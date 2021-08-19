Русский миф об "историческом единстве русских и украинцев"

12 июля на сайте "Kremlin.ru" появилась статья Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев".

К сожалению, от этого текста нельзя раздраженно отмахнуться как от мерзкой мухи, мол это банальный перечень всех российских исторических инспираций за последние 367 лет, что с них возьмешь? Пусть бубнят себе под нос, что хотят, – нам свое делать. Это, возможно, было бы и правильно в условиях мирного сосуществования двух народов.

Сегодня же мы находимся в состоянии гибридной войны с Россией, и не ответить на этот идеологический вызов, значило бы сдать важные стратегические позиции врагу.

Несомненно, что опубликованный Путиным текст не является поиском научной истины, за его спорными историческими тезисами скрывается коварное геополитическое виденье передела мира.

Намерение, если не оккупировать Украину буквально сейчас, то, по крайней мере, лишить ее исторической субъектности, чтобы реализовать эти планы позже.

Соответственно, опровергая обнародованные домыслы, мы не только восстанавливаем историческую правду, а вместе с этим, ограничиваем возможности идеологического обеспечения военной экспансии Российской Федерации против Украины.

О единстве восточнославянских народов

Владимир Путин: "И русские, и украинцы, и белорусы – наследники Древней Руси, являвшейся крупнейшим государством Европы.

Славянские и другие племена на громадном пространстве – от Ладоги, Новгорода, Пскова до Киева и Чернигова – были объединены одним языком (сейчас мы называем его древнерусским), хозяйственными связями, властью князей династии Рюриковичей. А после крещения Руси – и одной православной верой. Духовный выбор святого Владимира, который был и Новгородским, и великим Киевским князем, и сегодня во многом определяет наше родство."

Несомненно, что в эпоху Раннего Средневековья между Балтийским и Черным морями появилась великая держава, которую украинская историография называет Киевским государством или Княжей Украиной, а Владимир Путин назвал Древней Русью.

За использованием этих нюансов кроются определенные смыслы, или даже можно сказать интересы, но в принципе речь идет об одном и том же феномене.

А вот тезис автора статьи о том, что славянские племена, входившие в это политическое образование, были "объединены одним языком (сейчас мы называем его древнерусским)" не соответствует действительности и является грубым подтягиванием проблемы под конкретные современные реваншистские интересы Москвы.

Этот вывод опровергается рядом общедоступных фактов.

Например, если мы возьмем граффити Софии Киевской – это надписи, сделанные на стенах собора его прихожанами того исторического периода – и сравним с языком Новгородских берестяных грамот, то наглядно увидим, что это два разных славянских языка.

Читайте также: Сердце Украины, или Как Софийский собор стал главным храмом страны

На эту тему существует обширная научная литература, и ее легко может проверить каждый, кто захочет лично глубже окунуться в эту проблематику.

Украинский, белорусский и русский языки возникли в результате распада праславянского языка в V веке. Оба народные языки – и Киевский, и Новгородский качественно отличались от искусственного церковно-славянского (староболгарского) языка, который впоследствии прижился в монастырях и стал языком летописания и церковного образования.

Так как в пределах Московского княжества (царства) по Ключевскому "Руси новой, верхневолжской" находилось ощутимо больше неславянского населения, то формирование русского языка происходило там под более интенсивным воздействием церковно-славянского языка.

Реклама:

Впоследствии сформировалось два отдельных диалекта русского языка: северный (Новгород) и южный (Москва).

Конечно, церковно-славянский язык в будущем существенно повлиял на становление и российского, и украинского литературных языков, одновременно приспосабливаясь (адаптируясь) к их природным особенностям.

Украинский язык развивался в собственных естественных границах и подвергся, соответственно, меньшему давлению староболгарского языка.

По мнению известного слависта, профессора Гарвардского и Колумбийского университетов Юрия Шевелева украинский язык прошел шесть периодов развития:

протоукраинский VII-XI вв.; древнеукраинский ХI - ХV вв.; раннесреднеукраинский - XV-XVI вв.; среднеукраинский - середина XVI - первые годы XVIII в.; позднесреднеукраинский - XVIII вв.; современный - от последних лет XVIII в. до сих пор (Историческая фонология украинского языка).

О различии киевского (староукраинского) и новгородского (старорусского) народных языков, как двух отличных славянских языков, а не двух разных диалектов одного, говорят не только украинские ученые или публицисты, об этом публично высказываются и серьезные российские ученые, например, Игорь Данилевский – профессор, доктор исторических наук, известный специалист по истории периода Киевской Руси.

