Империя Мельника: как сомнительно избранный руководитель БЭБ нажил миллионное состояние на госслужбе

Незабаром запускається Бюро економічної безпеки – головний орган в країні, що боротиметься з економічною злочинністю.

Голосуючи, на початку 2021 року за створення БЕБ, парламент позбавив СБУ невластивих функції у сфері економіки, які відомі тиском на бізнес.

Чи стане БЕБ незалежним органом, що позбавить Україну тіньової економіки та сприятиме роботі бізнесу? Навряд.

Ще з формуванням комісії, яка мала б обирати керівника новоствореного органу, посипалися перші скандали. Згодом сам конкурс на посаду керівника органу остаточно підірвав довіру до майбутньої роботи БЕБ.

Ще до офіційної "перемоги" у конкурсі стало відомо, що БЕБ очолить тодішній голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник. Незважаючи на понад пів сотні конкурентів, посада таки залишилася за ексфіскалом.

Коли журналіст "Схем" Сергій Андрушко натякнув тоді ще очільнику Державної фіскальної служби на непристойну кількість майна в його декларації, Мельник відповів, що готовий "відповідати перед компетентними органами за кожну річ, яку придбав, яку придбала моя дружина".

Якщо компетентний орган захоче провести подібну перевірку космічних статків Мельника, аналітики Центру протидії корупції вирішили полегшити цю роботу, описавши, що залишилося поза декларацією чиновника, який, фактично, все життя пропрацював на держслужбі.

Як Мельник збирав свої статки

Рівно п’ять років тому Вадим Мельник, як і тисячі інших чиновників, вперше подавав електронну майнову декларацію.

У випадку з Мельником, їх було одразу дві – за попередній 2015 рік і перед звільненням з посади начальника Головного слідчого управління Державної фіскальної служби, що охоплювала дев’ять місяців 2016-го. Вже тоді між цими двома деклараціями виявилась разюча різниця.

На початку 2016 Мельнику та його дружині вдалося придбати 6 нових об’єктів нерухомості у передмісті столиці – Ірпені та, дещо згодом, два люксових авто – всього на 6 млн грн.

Щоб хоч якось пояснити придбання цього майна, за день до подання декларації дружина Мельника нібито оформила позику на майже мільйон гривень.

При цьому "дебет з кредитом" у родини в декларації зійшлися лише тому, що Мельник також зазначив подарунок у грошовій формі від брата на 2,5 млн грн.

Однак у випадку з позикою дружини є два важливих моменти: по-перше, позика датується 29 жовтня 2016 року – всього за день до подачі декларації, а по-друге, квартиру, паркомісце і ділянку з офісом на ній в Ірпені Олена Мельник купувала в січні-лютому, тобто на самому початку року.

Якщо ж вірити декларації Мельника, такі інвестиції обійшлися дружині у два мільйони гривень, тоді як увесь 2015 рік вона закінчила лише з 371 тисячею гривень від підприємницької діяльності та 27 тис доларів заощаджень – це близько 630 тис. грн за курсом на середину січня.

Загалом, якщо порівняти видатки та доходи родини фіскала включно з подарованими мільйонами і позикою, то різниця складе не більше 200 тисяч гривень. Прожити сім’ї з двома малолітніми дітьми, звісно, можна на 20 тисяч гривень на місяць. Але є одне але, і про нього нижче.

Читайте більше у статті ЕП: Економіка в (не) безпеці: чи закінчиться кошмар для бізнесу із запуском БЕБ?

Бізнес дружини

За непримітною адресою по вулиці Соборній в Ірпені пошуковик на "Гугл картах" досі видає триповерховий будинок, де під одним дахом уживалися стоматологія, центр розвитку, агентство з нерухомості та відділ продажу одного з ЖК.

Але так було до того, як на початку 2016-го власником будинку і ділянки (про них ми згадували вище) стала Олена Мельник. Вже через рік у цьому будинку на 300 квадратних метрів відкрився сучасний центр естетичної косметології з переліком процедур від УЗД до фракційного лазерного омолодження.

