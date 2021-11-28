Есть ли будущее у Школ высшего спортивного мастерства?

Мінмолодьспорту пропонує їх ліквідувати без гарантій відновлення в новому статусі

Коли на престижних міжнародних змаганнях піднімається український прапор, звучить гімн, а спортсмен сходить на п’єдестал пошани, це завжди хвилює та надихає.

Але мало хто знає, яких зусиль коштує "виростити" такого чемпіона. Крім бажання та сили волі спортсмена, потрібна копітка багаторічна праця тренерів.

І сьогодні "інкубаторами" успіху є в тому числі Школи вищої спортивної майстерності (ШВСМ). Вони готують учнів-спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень через проведення постійно діючих навчально-тренувальних зборів та участь спортсменів у змаганнях.

Створювати такі заклади може центральна та місцева влада, а також фізкультурно-спортивні товариства.

Спортсмени ШВСМ поділяються на дві категорії.

Одні займаються в групах спортивного удосконалення, де тренуються на етапах спеціальної базової підготовки та підготовки до вищих досягнень. Інші – в групах вищої спортивної майстерності. Туди зараховують учнів-спортсменів, які тренуються, аби максимально реалізувати свій потенціал, підвищити професійний рівень.

Наразі в Україні діє 34 Школи вищої спортивної майстерності, де працює 950 штатних та позаштатних тренерів і займаються спортом майже 5,5 тис. осіб постійного та змінного складу. Більшість з них спеціалізується на легкій, важкій атлетиці та боксі.

В ШВСМ безліч проблем. Головна – це недостатнє фінансування, слабка матеріальна база, брак ресурсів для залучення високопрофесійних тренерів тощо.

Проте, Уряд запропонував вирішити їх радикально – шляхом ліквідації Шкіл вищої спортивної майстерності. Саме про це йдеться в законопроекті 5848 "Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт".

Кабінет Міністрів пропонує ліквідувати ШВСМ, замінивши їх Центрами олімпійської підготовки (ЦОП). Останні діють і сьогодні, але, насправді, це не протирічить паралельному функціонуванню шкіл. Та найцікавіше, що в проекті закону не прописано, як буде відбуватися процес конвертації ШВСМ в ЦОПи.

У спортивної спільноти складається враження, що під цим приводом школи вищої спортивної майстерності просто знищать. Така "реформа" нагадує своєрідні методи лікування головного болю через відсікання голови.

Тому парламентський Підкомітет з питань спорту вищих досягнень та спортивної діяльності виступив категорично проти розгляду законопроекту 5848 поки Міністерство молоді та спорту не пояснить, яким чином буде проходити трансформація ШВСМ в ЦОПи.

Для цього Мінмолодьспорту нещодавно виставило на громадське обговорення проект Положення про Центри олімпійської підготовки. Але замість відповідей воно викликає ще більше запитань.

В проекті ні слова немає про процедуру ліквідації Шкіл вищої спортивної майстерності. Здається, що вони просто зникнуть безслідно.

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Критерії, за якими ліквідованим школам присвоять статус ЦОПа, дуже нечіткі та розмиті. Очевидно, їх прописали такими умисно, аби Міністерство могло в ручному режимі його надавати чи знімати.

За такого сценарію не виключено, що лише одиничні ШВСМ матимуть майбутнє в якості Центрів олімпійської підготовки. Решта вже ніколи не відновить свою роботу.

В проекті Положення від Мінмолодьспорту відсутні згадки про те, що ЦОПи можуть на оплатній основі залучати до своєї роботи тренерів та інших фахівців. Це автоматично послаблює їхній потенціал, адже наставники-професіонали потребують адекватної винагороди за свою працю.

Умови надання Центрами платних послуг максимально неконкретизовані. Це величезний ризик того, що завтра вони перетворяться на неформальні комерційні заклади, де будуть заробляти гроші. А талановиті перспективні спортсмени просто не зможуть туди потрапити.

Бракує переліку документів, які ЦОП повинен мати для обліку звітності. Це відкриває широке поле для корупції, коли керівництво Центрів буде платити "данину", аби їхню звітність затвердили.

Отже, на питання "Чи є майбутнє у Шкіл вищої спортивної майстерності?" профільне міністерство не дало відповіді.

Якщо діяти так, як прописано в проекті Положення, то це матиме сумні наслідки.

По-перше, буде зруйнована апробована роками система вдосконалення спортсменів.

По-друге, сотні високопрофесійних тренерів залишиться без роботи. Частина з них просто виїде за кордон.

По-третє, знизяться показники спортивних успіхів України на міжнародних змаганнях. І ми знову будемо рефлексувати над тим, чому ж такий сильний в минулому вітчизняний спорт здає свої позиції.

Але ще є час виправити помилки.

До кінця 2021 року триває обговорення проекту Положення про Центри олімпійської підготовки.

Усі, хто переймається майбутнім українського спорту, повинні подати свої конструктивні пропозиції. Ці правки гарантують чіткість процесу трансформації ШВСМ в ЦОПи, не допустять закриття Шкіл вищої спортивної майстерності, збережуть робочі місця для тренерського складу, захистять право усіх талановитих спортсменів (незалежно від статків) там навчатися.

Лише після цього можна буде ухвалювати законопроект 5848. Там є багато корисних для українського спорту норм, але непродумана ініціатива з хаотичної ліквідації ШВСМ закладає міну сповільненої дії, що може зруйнувати всю систему.

Сподіваюсь, спільними зусиллями ми уникнемо песимістичного сценарію та збережемо кращі практики підготовки професійних спортсменів. І вони обов’язково нам віддячать новими перемогами, рекордами та спортивними трофеями.

Ольга Саладуха