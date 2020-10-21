Изменения климата и экологический контроль

На наших глазах мир переживает грандиозные изменения климата. С 1901 года средняя температура воздуха на планете выросла на 1 градус. Тенденция роста продолжается, и чем дальше, тем больше люди будут страдать от недостатка пресной воды, экстремальных погодных явлений, стихийных бедствий.

Как результат, на планете возрастет количество конфликтов за водные и продовольственные ресурсы. На самом деле это происходит уже сейчас, и Украине, к сожалению, не избежать общей для всего человечества беды.

Но может ли государство сделать что-то для того, чтобы если не остановить, то хотя бы затормозить бешеные темпы климатических изменений? Да, может. И системе экологического контроля, в котором Госэкоинспекция занимает ведущее место, отводится здесь важная роль.

Прежде всего, нужно усилить защиту тех кластеров окружающей среды, которые особенно важны для жизнедеятельности страны.

1. Прибрежные водозащитные полосы. Сегодня их или распахивают под сельское хозяйство, или просто застраивают. Как следствие, реки и другие водные объекты загрязняются – туда попадают удобрения и пестициды, нарушается их водность, вода становится непригодной для потребления.

Напомню, что в Украине 80% питьевой воды черпают именно из поверхностных источников. В частности, экосистема Днепра обеспечивает 70% наших питьевых хозяйственных нужд. Если мы не защитим реки от беспощадной эксплуатации, под угрозой будет не только сельское хозяйство Украины, но и обеспечение водой большинства городов.

2. Украинские леса. Они непосредственно влияют на гидрологический цикл и делают климат региона более мягким и влажным. А главное – леса обогащают атмосферу кислородом и поглощают углерод, чем подтверждают свою репутацию "легких планеты". Из-за массовой вырубки лесов выбросы СО2 только растут и ускоряют темпы глобальных изменений климата.

В прошлом году объем незаконных рубок в Украине вырос почти в семь раз, что нанесло ущерб государству на сумму 814,2 млн. грн. И это далеко не полные данные. Если не переломим этот тренд, каждый последующий год наводнения, смерчи или пыльные бури будут иметь все более угрожающие масштабы.

3. Воздух. В международном рейтинге Climate Change Performance Index Украина заняла достаточно высокую 17-ю позицию по уровню выбросов парниковых газов наряду со Швейцарией и Францией. Но этот успех скорее следствие потери части промышленного потенциала, чем результат целенаправленной политики.

Однако действующие промышленные предприятия, входящие в список ТОП-загрязнителей воздуха, остаются мощным фактором провоцирования климатических изменений. Это, в первую очередь, объекты перерабатывающей промышленности, газо- и электроснабжения.

Как действовать в этих кластерах, чтобы минимизировать воздействие на климат?

Органам местного самоуправления и местным госадминистрациям разрабатывать документацию по установлению на территории прибрежных водоохранных полос и водоохранных зон, восстанавливать их и залеснять, не предоставлять эти земли в частную собственность.

ГЭИ, в свою очередь, контролировать законность использования прибрежных территорий. Только на Днепре мы неоднократно фиксировали в пределах водоохранных зон самовольные захваты земли, строительство, нецелевое использование земельных участков в водоохранных зонах, незаконный отвод земли, ограничение новыми владельцами доступа к воде и самовольное установление дебаркадеров.

За такие нарушения следует существенно усиливать ответственность как для лиц, осуществляющих противоправные действия, так и для чиновников, которые до этого допускают.

Штрафовать не только "черных лесорубов", уничтожающих наши леса, а также тех, кто перерабатывает сырье и затем продает его. Особое внимание уделить лесхозам, где часто под видом санитарных рубок происходит обезлесение огромных площадей.

Госэкоинспекция уже начала комплексные проверки лесных хозяйств, чтобы выяснить реальный масштаб незаконных вырубок, разоблачить лесную мафию и сделать так, чтобы каждый преступник был наказан.

Заставить ТОП-загрязнителей модернизировать свои предприятия, которые сейчас работают на устаревшем, часто еще советском оборудовании.

Недавно правительство одобрило законопроект "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения". Он внедряет обязательное интегрированное разрешение для ТОП-загрязнителей, устанавливает требования к объемам выбросов, а также прописывает меры для уменьшения влияния предприятий на окружающую среду.

Предприятия обяжут мониторить выбросы и ежегодно отчитываться о соблюдении условий интегрированного разрешения. Если эти условия нарушат, разрешение будет аннулировано.

Но пока этот законопроект еще не рассматривался парламентом, ГЭИ создала Управление промышленного надзора, которое контролирует крупнейшие предприятия-загрязнители. В его структуре действует отдел промышленного загрязнения со штаб-квартирой в Кривом Роге. Ведь именно там расположено наибольшее количество стационарных источников выбросов в атмосферный воздух на территории Украины – около 20%.

Госэкоинспекция осознает значение эффективного экологического контроля для сдерживания темпов климатических изменений.

Поэтому стремимся, чтобы как можно скорее вся система была реформирована, а контрольные органы имели возможность модернизировать свою материально-техническую базу, повысить престиж работы инспекторов и получить инструменты привлечения к ответственности тех нарушителей, которые, пользуясь несовершенством законодательства, сегодня остаются безнаказанными.

Андрей Малеваный, для УП

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