превышает предельно допустимые нормы.

Украина занимает 8-е место в Европе и 43-е в мире по уровню загрязненности воздуха.

Количество видов животных, находящихся в нашей стране на грани исчезновения за последние 40 лет увеличилось в 8 раз.

Это просто факты об экологической действительности. И это тревожный сигнал, который заставляет нас всех задуматься о будущем.

Государственный экологический контроль – инструмент, который поможет остановить сползание к катастрофе. Вот только нужно сделать его эффективным: чтобы никто из нарушителей не избегал наказания, чтобы бизнес был заинтересован в модернизации своих мощностей, чтобы мы могли не только реагировать на чрезвычайные экологические ситуации, но и предупреждать их.

Именно для этого более года назад в парламенте зарегистрировали законопроект 3091 "О государственном экологическом контроле" – первый комплексный законодательный документ, регулирующий эту сферу.

Он, наконец, упорядочивает всю систему, убирает дублирование полномочий между различными государственными органами, конструирует механизмы реализации тех функций, которыми наделены контролирующие учреждения.

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В сентябре 2020 года Комитет по вопросам экологической политики из-за большого количества замечаний направил его на повторное первое чтение.

Рабочая группа при Минприроды доработала законопроект, учтя конструктивные предложения. К процессу присоединились не только народные депутаты и управленцы, но и экологи, и представители бизнеса.

В результате мы получили усовершенствованный документ, который смело можно выводить на стадию финального голосования. И поэтому 17 марта профильный комитет рекомендовал его к рассмотрению в сессионном зале Верховной Рады.

Чем же отличается обновленный вариант законопроекта о государственном экологическом контроле от предыдущей своей версии?

Госэкоконтроль будет распространяться не только на предпринимателей и физлиц, но и на органы местного самоуправления, центральные и местные органы исполнительной власти.

Государственный экологический контроль частично выводится из-под действия Закона "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности". Сейчас по большинству контролирующих учреждений это уже сделано.

Четко определены как права, так и обязанности предпринимателей при проверках. Например, запрещается изменять адрес и правила внутреннего

трудового распорядка, чем сейчас слишком часто злоупотребляют.

Присутствие руководителя и его уполномоченного лица при проверке теперь уже не обязательно. Это поможет разблокировать проверки многих предприятий-загрязнителей, которые с помощью такого нехитрого приема годами избегали ответственности.

Временно приостановить работу предприятия может только суд, но нарушитель будет нести ответственность за невыполнение соответствующего предписания.

ГЭИ будет ликвидирована и на ее базе создадут новый орган государственного экологического контроля.

Полномочия этого нового учреждения и других органов власти четко разграничены. В частности, за Госгеонедрами останутся вопросы недропользования, за Госгеокадастром – контроль снятия почвенного покрова, за Госрыбагентством – вопрос водного биоразнообразия, а за органом госэкоконтроля – природоохранные функции.

Зарплата сотрудникам органов государственного экологического контроля будет повышена. Она составит минимум 13 134 грн (сейчас – от 5500 грн). Это сделает их работу более эффективной и минимизирует коррупционные риски.

Принятие законопроекта 3091 поможет достойно ответить на вызовы, стоящие перед экологией: нехватка питьевой воды, загрязнение воздуха, потеря биоразнообразия, изменения климата.

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Конечно, некоторым эта реформа не нравится, потому что нарушителям придется отвечать перед законом. И поэтому против нее развернули атаку те, кто и дальше хочет безнаказанно уничтожать окружающую среду.

Тиражируются запугивания и мифы, рассчитанные на неспециалистов в экологических вопросах.

Первый миф о том, что, мол, законопроект идет в разрез с европейской и мировой практикой. Но на самом деле он является средством выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Она провозглашает, что "экологическая политика будет основываться на принципе предосторожности и принципах, которые требуют применения превентивных мер, возмещение в приоритетном порядке вреда, причиненного окружающей среде, и уплаты штрафа загрязнителем окружающей среды". Значит, надо дать госэкоконтролю реальные инструменты для выполнения своих функций и именно на это направлен законопроект 3091.

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Второй миф – это рассказы о том, что новый орган экологического контроля будет иметь слишком широкие полномочия.

На самом деле, полномочия останутся почти неизменными. Добавляется только право инспектора подать запрос на получение у предприятия информации перед тем, как идти на проверку.

Причем, это в интересах самого бизнеса, так как предварительное знакомство с данными уменьшит продолжительность мероприятия контроля.

Также орган госэкоконтроля будет иметь возможность принимать административно-хозяйственные санкции. Но аналогичные полномочия сегодня у Гоструда, Госпродпотребслужбы и органов рыночного надзора.

Если мы сравним полномочия органа госэкоконтроля в Украине с аналогичными учреждениями в Европе и США, увидим, что у нас, наоборот, слишком сдержанно подходят к наделению его новыми функциями.

В Англии Агентство окружающей среды (EA) – это не только контролирующий, но и разрешительный орган. Он дает разрешения на выбросы или иную деятельность, которая может привести к загрязнению окружающего пространства.

В Соединенных Штатах Америки Агентство по охране окружающей среды США (EPA) также предоставляет разрешения на использование опасных веществ, на утилизацию отходов, на выбросы в воздух и тому подобное.

А в Израиле существует собственная "зеленая" полиция, которая имеет право входить на любой объект, допрашивать подозреваемых, изымать предметы, проводить обыск, штрафовать, открывать уголовные производства, выписывать предписания.

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Итак, законопроект 3091 не угрожает бизнесу, а наоборот поможет ему двигаться в русле тех европейских практик, которые определяют сегодня экологическую политику Евросоюза.

Если Украина провозгласила европейский вектор развития, она не может безнадежно отставать от Европы, потому что тогда рискуем получить новый "железный занавес", что отделит нас от ЕС.

Но самое главное – лучшая экология в Украине нужна не немцам, французам или итальянцам. Она нужна нам с вами и нашим детям. Сегодня это вопрос качества жизни будущих поколений, к которому нужно относиться очень ответственно.

Андрей Малеваный, глава Государственной экологической инспекции Украины

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