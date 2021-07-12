Почему Украине грозит дефицит водных ресурсов и как это можно предотвратить? 

Украине грозит дефицит пресной воды. Еще несколько лет назад в это невозможно было поверить, но теперь все ближе подходим к такой печальной реальности.

Институт водных проблем и мелиорации прогнозирует, что к 2050 году будем импортировать питьевую воду. Это поставит под угрозу качество жизни миллионов людей и целые отрасли экономики.

Одна из причин деградации водной экосистемы – массовые нарушения природоохранного законодательства.

Только в прошлом году Госэкоинспекция (ГЭИ) обнаружила их до 3,7 тыс. Лидерами стали Днепропетровская, Львовская и Житомирская области, где таких случаев было особенно много.

В 2020 году ГЭИ насчитала 189 млн. грн. убытков окружающей среде, а в более чем сотне случаев мы передали материалы правоохранителям, потому что там был состав преступления.

Наибольшая угроза для водоемов – это сбросы вредных веществ, неочищенных сточных вод и захламление рек и озер мусором.

То есть воду отравляют, а потом ее же люди берут для обеспечения своих потребностей в водоснабжении. То есть пьют, и орошают ею поля, загрязняя организм человека и почвы опасными соединениями.

Один из таких случаев произошел на р. Ингулец, куда ГП "Кривбассшахтозакрытие" самовольно сбросило воды с высокой концентрацией брома, йода, натрия, калия и магния. Инспекция направила в этом иск в суд, который присудил предприятию выплатить 2,5 млн. грн. компенсации.

Не только промышленность негативно влияет на состояние водоемов. Не меньшее давление на экосистему осуществляют коммунальные предприятия — Киевводоканал, Днепроводоканал, Львоводоканал, Николаевводоканал и многие другие. Они регулярно сбрасывают в реки, озера и моря сточные воды. Днепр,

Кальмиус, Миус, Днестр, Черное и Азовское моря принимают в себя их больше всего.

В результате постоянных загрязнений в таких реках, как Западный Буг, Полтва, Кальчик, Кальмиус, Бахмут, Лугань и других концентрации нефтепродуктов, фенолов, органических веществ, соединений азота и тяжелых металлов превышают предельно допустимые концентрации.

В Днепропетровской и Донецкой областях имеем наиболее вопиющую ситуацию.

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Настоящей бедой для украинских водоемов стали фосфаты. Они содержатся почти во всей бытовой химии, которую использует каждый из нас ежедневно.

Гербициды и часть удобрений оказываются в реках после того, как аграрные хозяйства распахивают берега, нарушая защитные полосы. Самовольное бурение скважин также приобрело массовый характер. Оно провоцирует "бегство" воды из водоносных горизонтов и обезвоживание целых населенных пунктов.

Неумение цивилизованно обращаться с мусором привело к формированию огромных свалок на берегах водоемов. Хлам смывается в реки, несущие его все дальше и дальше.

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Так через водный мусорный "экспорт" возник целый дипломатический конфликт с Венгрией. Потому что рекой Тиса туда постоянно движется мусор из Карпатского региона.

Время решать проблему защиты водных ресурсов комплексно и последовательно. Модернизацией водопроводов и канализаций, очистных сооружений, привлечением к ответственности местных чиновников, которые не выполняют свои обязанности, реализацией программ очистки и углубления дна рек.

В свою очередь, Госэкоинспекция уже давно требует повышения санкций за загрязнение водоемов. Поэтому нашими специалистами была разработано и обеспечено утверждение проекта изменений в методику, на основе которой рассчитываются убытки за нерациональное использование водных ресурсов. Теперь нарушители будут возмещать в несколько раз большую сумму.

Надеюсь и на принятие парламентом уже во втором чтении законопроекта №2765 по охране водных биоресурсов и среды их обитания. Он увеличит штраф за загрязнение водоемов с 119 до 1700 грн.

В украинском обществе существует запрос на лучшую экологическую политику. В частности, соцопрос Института Горшенина показал, что недостаток питьевой воды, загрязнение воздуха и отходы – это топ-3 экологические проблемы, которые больше всего волнуют украинцев.

Более 50% опрошенных сообщили, что их беспокоит загрязнение водоемов и дефицит питьевой воды. И власти на всех уровнях нужно прислушиваться к мнению людей.

Андрей Малеваный

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