Про те, що центр належить Олені Мельник там навіть не приховують.

Очевидно, що ремонтні роботи, обладнання, найм спеціалістів потребували мільйонних інвестицій саме у 2016 році – у проміжку між купівлею офісу і перепрофілюванням на косметичний центр уже на початку 2017. Однак, залишається незрозумілим, звідки вони могли взятися у родини, яка за декларацією могла у цей час витрачати не більше 20 тисяч гривень на місяць.

Окрім того, на сайті центру в розділі "партнери" розміщена інформація про ще один бізнес родини – салон краси "Paradise".

Поруч з ним розташований ще один бізнес родини – магазин дизайнерського одягу "Showroom and Gallery Bazaar" і займає він приміщення, які дружина Вадима Мельника придбала у лютому 2017 року практично одразу після відкриття косметичного центру.

Офіційно заклади оформлені на інших ФОПів, але вони обоє тісно пов’язані з родиною Мельника. У випадку з салоном краси це Лілія Лемещак, чоловік якої позичив у Мельника 40 тисяч доларів.

Магазин одягу оформлений на Оксану Віскушенко, яка працювала на Мельників ще за часів володіння ними фірмою "Укрбестінтайм". До речі, з цією фірмою пов’язана цікава історія, яка ще більше ставить під сумнів щирість слів Мельника.

Читайте більше: Бюро економічної безпеки. Чи можна створити новий орган влади з дискредитованих кадрових ресурсів?

20-річний син-бізнесмен

Наприкінці 2016 року дружина, син від першого шлюбу та рідний брат Мельника заснували компанію "Укрбестінтайм". Як йдеться у судовій ухвалі, вже менш ніж за місяць з дати реєстрації фірма звертається до одного зі своїх бенефіціарів – сина Мельника – з проханням надати поворотну фінансову допомогу.

Того ж дня на рахунок компанії 20-річний син Мельника перераховує 100 тисяч гривень, а через два місяці він "допомагає" своїй фірмі ще цілим мільйоном.

До моменту продажу компанії іншим власникам у 2018 році сину Мельника повернули трохи більше 400 тисяч, а в 2020-му він подав позов на свою колишню компанію, і суд зобов’язав фірму повернути Мельнику-молодшому ще майже 700 тисяч позики.

Залишається лише здогадуватися, чому родичі вирішили позбутися фірми, адже ще до її продажу Андрій Мельник зумів поповнити колекцію нерухомості родини ще однією квартирою в тому ж таки Ірпені.

Подарунки на мільйони

Виявляється, що згадувані 2,5 мільйони від брата не єдиний коштовний подарунок в житті ексфіскала Вадима Мельника. Одразу після Революції гідності матір фіскала подарувала йому квартиру на 159 квадратів в столичній новобудові.

Знайти за матір’ю Мельника бізнес, який би пояснював, звідки у жінки з’явилося понад сто тисяч доларів на купівлю трикімнатного помешкання, нам не вдалося. Зате можна припустити, хто реально ці роки жив у квартирі, бо ще за місяць до її дарування Вадиму Мельнику дві комірчини у цьому будинку прикупила його дружина.

Крім того, Світлані Мельник належить авто MITSUBISHI L 200, квартира та ферма на Хмельниччині і, судячи з супутникових фото, саме у 2021 році там розгорнулося "велике будівництво" по-мельниківськи.

Ну й як без Ірпеня! У 2015 році жінка придбала там у будинку невістки двокімнатну квартиру.

Улюблена теща

Як і у випадку з матір’ю головного БЕБівця, знайти серйозний бізнес за плечима Катерини Псарьової не вдалося.