Далее Владимир Путин указывает, что древнерусское государство объединялось "одной православной верой". Казалось бы, что тут уже не может быть никаких возражений, кроме, разве что, украденного московитами "права первородства", – неканонического переноса митрополичьего престола из Киева в Москву; которое, как известно, справедливо отменено Всемирным Православием как неканоническое решение.

Принятие христианства князем Владимиром и развитие Церкви, как в свое время отмечал основатель Института востоковедения НАН Украины, профессор Гарвардского университета Омелян Прицак, стало привнесением целостной системы в хаос различных племенных союзов (славянских, финно-угорских, тюркских и т.д.) объединённых только волей варяжских завоевателей ("властью князей династии Рюриковичей").

Церковь исполнила роль системообразующего фактора в море разновекторных политических, культурных интересов, на ней, как на "скелете" стал наращиваться государственный организм.

Это так, но в разных регионах страны были свои судьбоносные различия становления православной веры.

Еще в советское время исследователь собора Святой Софии Сергей Высоцкий заметил интересную особенность, что в древнерусском государстве с принятием христианства начали почти одновременно строиться три собора Святой Софии.

Хотя в Византийской империи, откуда заимствовалась новая вера, храм был религиозно-государственным центром (традиция государственно-религиозной "симфонии"). По этой аналогии он должен был восприниматься и строится в Киеве, и более нигде. Но, что поразительно, их начали строить сразу в трех разных городах: Киеве, Полоцке и Новгороде.

В тогдашних политико-культурных центрах трех восточнославянских народов: украинского, белорусского, русского.

И чем больше православная вера входила в народные массы этих трех культурных сообществ, тем больше эти три региональные части Метрополии становились отличными друг от друга. Потому что в тысячелетнем противостоянии киевской и московской религиозных традиций лежат не только политические интересы, но и культурно-ментальные различия.

Симптоматично, что с усилением процессов феодальной раздробленности соборы св. Софии появились и в других городах государства.

Читайте также: "Ставь, а то задушу". 6 дней августа, когда появилась Украина

О происхождении слова "Русь"

Владимир Путин: "…люди воспринимали Русь как общее пространство."

Напомним, что к созданию древнего Киевского государства слова "Русь" как обозначение народа или территории не существовало. Поэтому необходимо прояснить, что же вызвало его к жизни?

Когда мы обратимся к первому отечественному летописному источнику "Повести временных лет", то, окажется, что для ее автора Нестора Черноризца происхождение слова "Русь" не представляет никакой загадки: "862 года ... – пишет он, – пошли они за море к варягам, к руси.

Потому что так звали тех варягов – русь, как вот одни зовутся свеями, а вторые – норманнами, англами, другие – готами.

Сказали руси, чудь, словене, кривичи и весь (представители северо-восточных племенных объединений): "Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами ". Так, по мнению летописца, началось становление власти варягов (клана Рюриковичей) на территории от Новгорода до Киева.

Сегодня даже значительная часть российских историков, лингвистов выводят происхождение слова "Русь" от старо-скандинавского rōþr "гребец" и "поход на гребных судах", которое, по их мнению, трансформировалось в фин. ruotsi – "шведский, швед", а затем перешло именно в рѹсь, русь при заимствовании этого слова в славянские языки.

Реклама:

Украинской историографии известна еще одна гипотеза происхождения слова "Русь", ее высказал известный историк, языковед Омельян Прицак еще в своей гарвардской профессорской инаугурационной лекции 1975 года "Откуда есть пошла Русская земля".

Он указал, что клан Рюриковичей имел свою "базу в римской южной Галлии в районе Родез (бассейн реки Гаронны), старого Ruthenicis. Это кельтско-латинское название Rut-eni или Rut-i изменилось, согласно с фонологическими законами, в средне французском языке в Rus-i; в среднегерманском языке опять же Ruti дало закономерное Ruzzi".

Это Ruzzi и является варяжской (фризийской) Русью Нестора Летописца.

Стоит напомнить, что термин "Киевская Русь" как название государства впервые использовал М. Максимович в 1837 году.

Какие б не были гипотезы происхождения этого слова, а фактом остается то, что первой княжеской династией стал варяжский клан Рюриковичей, который почти 300 лет обеспечивал бесперебойное функционирование "Пути из варягов в греки"; а последний, в свою очередь, сыграл роль внешнеэкономического фактора роста политического объединения, которое мы сегодня именуем как Княжеская Украина, Древне -Киевское государство, или Киевская Русь.

С разгромом Киевского государства монголо-татарами, распылением и славянизацией (ассимиляцией) управляющей варяжской элиты, постепенно начало элиминироваться и название "Русь".

