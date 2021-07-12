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Андрей Малеваный
глава Государственной экологической инспекции Украины 2020-2021 гг

Почему Украине грозит дефицит водных ресурсов и как это можно предотвратить? 

Понедельник, 12 июля 2021, 08:00

Украине грозит дефицит пресной воды. Еще несколько лет назад в это невозможно было поверить, но теперь все ближе подходим к такой печальной реальности. 

Институт водных проблем и мелиорации прогнозирует, что к 2050 году будем импортировать питьевую воду. Это поставит под угрозу качество жизни миллионов людей и целые отрасли экономики. 

Одна из причин деградации водной экосистемы – массовые нарушения природоохранного законодательства. 

Только в прошлом году Госэкоинспекция (ГЭИ) обнаружила их до 3,7 тыс. Лидерами стали Днепропетровская, Львовская и Житомирская области, где таких случаев было особенно много. 

В 2020 году ГЭИ насчитала 189 млн. грн. убытков окружающей среде, а в более чем сотне случаев мы передали материалы правоохранителям, потому что там был состав преступления. 

Наибольшая угроза для водоемов – это сбросы вредных веществ, неочищенных сточных вод и захламление рек и озер мусором. 

То есть воду отравляют, а потом ее же люди берут для обеспечения своих потребностей в водоснабжении. То есть пьют, и орошают ею поля, загрязняя организм человека и почвы опасными соединениями. 

Один из таких случаев произошел на р. Ингулец, куда ГП "Кривбассшахтозакрытие" самовольно сбросило воды с высокой концентрацией брома, йода, натрия, калия и магния. Инспекция направила в этом иск в суд, который присудил предприятию выплатить 2,5 млн. грн. компенсации. 

Не только промышленность негативно влияет на состояние водоемов. Не меньшее давление на экосистему осуществляют коммунальные предприятия  —  Киевводоканал, Днепроводоканал, Львоводоканал, Николаевводоканал и многие другие. Они регулярно сбрасывают в реки, озера и моря сточные воды. Днепр, 

Кальмиус, Миус, Днестр, Черное и Азовское моря принимают в себя их больше всего. 

В результате постоянных загрязнений в таких реках, как Западный Буг, Полтва, Кальчик, Кальмиус, Бахмут, Лугань и других концентрации нефтепродуктов, фенолов, органических веществ, соединений азота и тяжелых металлов превышают предельно допустимые концентрации. 

В Днепропетровской и Донецкой областях имеем наиболее вопиющую ситуацию. 

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Настоящей бедой для украинских водоемов стали фосфаты. Они содержатся почти во всей бытовой химии, которую использует каждый из нас ежедневно. 

Гербициды и часть удобрений оказываются в реках после того, как аграрные хозяйства распахивают берега, нарушая защитные полосы. Самовольное бурение скважин также приобрело массовый характер. Оно провоцирует "бегство" воды из водоносных горизонтов и обезвоживание целых населенных пунктов. 

Неумение цивилизованно обращаться с мусором привело к формированию огромных свалок на берегах водоемов. Хлам смывается в реки, несущие его все дальше и дальше. 

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Так через водный мусорный "экспорт" возник целый дипломатический конфликт с Венгрией. Потому что рекой Тиса туда постоянно движется мусор из Карпатского региона. 

Время решать проблему защиты водных ресурсов комплексно и последовательно. Модернизацией водопроводов и канализаций, очистных сооружений, привлечением к ответственности местных чиновников, которые не выполняют свои обязанности, реализацией программ очистки и углубления дна рек. 

В свою очередь, Госэкоинспекция уже давно требует повышения санкций за загрязнение водоемов. Поэтому нашими специалистами была разработано и обеспечено утверждение проекта изменений в методику, на основе которой рассчитываются убытки за нерациональное использование водных ресурсов. Теперь нарушители будут возмещать в несколько раз большую сумму. 

Надеюсь и на принятие парламентом уже во втором чтении законопроекта №2765 по охране водных биоресурсов и среды их обитания. Он увеличит штраф за загрязнение водоемов с 119 до 1700 грн. 

В украинском обществе существует запрос на лучшую экологическую политику. В частности, соцопрос Института Горшенина показал, что недостаток питьевой воды, загрязнение воздуха и отходы – это топ-3 экологические проблемы, которые больше всего волнуют украинцев. 

Более 50% опрошенных сообщили, что их беспокоит загрязнение водоемов и дефицит питьевой воды. И власти на всех уровнях нужно прислушиваться к мнению людей.

Андрей Малеваный

Колонка – материал, который отражает исключительно точку зрения автора. Текст колонки не претендует на объективность и всесторонность освещения темы, которая в ней поднимается. Редакция "Украинской правды" не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации и выполняет исключительно роль носителя. Точка зрения редакции УП может не совпадать с точкой зрения автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Темы: водаэкология
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