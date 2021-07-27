США на саміті "Кримської платформи" представлятиме міністр транспорту

США на першому саміті "Кримської платформи" буде представляти міністр транспорту Пітер Буттіджедж.

Цю інформацію, яку "Європейська правда" має з двох джерел, підтвердив також лідер кримськотатарського народу, народний депутат від "Європейської солідарності" Мустафа Джемілєв в інтерв’ю "Суспільному".

"Сполучені Штати направляють (в Україну) міністра транспорту, він досить впливова постать в Кабінеті міністрів США, це Піт Буттіджедж", - сказав Джемілєв.

Також, за інформацією "ЄвроПравди", у Буттіджеджа буде статус спецпредставника Байдена.

Офіційно Білий дім ще не оголошував, хто очолить американську делегацію.

Буттіджедж відкритий гей, який завжди виступає за права ЛГБТ. Ймовірно, в Україну він приїде зі своїм чоловіком.

Раніше тимчасовий повірений у справах США в Україні, помічник держсекретаря США Джордж Кент розповів, що президент США Джо Байден та віцепрезидентка Камала Гарріс не будуть присутні на першому саміті "Кримської платформи", та зазначив, що країну представлятиме член кабінету - але не уточнив, хто саме.

Одне з джерел ЄП наполягає, що поїздка віцепрезидентки Камілли Гаріс на саміт "Кримської платформи" була неможливою для США через те, що, за чинним внутрішнім розподілом обов'язків у Білому домі, Гарріс взагалі не опікується зовнішньою політикою - на відміну від своїх попередників, зокрема, віцепрезидента Пенса та віцепрезидента Байдена.

Як відомо, перший саміт "Кримської платформи" запланований на 23 серпня. Вже відомо, що у ньому особисто візьмуть участі президенти Латвії та Словаччини.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповідав, що Росія шантажує та погрожує іншим країнам, вимагаючи не брати участі у Кримській платформі.

"Кримську платформу" ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння деокупації півострова.