В южных и западных землях закрепилось название Украина, а в так называемых великорусских землях прижилось название московиты. Так было вплоть до ХVIII века, пока имперская власть в России не прониклась поиском более достойных исторических корней. Тогда и произошло заимствование ею древне-германского слова "русь" для собственного самоназвания.

Читайте також: Горбачев не поверил в результат: Как в Украине прошли референдум о Независимости и первые президентские выборы?

О происхождении слова "Украина"

Владимир Путин: "Название "Украина" тогда использовалось чаще в значении, в котором древнерусское слово "окраина" встречается в письменных источниках ещё с XII века, когда речь шла о различных порубежных территориях. А слово "украинец", если судить также по архивным документам, первоначально означало пограничных служилых людей, обеспечивавших защиту внешних рубежей."

Утверждение Владимира Путина, что название "Украина" происходит от слова "окраина", имплицировано из теорий пространственной организации социума, когда цельное геополитическое пространство структурно состоит из двух взаимосвязанных частей: центра и периферии. Конечно, так было и в древнерусском государстве ХII-го века.

Здесь все понятно и просто, нужно только уточнить незначительную деталь: где находился центр тогдашнего государства? Потом, определив центр, мы сможем детерминировать его периферию, окраины, приграничье.

Сможем проверить высказанный Владимиром Путиным тезис не только на основе поверхностной фонетической схожести, но и структурного соответствия.

Можно с уверенностью утверждать, что в XII веке в Восточной Европе не было государства с центром в Москве или Новгороде. Здесь находим только различные вассальные княжества большого Киевского государства.

Центром этого государства был Киев ("мать городов русских"), а "окраинами", соответственно, были Новгород, Рязань, Владимир, Суздаль и так далее, и тому подобное.

Реклама:

Итак, учитывая эту историческую данность, выводить происхождение названия "Украина" от слова "окраина", даже в рамках предложенной кремлевским автором логики мышления будет нарушением причинно-следственных связей.

Потому что оно допускает, что тогда был какой-то другой, анонимный центр государства, по которому Киев (Украина) были окраинами; или можно сделать еще более нелепое предположение, что Киев был одновременно и центром, и окраиной.

На самом деле, перед нами яркий пример модернизации исторического явления, когда проблема, взятая из одного исторического времени, из одной исторической реальности – Киевского государства (XII в.), переосмысливается в условиях другого исторического времени, другой исторической реальности – возникновение Российской империи (XVIII в.).

Времени, когда сформировался новый политический центр – сначала Москва, а затем Петербург, который, соответственно, детерминировал новое видение собственных окраин. Его еще можно назвать московским геополитическим видением, которое начало воспринимать украинские территории как собственную окраину.

Одновременно, эти новые геополитические видения инфильтрировались в становление новой национальной психологии, и для всех московитов – от царя до простого крестьянина, это выглядело как объективная реальность. Отсюда столь длительная и массовая "вера" в истинность этого постулата. "Это же очевидность!".

Собственно, Владимир Путин не сказал ничего нового, он банально повторил один из устаревших российских имперских мифов.

Но в ХII-м веке на описываемой нами территории все было в корне другим: Киев, Украина (метрополия) были политическим центром большой восточноевропейской страны, а так называемые великорусские земли – ее окраинами.

Поэтому утверждение, что название "Украина, украинцы" происходят от слова "окраина" это очевидное несоответствие, а точнее банальная подмена понятий, откровенная фальсификация.

Тем более, что приграничья, окраины были и у так называемых "великорусских" княжеств, но появления "украинцев", как охранников тех территорий, там почему-то не зафиксировано.

Отметим, что основой названия "Украина" является корень "край". Если мы развернем любой этимологический словарь, включая фундаментальный "Словарь русского языка Макса Фасмера", то узнаем, что слово "край" присутствует практически во всех славянских языках: "болг. край "конец", сербохорв. кра̑j, "край", словен. kràj, чеш., Слвц., польск., в.-луж. kraj, н.-луж. kšaj. "

А если не поленимся и для развития темы "забьем" в поисковую систему запрос "страна"украинским "краина", то, например, польский онлайн-словарь выдаст нам слово "кraj", словацкий – "krajiny", хорватский – zemlja, чешский – "země", словенский – "država".

То есть у половины славянских народов, как и в украинской культурно-исторической традиции, это слово зафиксировало процесс дальнейшего отделения территории проживания собственного народа от жизненных пространств других народов.

В этом контексте синонимом слова "Украина" могут быть словосочетания "наша страна", "наша земля", "наше государство".