Та й офіційно підприємництвом жінка почала займатися менше чотирьох років тому після виходу на пенсію. Основний її КВЕД (Класифікація видів економічної діяльності) – "Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна" – говорив про те, що однією квартирою тут справа не закінчиться, і держреєстр речових прав це тільки підтвердив.

Так, у листопаді 2015 року Катерина Василівна разом з трикімнатною квартирою у 105.1, кв. м придбала майже 60 "квадратів" нежитлового приміщення через стінку від магазину одягу доньки.

За півроку жінка придбала ще одне нежитлове приміщення, потім ще одне і останню інвестицію у понад 216 метрів квадратних реєстр датує 10 вересня 2021 року – менш ніж за три тижні після офіційного призначення зятя керівником Бюро.

Брат-мільйонер

Вадим Мельник незадовго до повернення на держслужбу, у квітні 2020-го став щасливим власником квартири в Одесі.

Як з’ясували "Схеми", придбав він її за вдвічі нижчою від ринку ціною. Але навіть при такій вартості, офіційних доходів на купівлю не вистачило б. Тому був застосований старий прийом, який вже колись пройшов у далекому 2016-му.

Недостачу покрили подарунком у півмільйона, але на цей раз не від брата, а власної дружини. Ми ж вирішили дослідити, чи мав змогу на такі коштовні подарунки Юрій Мельник.

Виявилося, що молодший брат Вадима Мельника вже більше десяти років займається роздрібною торгівлею м'ясом і м'ясними продуктами. З дружиною вони навіть виходили на державні тендери і у 2017-2018 роках на двох заробили на держзакупівлях 870 тисяч гривень.

У цей самий час дружина брата стала власницею позашляховика Mitsubishi PAJERO, а того ж таки 2016-го придбала у тещі дві сусідні квартири у іншому передмісті Києва – Василькові.

Власником ще однієї квартири у цій же новобудові через рік став сам Юрій Мельник. За нинішніми цінами, ці квартири мали б обійтися подружжю у 2,8-3,5 млн грн.

Від 2019 торгівлею продуктами харчування почала займатися й їхня донька – племінниця Вадима Мельника. І якщо першого року їй вдалося отримати від комунальних освітніх закладів Київської області лише півмільйона, то у наступні роки справи пішли куди краще. При чому найбільші успіхи співпали саме з поверненням дядька на держслужбу й призначенням його керівником ДФС наприкінці 2020-го.

Лише за першу половину 2021 року 18-річна Дарія Мельник отримала з бюджету понад 2,7 млн грн. Деякі закупівлі при цьому виглядають не зовсім прозорими.

Так, відділ освіти Глевахівської селищної ради у ФОП Мельник Дарія Юріївна закупив продуктів харчування на 2 147 535 грн без жодної конкуренції.

Зокрема, 3 лютого 2021 відділ освіти 9 закупівлями придбав у підприємиці продуктів майже на 450 тис. грн, при тому для уникнення конкурентних спрощених закупівель суми були максимально близькі до порогових – кожна по 49,9 тисяч (порогова сума для обов’язкової спрощеної закупівлі становить 50 тис грн і вище).

Своєю чергою, 15 та 16 лютого цей ж відділ освіти взагалі закупив у неї продуктів на 600 тисяч гривень 4 закупівлями по 150 тис. грн кожна без застосування системи електронних закупівель "Прозорро" та без опублікування договорів про закупівлю, що є прямим порушенням законодавства та буде оскаржено ЦПК.

Підсумки

Загалом, лише задекларована вартість майна в останній декларації Вадима Мельника, включно з квартирою в Туреччині, перевищує 9 млн гривень.

Статки ж родини керівника нового правоохоронного органу, який має займатися розслідуванням економічних злочинів, за нашими підрахунками складає ще близько 7 млн гривень. І найголовніше – мільйонів незрозумілого походження.

Не виключено, що також через це Мельник й влаштовує Банкову як керівник нового потужного правоохоронного органу, сумнівні статки якого лише додають контрольованості й особистої відданості.

Олександр Вороновський