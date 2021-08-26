Жизнь без бумажных справок – как Украина войдет в режим paperless

Головна мета Мінцифри – створити найзручнішу країну з точки зору отримання послуг. Ми перетворюємо державу на сервіс, який допомагає, а не заважає. Для цього ми створили Дію.

Це справжня цифрова революція, яка вбиває бюрократичних монстрів і ламає стару систему. І дійсно працює для людей, а не для галочки.

Зараз застосунком користуються понад 6 млн українців, а порталом – ще понад 5.

60% бізнесу в Україні відкривається онлайн, а сервісом єМалятко користуються 86% батьків.

Уже майже 400 тисяч українців згенерували свій захищений підпис – Дія.Підпис. І це всього за 4 місяці.

Щодня ми бачимо більше ніж 10 тисяч операцій шерингу та валідації цифрових документів. Це цифрова держава в дії. І ми тільки нарощуємо темпи.

Щоб ще більше прискорити цифровізацію та створення зручних послуг для українців, ми починаємо входити в режим paperless. Це та обіцянка, яку майже рік тому дав всім українцям Президент Володимир Зеленський. Ми дуже багато працюємо над реалізацією цього завдання.

Що таке режим "без паперів"?

Це основа цифрової держави. Коли державні органи не вимагають у вас довідок, посвідчень чи додатків до документів. Чому? Бо вся ця інформація про вас вже є в реєстрах.

Наприклад, треба змінити прописку.

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Замість того, щоб реєстр однієї громади передав інформацію в реєстр іншої громади, люди роблять копії документів для того, щоб виписатись. Потім роблять копії документів про виписку для того, щоб вписатись. І ще інші копії, копії, копії. Суцільна плутанина.

Ми це змінимо. Держпослуга "здорової людини" – це один раз натиснув і готово. А paperless – основа цього сервісу.

Замість купи паперових документів та черг – Дія.

Щоб режим "без паперів" запрацював на повну, нам необхідно втілити три важливі складові.

Цифрові документи в Дії

З 23 серпня набув чинності закон про цифрові паспорти.

Що це означає? Відтепер паспорт у Дії має таку ж юридичну силу, як і паперовий. У застосунку доступні ID-картка та біометричний закордонний паспорт. Тепер ви можете користуватися ними будь-де на території України. Ніхто не матиме права не приймати Дію.

Для того, щоб Дію приймали всюди – від магазинів до Верховної Ради – ми створили спеціальний відділ впровадження.

Окремий напрямок їх роботи – держоргани. Вони, на жаль, поки що повільніше реагують на будь-які інновації. Тому ми працюємо над тим, щоб полегшити процес переходу до режиму "без паперів" для кожного.

Якщо у вас навіть після 23 серпня не приймають Дію, то зверніться до нашої служби підтримки. Розкажіть, де це сталося, за яких обставин. Команда впровадження розбереться в ситуації та виправить її. Великі зміни розпочинаються з маленьких кроків.

Доступність всіх публічних послуг онлайн та запуск електронного документообігу

Державний документообіг – ще один генератор тисяч тонн паперу.

Ми працюємо над новою державною системою – універсальною та сучасною. Запровадимо її на всіх рівнях.

Наразі вже понад 1,5 млн разів українці скористались електронними послугами в Дії. Завдяки обміну даними між реєстрами в Дії ми робимо послуги простими та зрозумілими.

Відкриття ФОП, деякі будівельні послуги вже працюють автоматично. А послуга з отримання матеріальної допомоги ФОПами та найманими працівниками взагалі була створена за принципом digital first та містила лише одне поле. Вводите номер вашого рахунку – і це все.

Саме такими мають бути державні послуги, а не просто оцифрованими формами.

Зараз ми працюємо над пенсією, субсидіями та соціальною допомогою, податковими й будівельними послугами, комплексною послугою для підприємців на кшталт єМалятко, вдосконалюємо прописку та робимо її доступною для мешканців усіх громад України.

Закони для впровадження режиму "без паперів"

Раніше, щоб оцифрувати хоча б одну послугу, треба було пройти дев'ять кіл пекла. Усі державні документи передбачали лише паперові процедури. Звідси й купа ксерокопій, сканів та довідок.

Щоб оцифрувати якусь послугу, потрібно було вносити зміни до законів, які її регулюють. Це займало дуже багато часу.

За півтора року роботи Мінцифрі вдалося перевести в онлайн понад 70 послуг. Наприклад, щоб люди могли користуватися сервісом єМалятко, ми внесли зміни у 6 законів, 3 постанови та один наказ.

Закон про paperless значно спрощує процедуру переведення послуг в онлайн.

"Електронні послуги" тепер будуть затверджені на законодавчому рівні.

Не потрібно буде щоразу вносити зміни у сотні документів. Для нашої команди це мінус безсонні ночі бюрократичної роботи. Він набуде чинності через 2,5 місяці.

Закон також вводить поняття автоматичного надання послуги. Це дозволяє виключити людський фактор із процесу ухвалення рішень.

На минулому Diia Summit презентували першу повністю автоматичну послугу – реєстрацію ФОП. Ми з’ясували, що чиновник витрачає на реєстрацію одного бізнесу 21 хвилину. А система – менше двох секунд. Додаємо до paperless ще й peopleless.

Завдяки цьому ми зможемо зробити державні сервіси прозорими, швидкими та без корупції.

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Важливою частиною впровадження режиму "без паперів" є закон "Про публічні електронні реєстри", над яким ми зараз працюємо. Адже саме реєстри та обмін даними між ними – основа цифрової держави. Після його прийняття ми назавжди забудемо, що таке паперова довідка.

Це кардинальна реформа, яка спростить життя як держслужбовцям, так і всім українцям.

Усі держреєстри будуть поєднані між собою системою "Трембіта". Вона дозволить обмінюватися даними між собою.

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Тобто нас не будуть змушувати збирати документи знову і знову, оскільки всі дані вже і так є в реєстрі.

Про зберігання даних ми теж не забули. Щоб вони були в безпеці, ми створимо національний центр резервування даних – "державну хмару".

Входження в режим paperless є тривалим і достатньо складним процесом.

До нового завжди важко звикнути, але ми зробили так, щоб це було легко. Підтримка paperless – це єдиний портал з інструкціями щодо роботи та використання цифрових документів.

Там ви зможете знайти усе – від авторизації в застосунку чи на порталі до отримання електронного підпису. Як тільки ми будемо запускати нові електронні послуги – команда Мінцифри розміщуватиме нові інструкції.

Я впевнений, що технології переможуть бюрократію, корупцію та несправедливість. Саме завдяки цифровізації ми зможемо створити найзручнішу у світі державу з точки зору отримання державних послуг. Продовжуємо працювати!

Зміни впроваджуємо за підтримки Програма EGAP Фонду Східна Європа та ПРООН в Україні.

Михайло Федоров