Читайте также: "Российский либерал заканчивается на украинском вопросе, потому что у него нет никакого маневра". Разговор Дмитрия Гудкова и Кирилла Галушко

Можно с уверенностью утверждать, что появление в политической лексике слова "Украина" ("украинцы") указывает на процесс отмежевания, откраянья (украинским: украяння, видкраяння – отсеченье), отмаркирования материнской территории (метрополии) от остального мира, в том числе и от недавно колонизированных территорий; по-другому говоря, отграничения Ойкумены – упорядоченного, обжитого, собственного мира от чужого, варварского, хаотического пространства.

Реклама:

Территорий, которые были заселены в подавляющем большинстве случаев неславянскими народами и в ту пору лишь частично были ассимилированы новой Киевской империей.

Стоит отметить, что это не уникальный исторический случай, так же древние греки отделяли Элладу от остального античного мира; или англичане различали собственно Англию и Британскую империю.

Подытоживая, можно сделать вывод, что появление в XII в. названия "Украина" (Край – Краина (на русском: страна) – Украина) отражало процесс активного формирования политического сознания нового народа, украинцев. Процесса, который был искусственно прерван монголо-татарским нашествием, но впоследствии возродился в военных и культурных формах Казачьей Украины.

Украинцы и русские два разных народа. На их отличие указывают разные самоназвания, разный язык, разная массовая национальная психология и культура, более того – различные генетические показатели.

Основатель российского научного центра "Генофонд Ру", доктор биологических наук Олег Балановский так об этом (конечно, очень осторожно) сказал: "Если сравнивать с другими генофондами Европы, украинцы входят в число наиболее однородных.

Сколько-нибудь существенных различий между западными и восточными украинцами мы не обнаружили, хотя всматривались очень внимательно.

Что касается украинцев и русских: сейчас очень популярны самые противоположные взгляды, но они выводятся из не вполне научных и, главное, политизированных источников.

Как в таких случаях часто бывает, наука дает менее прямолинейный, но более точный ответ.

Российские и украинские популяции генетически очень похожи. На полученных графиках их генофонды образуют два облака, которые находятся очень близко друг к другу. Они сталкиваются, проникают друг в друга по краям, но полностью не перекрываются". (Газета. РУ. – 03.09.2015)

А упоминавшийся российским президентом Николай Гоголь в письме к Михаилу Максимовича вообще отмечал, что украинцы и русские два расово различных народа.

О Границах

Владимир Путин: "Хотите создать собственное государство? Пожалуйста! Но на каких условиях? Напомню здесь оценку, которую дал один из самых ярких политических деятелей новой России, первый мэр Санкт-Петербурга А. Собчак.

Как высокопрофессиональный юрист он считал, что любое решение должно быть легитимно, и потому в 1992 году высказал следующее мнение: республики – учредители Союза, после того как они сами же аннулировали Договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза.

Все же остальные территориальные приобретения – это предмет для обсуждения."

Логика, в отличие от предпочтения, является наукой, и ее формальные законы действительны для всех сторон политического процесса, независимо кто и где находится.

Если понятие "легитимность" Собчака (Путина) взять и применить к захвату Московским царством Казани, то очевидно, что этот военно-политический акт был нелегитимен, потому что Казанское ханство было независимым субъектом международного права, насильно присоединённое к российскому государству.

Так же было и с Украинским Гетманским государством ХVІІІ века, Крымским ханством, всеми государственными образованиями Восточной и Западной Сибири, Дальнего Востока, не говоря уже о свободолюбивых народах Северного Кавказа.

То есть территории проживания этих народов, с точки зрения легитимности, не могут зачисляться в пределы проживания русского народа.

После революции 1917 года на территории Российской Империи появились Советская Россия, демократическая УНР, и другие государства, которые самоопределились как независимые субъекты международного права. Никто из них не выводил юридической "наследственности" от "почившей навеки тюрьмы народов".

Реклама:

Все начали свое политическое бытие с нуля.

Факторами, что узаконили новые политические субъекты международной политики были или волеизъявление населения (УНР), или партийная диктатура (Советская Россия).

СССР был волюнтаристски создан большевиками в 1922 году – единоличными победителями в захватнических войнах против новых независимых государств (1917-1921гг.).

Большевики создали новое государство по формальным национальным признакам как уступку массовым национальным движениям, как средство ослабить национальное сопротивление коммунистическому строительству.

Никакого самовыражения воли народов, вошедших в это новое государственное образование, конечно, не было.

