Вагнергейт: как бы это должно быть в демократической стране и как сохранить доверие

Історія з вагнерівцями ще довго буде в зоні нашої уваги, генеруючи не тільки емоції, а й, хотілося б, відповідальні дії. Це питання суспільного обов’язку – дізнатися, як все насправді відбувалося. Не для політичних маніпуляцій, а щоб не повторювати помилки.

Так само це питання справедливості і справедливого покарання. Відкритий і прозорий суд над тими, хто брав участь у діях російських військ на Донбасі, над тими, хто збивав наші літаки, критично необхідний.

Вагнерівці могли б розказати про тактику та злочини російських військ та спецслужб – це було б неоціненно для наших позовів у міжнародних судах та для майбутнього покоління.

Водночас є ще один надважливий аспект, який за емоціями часто стає другорядним, – це довіра.

Погодьтеся, що в країні, яка зовсім не довіряє роботі парламентської ТСК і чекає на висновки Bellingcat, є фундаментальна проблема з довірою, насамперед до влади, до парламентських інституцій, а значить до самих себе.

В демократичних країнах парламентський контроль за діяльністю збройних сил та спецслужб – це аксіома. Спецоперації, що мають суспільне та політичне значення, стають предметом прискіпливого обговорення.

Історична дійсність: обговорення "Іран – контрас" у США змінило процедури нагляду за діяльністю спецслужб у Сполучених Штатах. Тоді частина грошей від продажу зброї Ірану, начебто, щоб звільнити американських заручників, пішла на підтримку "контрас", які в Нікарагуа воювали проти підтриманого СРСР режиму Ортеги.

Для розслідування цієї політично-військової афери було створено спеціальну комісію у Конгресі та обрано спеціального представника в американському Міністерстві юстиції, яке має функції прокуратури.

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Водночас Рейган своїм рішенням створив так звану спеціальну комісію Тауера, що складалася з колишнього сенатора від штату Техас Тауера, колишнього держсекретаря Маскі та колишнього радника з питань національної безпеки Скоукрофта.

Погодьтеся, ці персоналії в американській владній системі далеко не останні. Вони опитали більше 80 представників різних американських інституцій, ба більше – сам Рейган дав свідчення комісії, яку створив.

Увага, цій комісії – вперше в американській історії (!) – дозволили розслідувати дії Ради національної безпеки США.

Свідчення комісії були доволі болючими для Рейгана, його, Президента Сполучених Штатів, тимчасова спеціальна комісія звинуватила в недостатньому контролі і поганому менеджменті. Але чи були до Рейгана питання щодо довіри або відкритості – не було.

Саме так функціонує влада, якій довіряє суспільство, будуючи справжню демократію.

Тепер "до наших баранів". Якщо суспільство не довіряє будь-яким парламентським комісіям і парламенту взагалі, що заважає Володимиру Зеленському створити таку комісію для розслідування "вагнергейту"? Не при українському парламенті чи РНБО, а незалежну і неполітичну. Тоді ні в кого не буде питань до прозорості розслідування, до тиску і політичних маніпуляцій.

Щоб уникнути звинувачень у "пропозиціях заради пропозицій" кажу, що готовий увійти до складу такої комісії. Люди калібру Володимира Горбуліна в нашій країні також поки що є.

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Не потрібно "винаходити велосипед", демократичні країни вже пройшли шлях, який дозволяє відновити довіру та відповідальність. Ми теж маємо пройти цим шляхом. Якщо звісно хочемо стати направду демократичною країною, членом НАТО та ЄС.

Скажу більше – нам потрібна така незалежна і достойна довіри суспільства комісія, щоб подивитися на діяльність РНБО.

У Сполучених Штатах Рейган дозволив це зробити, так чому таке неможливо в Україні?

Коли я чую, що більше 100 осіб – "ворів в законі" помилково потрапили у санкційні списки РНБО, то чи не це є приводом для незалежного, підкреслюю саме незалежного розслідування і правового аналізу? Адже авторитет РНБО під час війни з Росією має бути бездоганним, а робота таких комісій дозволила б зняти політичне навантаження з процесів, що складають основу нашої національної безпеки і врешті-врешті нашого існування як країни та нації.

І наостанок. Демократичний контроль за діяльністю спецслужб є основою, своєрідним ДНК для країн НАТО.

Ми можемо ображатися на Альянс через занадто обережну позицію щодо Росії, можемо казати, що наприклад Румунія або Болгарія на час свого прийняття до Альянсу не були кращими за нас.

Але відсутність демократичного контролю це для НАТО як "червона лінія". Це як код "свій – чужий". І зробити це в наших силах, потрібні тільки чесність та політична воля.

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Ми не маємо допустити, щоб "вагнергейт" став перепоною для нашого шляху до НАТО, для довіри з боку наших партнерів в час, коли російські війська постійно стискаються навколо наших кордонів.

Рональд Рейган отримав звинувачення у помилках та поганому менеджменті, але ніхто не звинувачував його у порушенні базових американських цінностей. Його досі поважають в США.

Ми теж маємо зробити чесне незалежне розслідування і надати його результати суспільству.

В кінцевому рахунку це буде добре для всіх – для влади, опозиції, щоб уникнути використання цих питань у політичних цілях, але насамперед для демократичного дорослішання українського суспільства. Тоді ми більше поважатимемо себе і так само більше поважатимуть нас.

Павло Клімкін

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.