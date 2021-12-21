Выборы близко: парламент возвращает правила игры Януковича

Народні депутати з групи "За майбутнє" 17 грудня 2021 року зареєструвати законопроєкт, який пропонує відтермінувати дію Виборчого кодексу, щоб наступні вибори відбувалися за змішаною системою. Це означає збереження мажоритарки та закритих списків.

Очільник фракції "Слуга народу" вже зробив заяву про те, що така ініціатива може набрати 300 голосів.

Після Революції Гідності Петро Порошенко як кандидат у президенти та більшість народних депутатів у коаліційній угоді, під якою підписалися 302 парламентарі, пообіцяли виборчу реформу — відкриті списки. Це означає, що виборці, а не політичні партії, мають своїми голосами вирішувати, хто потрапить у Раду.

Цю реформу понад десять років рекомендували запровадити українські й міжнародні експерти. Ухвалити її мали ще в 2015 році, але обіцянки не дотримали.

Понад 40% українців вимагали, щоб вибори до парламенту у 2019 році відбулися за відкритими списками. Такі результати соцопитувань, які у 2018 році презентували Фонд демократичних ініціатив та соціологічна служба "Рейтинг".

Виборча реформа увійшла, згідно з результатами опитувань, у топ-10 реформ, яких потребує країна. Виборчу реформу адвокатував Рух ЧЕСНО спільго з ГО "Центр UA" (нині — "Центр спільних дій") та низкою інших громадських організацій та партій.

Подкаст "Кляті питання": 40% українців хочуть вибори за відкритими списками

Але корумпованій системі було вигідно залишити мажоритарну систему виборів, оскільки саме ця система дозволяє засівати округи так, щоб до Верховної Ради потрапляли за партійними списками фігуранти антикорупційних розслідувань, прогульники та порушники Конституції — кнопкодави, а за мажоритарною системою — гречкосії та корупціонери.

У парламенті мажоритарники не можуть напрацьовувати якісно загальнодержавну політику розвитку для України й для формування коаліції готові домовлятися на вигідних для них умовах із партією влади.

Під час інавгурації Володимир Зеленський закликав Верховну Раду 8-го скликання проголосувати за відкриті списки та водночас оголосив про її розпуск і призначення позачергових виборів Ради-9.

Це була передвиборча технологія, бо оголосити про вибори за старою системою і зробити заяву про підтримку відкритим спискам означало підняти рейтинги партії влади.

На додаток, саме завдяки мажоритарникам партія "Слуга народу" сформувала у парламенті монобільшість.

Перед місцевими виборами Виборчий кодекс таки ухвалили, але щоб відкриті списки не запрацювали наповну, зробили виборчу квоту у розмірі 25%. Це означало, що більше депутатів проходитимуть за виборчим списком, що мінімалізує вплив виборців на тих кандидатів, які потрапляють до парламенту.

Відповідно кандидати, які отримали більше тисячі голосів, не потрапили до ради в той час, як ті, хто отримав навіть нуль голосів, ставав депутатом, бо пройшов за списком.

Вимогу знизити виборчу квоту до 5% та внести інші зміни у парламенті просто проігнорували.

Автори нового законопроєкту, представники "За майбутнє", переконані, що новий Виборчий кодекс позбавив громадян України права самовисуватися та самостійно, ґрунтуючись виключно на власному волевиявленні, балотуватися на виборах народних депутатів України.

Крім того, нардепи у пояснювальній записці фактично визнають низький рівень розгалуженості мережі партійних осередків у регіонах України.

Варто наголосити, що така ініціатива нардепів є вкрай непослідовною, адже під час розгляду нового Виборчого кодексу зауважень щодо подібних ризиків не було. Крім того, за новими виборчими правилами в Україні вже відбулись місцеві вибори. Тоді самі ж нардепи від групи "За майбутнє" брали активну участь, коли очолювали списки до облрад та міськрад.

Партійну систему запровадили для населених пунктів із населенням понад 10 тисяч виборів. Тобто партійна система почала діяти майже у всій Україні, що мало б дати поштовх до партійного будівництва за кілька років до парламентських виборів.

Очевидно, на зміну політичної позиції вплинули останні соціологічні рейтинги політичних партій. З огляду на те, що більшість політичних партій не займається якісно партійним будівництвом, продають свої бренди на регіональному рівні, вони вирішили знехтувати таким здобутком у розвитку демократії України як відкриті списки.

Народні депутати мають бути послідовними і виконувати обіцянки, які вони дали виборцям. Вони повинні не просто зберегти відкриті списки, а також знизити виборчу квоту з 25 до 5%. Це дозволить перемагати саме тим політикам, яких обрали громадяни, а не тим, кого обрали на з’їзді партії.

Рух ЧЕСНО готує заяву спільно з іншими громадськими організаціями та політичними партіями, яка відкрита для підписання.

Віта Думанська