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Павел Ковтонюк
соучредитель Украинского центра здравоохранения (UHC)

Господин президент, ваши инстаграм-подписчики умирают

Суббота, 06 ноября 2021, 08:00

"Президент наголошує на необхідності посилення інформкампанії щодо важливості вакцинації проти COVID-19..." – таке звичайне, навіть сухе повідомлення з'явилося на сайті президента України 4 жовтня.

Що ж, пане президенте, якщо ви на цьому наголошуєте, я маю для вас ідею. Чому б вам самому не взятися до посилення інформкампанії щодо вакцинації? Для початку, ви б могли просто почати про неї згадувати.

Ви – політик з найвищою публічною довірою у країні. Жоден ваш суперник і мріяти не може про 40% довіри, які маєте ви.

Ви надзвичайно популярна медіа-фігура. На вашій фейсбук-сторінці майже мільйон фоловерів, а ваш профіль у інстаграм займає перше місце в Україні і має вражаючу аудиторію у 9,2 мільйони підписників.

Чи послухають вас ці люди, пане президенте, якщо ви попросите їх зробити щеплення? Я у цьому не сумніваюсь.

Рік тому ви говорили, що ви "майстер спорту з боротьби з коронавірусом". Але сьогодні ви керуєте країною, що тоне в одній з найжахливіших хвиль ковіду від початку пандемії.

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Ми втрачаємо в середньому півтисячі життів на день і посідаємо третє місце у світі за кількістю смертей. Наша медична система колапсує на наших очах. Половина ковідних лікарень уже переповнені залежними від кисню хворими, і цей кисень закінчується.

Чому так сталося? Тому що країна, якою ви керуєте, має найнижчу в Європі частку вакцинованих громадян.

Але від самого серпня, пане президенте, на вашій фейсбук-сторінці не було жодного посту про вакцинацію. В інстаграмі, щоправда, був один.

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30 жовтня ви продублювали своє фото та цитату з офіційного пресрелізу Конгресу місцевих та регіональних влад, який відбувся за два дні до цього.

Ще за тиждень до того ви видалили інший свій пост: "Сьогодні єдиною альтернативою локдауну є вакцинація". Журналісти пишуть, що ваша пресслужба прибрала його після хвилі коментарів від антивакцинаторів, а також тому, що кілька тисяч із них відписалися від вас.

Це вагома причина. Але ви також втрачаєте підписників у інший спосіб, пане президенте. У жовтні 11 581 з них померли від COVID-19. І у листопаді помре ще більше.

Проте ви можете врятувати багатьох з них. У своєму єдиному поки що пості на цю тему ви написали: "Давайте виключати соцмережі та включати мозок. Потрібно вакцинуватися".

Але, будь ласка, пане президенте, не виключайте свої соцмережі. Включіть їх нарешті. І прошу вас, попросіть людей, які довіряють вам, захистити себе та отримати щеплення.

Павло Ковтонюк

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.  

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Темы: коронавирусЗеленскийвакцинация
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