Так исторически сложилось, что после ликвидации Коммунистической партии и развала Советского Союза (1991 г.), единственными легитимными субъектами, что определяли границы национальных образований, стали бывшие советские республики, в том числе и УССР.

И первого декабря 1991 года на общенациональном референдуме все регионы Украины (без исключения) подтвердили законность Акта провозглашения независимости и создание самостоятельного украинского государства – Украины.

Впоследствии ряд российско-украинских договоров юридически подтвердили легитимность этого волеизъявления. И другого не дано, точка.

Но если даже попытаться проанализировать поставленную В. Путиным проблему справедливости/несправедливости существования нынешних границ, то вынуждены напомнить о некоторых аксиомах.

Если Киевское государство (Киевская Русь) было первым украинским государственным образованием, территории которого простирались до Новгорода, то, очевидно, что их, если следовать безумной реваншистской логике, необходимо вернуть настоящим владельцам?

Если вернуться к собчацкой аргументации несправедливого строительства советских республик, то необходимо напомнить, что ряд украинских этнических земель по воле руководства СССР отошла к Польше (Лемковщина, Холмщина), к Белорусской РСР (Брест, Северо-восточное Полесье), в РСФСР (Стародубщина – западная часть Брянской области, большие части Воронежской и Курской областей, подавляющее большинство земель, принадлежавших Кубанским (запорожским) казакам. Я уже не говорю о недавно насильно аннексированном Крыме и части Донбасса.

Русским адептам "собчацкой" логики мышления следует помнить, что история разворачивается не одномерно, и что введённая ими в политическую практику философия передела границ может в один момент повернуться к ним самим своим страшным дьявольским ликом.

И чтобы тогда не пришлось РФ, как "шагреневой коже", сужаться до размеров Российского царства периода Ивана Калиты; а правовых оснований для этого более чем достаточно.

Российский реваншизм может остановить только солидарность терроризируемых им народов и их готовность к бескомпромиссной борьбе за свои интересы

Статья Владимира Путина "О историческом единстве русских и украинцев" в начале ХХІ-го века исполняет ту же роль для русского шовинизма, какую и произведение Адольфа Гитлера Mein Kampf ("Моя борьба") сыграло в начале ХХ века для немецкого милитаризма: она выражает территориальные претензии окружающим народам, легитимизирует насилие как средство решения спорных вопросов.

Успешно противостоять этой экспансии можно только вместе, поодиночке мы обречены на поражение.

Поэтому сегодня актуализируется необходимость проведения учредительного Конгресса порабощенных и терроризируемых Россией народов.

Вместе мы сила. Только вместе мы сможем остановить наступление кровавого русского шовинизма на наши национальные права и интересы.

И нас не должны вводить в заблуждение лукавые слова Путина, что "Россия никогда не была и не будет "анти-Украиной", ибо имперская Россия всегда была такой по определению, такая ее сущность ярко проявляется и сегодня.

Если мы хотим выжить, сохранить свою свободу, то должны готовиться к худшему: к прямому массовому военному конфликту с реваншистской Россией.

Действовать так, как призывал нас гениальный поэт Василий Симоненко в своем знаменитом стихотворении "Курдскому брату". Заменив только слово "курдскому" на "украинскому брату" – вынужденной условности его публикации в советской печати (1963). В

слушиваемся, Василий Симоненко. Курдскому брату:

Волають гори, кровію политі,

Підбиті зорі падають униз:

В пахкі долини, зранені і зриті,

Вдирається голодний шовінізм.

О курде, бережи свої набої,

Але життя убивців не щади.

На байстрюків сваволі і розбою

Кривавим смерчем, бурею впади.

Веди із ними кулями розмову:

Вони прийшли не тільки за добром,

Прийшли забрати ім’я твоє, мову.

Пустити твого сина байстрюком.

З гнобителем не житимеш у згоді:

Йому "панять", тобі тягнути віз.

Жиріє з крові змучених народів

Наш ворог найлютіший — шовінізм.

Він віроломство заручив з ганьбою,

Він зробить все, щоби скорився ти.

О курде! Бережи свої набої —

Без них тобі свій рід не вберегти.

Не заколисуй ненависті силу,

Тоді привітність візьмеш за девіз,

Як упаде в роззявлену могилу

Останній на планеті шовініст.

Александр Ткачук

Колонка – материал, который отражает исключительно точку зрения автора. Текст колонки не претендует на объективность и всесторонность освещения темы, которая в ней поднимается. Редакция "Украинской правды" не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации и выполняет исключительно роль носителя. Точка зрения редакции УП может не совпадать с точкой зрения автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.