Дипломатия по-американски или Кого отправит Байден на "Крымскую платформу"?

Топ-політик демократичного табору США Піт Бутіджедж та дипломат Амос Хохштейн, який залишив наглядову раду Нафтогазу зі словами про "саботаж реформ". Ці дві фігури, за моїми даними, представлятимуть США на "Кримській платформі" і вибір представництва дуже невипадковий. Він несе команді "ЗЕ" дуже чіткий меседж

Нахабні, недипломатичні заяви команди Зеленського про "можливість співпраці з Китаєм" та "нерозуміння чому ми не в НАТО" на фоні відкату від антикорупційної реформи та реформи корпоративного управління принесли свої результати.

Замість тріумфу "Кримської платформи" команда чинного президента отримала чіткий, сформульований і хірургічно влучний меседж від адміністрації Байдена. Звучить він так: "Не треба нас дурити. Хочете – давайте воювати з РФ. Не хочете – ваші проблеми".

Мої контакти в американській політичній сфері саме так пояснюють формування делегації США на "кримську платформу".

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Меседж 1: нас не цікавлять ваші PR-проекти.

Всі спроби затягнути на день Незалежності Віце-президента Камалу Харріс чи зустрітися з Байденом до 24 серпня провалились.

Нашому стратегічному партнеру (а США таким досі є для України та її народу) нецікаво допомагати вибудовувати зручну медіа-кампанію для українських ЗМІ. Їм треба зрозуміти реальні кроки, на які готова українська влада. При цьому можливості для співпраці не втрачені.

Меседж 2: ми готові працювати з вами для того, щоб протистояти Росії.

Стратегічно і "в довгу". Делегацію в Україну очолює Пітер Буттіджедж, і це не просто "міністр інфраструктури".

Буттіджедж брав участь в президентських праймеріз і отримав там вражаючі, як на сорокарічного політика, результати. Це політик з топ-ліги американських демократів, і ми ще про нього багато почуємо.

Під час президентської кампанії він чітко зафіксував, що Росія, яка веде загарбницьку політику щодо України – це ворог США.

Його візит є способом отримати союзника, який розбирається в проблематиці і зможе співпрацювати з Україною багато років. Якщо тільки українська влада переконає його, що справді готова виконувати свої зобов’язання. Зокрема в питаннях реформ, боротьби з корупцією та захисту державних фінансів від політичного впливу.

А щоб команда Зеленського не навішала Буттіджеджу локшини на вуха, в делегації також їде людина, яка досконально знає внутрішні розклади. Це колишній член наглядової ради Нафтогазу Амос Хохштейн.

Меседж 3: не треба нас дурити.

Амос Хохштейн не просто фахівець високого класу в питаннях безпеки та енергетики. Він не тільки працював в наглядовій Нафтогазу, але й чимало зробив і для енергетичної безпеки України.

Саме він відіграв вирішальну роль в домовленостях про реверс газу в 2014 році і в збереженні Стокгольмського арбітражу в 2016-му, просто не пише про це книжки і не знімає фільми. А пішов з наглядової Натфогазу минулого року через "саботаж реформ".

Останньою краплею стало призначення туди командою Зе надтоксичного Роберта Бенша, який не гребував навіть працювати номінальним акціонером для родини Януковича.

Є очевидним, що він чудово розбирається у внутрішніх розкладах і прекрасно розуміє, що призначення очільника Нафтогазу з порушенням антикорупційного законодавства – це банальне ігнорування реформ. І антикорупційної і реформи управління державними підприємствами.

Адміністрація Байдена навіть дала йому офіційну посаду – Хохштейн є спецпредставником Держдепартаменту з питань енергетики.

Правда, не треба сподіватися, що хтось "нас врятує від Північного потоку - 2". Його завдання – переконатися, чи може Україна і далі бути ефективним союзником проти Росії.

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Американська політика є прагматичною і при потребі вміє розмовляти дуже жорстко.

Три меседжі разом мають підготувати Зеленського і команду до того, що його чекає на перемовинах з Байденом. Там готові допомагати народу України боротися з Росією, але тільки якщо влада перестане брехати, лякати "зближенням з Китаєм" та ігнорувати реформи. Все просто.

Володимир Зеленський мабуть сподівається, що американський президент ставитиметься до нього так, як до диктатора Нікарагуа. "Це сучий син, але це наш сучий син" ніби-то казав про Анастасіо Сомоса Гарсія американський президент Франклін Рузвельт.

Зеленський вчив історію з медіа. По-перше, насправді немає історичних доказів, що Рузвельт насправді казав. Це медіа-історія.

По-друге, зараз не повоєнні часи. Американці потребують союзників, а не "держав-клієнтів". Народ України таким союзником є. Чинна влада має це ще довести….

Ярослав Юрчишин