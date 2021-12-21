"Европейская солидарность" о "борьбе президента с олигархами"

Цього тижня відразу три соціологічні служби (Рейтинг, КМІС, СОЦИС) оприлюднили опитування, які засвідчили сталий тренд: падіння довіри до діючої владної команди, розчарування суспільства в Зеленському і правлячій партіі СН і зростаючу підтримку опозиційної "Європейської Солідарності" та її лідера.

Після важкої поразки 2019 року деякі експерти і медіа, в тому числі УП, пророкували Порошенку і нашій команді політичну пенсію і небуття.

Але насьогодні, попри політичні репресії, розв’язані Зеленським проти лідера опозиціі, сотні заведених на нього і членів команди фейкових кримінальних справ, негативний інформаційний фон і брудні медіа кампанії, задля яких Банкова навіть рейдернула державні телеканали РАДА і ДОМ, які тепер заточені на боротьбу з Порошенком, "Європейська Солідарність " залишається справжньою альтернативою діючій владі.

І це є серйозним подразником для Банкової. Сьогодні партія очистилася від випадкових попутників і прилипал, які традиційно присмоктуються до партій влади.

Немало цих заробітчан від політики зосереджені в олігархічних групах "Довіра" і "За майбутнє" і справно служать Банковій, голосуючи разом зі слугами всі корупційні і лобістські, небезпечні для країни закони.

"Європейська Солідарність", як ідеологічна правоцентристська партія, тим часом активно розбудовує свої осередки в регіонах. На місцевих виборах 2020 року ЄС стала єдиною партією, яка отримала фракції в усіх обласних центрах.

В парламенті фракція представлена сильною командою самодостатніх і професійних політиків, кожен з яких є фахівцем в своїй галузі.

Серед депутатів ЄС – генерал і герой визвольної війни М. Забродський, засновниця групи парамедиків Яна Зінкевич, Ірина Геращенко, яка була першою жінкою – першою віцеспікеркою, на посаді Уповноваженої з мирного врегулювання звільнила сотні українців з путінського полону, і до речі, на відміну від нинішніх віце-спікерів, ніколи на користувалася охороною.

Іванна Климпуш-Цинцадзе, Марія Іонова, Володимир Ар’єв, Олексій Гончаренко, Артур Герасимов сприяли отриманню Україною безвізу, і сьогодні продовжують гідно відстоювати країну на міжнародних майданчиках.

Лідери кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв і Ахтем Чийгоз для донесення правди світові про путінські злочини в окупованому Криму роблять більше, аніж цілі міністерства.

Навряд чи Томос був би можливий без тихої дипломатії Ростислава Павленка. Навіть опоненти визнають безумовний авторитет Ніни Южаніною.

Так само як і юридичний фах Р. Князевича і С. Алєєксєєва. Андрій Парубій, Вікторія Сюмар, Микола Величкович, Михайло Бондар, Степан Кубів,Микола Княжицький Володимир В’ятрович і під час Революції Гідності і сьогодні жорстко відстоюють українську національну ідею, мову, історію.

Андрій Лопушанський має беззастережну підтримку на своєму окрузі. Ірина Фріз не лише свого часу створила міністерство ветеранів, але й сьогодні добивається важливих результатів, – і в антикорупційному комітеті, і в Харкові, де ЄС я демонструє стабільне зростання прихильників.

О. Синютка і М. Саврасов протистоять спробам згорнути децентралізацію. Відома волонтерка і громадська діячка Софія Федина удостоїла честі отримати кримінальну справу від Зеленського, за правду, що на фронті стріляють!

Наша команда підтримує постійний зв’язок з ЗСУ і буває на лінії зіткнення не лише перед виборами, на відміну від слуг. ЄС - це самодостатні особистості, об‘єднані в потужну команду.

Політики, чиї прізвища, позиції відомі виборцям. Безумовно, партія має сильного лідера, Петро Порошенко вже вписаний в українську історію як п’ятий президент України, який разом з украінським народом, ЗСУ і волонтерами в найважчі 2014-2015 рр вберегли країну від повного розчленування Путіним і звільнили 70% окупованого Донбасу.

ЄС – це команда , в якій є лідер, але це демократична політична сила, де є місце внутрішній дискусії, конкуренції і плюралізму думок. І в цьому наша сила.

Наша фракція єдина заявила про свою опозиційність до режиму Зеленського в перший день роботи ВР 9 скликання і ми жорстко протистоїмо всім спробам згортання демократіі, наступу на свободу слова і авторитаризму.

Іноді в самотності, коли навіть самі журналісти не готові захищати цех. Як це , наприклад, відбулося, коли саме ЄС не дала в останній пленарний день року протягти поправки, які б зробили совковий телеканал ДОМ, на який з бюджет у на розпил викинуто 1 млрд грн, загальноукраінським.

Попри опозиційність до Зеленського і його непрофесійної команди, ЄС ніколи не була в опозиції до України. Більшість ключових законів парламенту нинішнього скликання, на які немає політичної волі СН, пройшли виключно за підтримки ЄС.

Зокрема, антиолігархічний, так званий банківський закон, земельна реформа інші. Натомість, ми жорстко боремося і виводимо в публічну площину всі підігрування олігархам режиму Зеленського.

Адже це зараз кишеньковий ОАСК приймає рішення на користь Коломойського, яким списують мільярдні борги перед "Нафтогазом", це закон 5600 залишає найнижчі в світі ренти олігархам, це закон про гральний бізнес створює нові годівниці вже новим олігархам з зеленої команди, це на так званому Великому будівництві існують картелі з 4 кишенькових структур Банковоі, це на телеканал Рада, який рейдернув ОП відтепер виділяють 450 млн на позитивних блогерів.

Прикладів вільного використання державного бюджету цієї владою- мільйон. Згідно рейтингів експертів і змі олігархи в епоху Зеленського почувається вельми впевнено, а їх статки і монопольний вплив на енергетику, надра, економіку, політику зростає.

Преференціі олігарзам не помічає хіба сліпий. Це і відновлення закупівлі електроенергії з Білорусі, і вугілля з РФ, і розподіл Укрнафти, де олігарху відійдуть прибуткові активи, а державі збиткові підприємства.

Фракція монобільшості поділена на олігархічні кущі, а олігархічні групи, як Чіп і Дейл, завжди мчать на допомогу в голосуваннях по бюджету, кадрах, всіх питаннях, де є лобізм і гроші.

На цьому фоні дуже дивно виглядає один з останніх матеріалів шанованого видання УП, де йдеться про начебто антиолігархічну війну Зеленського. Бо факти свідчать про інше.

Й коректніше говорити не про PR-"казати не про "боротьбу президента з олігархами", а про використання ним можливостей держави на користь олігархів.

Більше того, в останніх соціологічних опитування українці називать олігархом …самого Зеленського і членів його молодої команди. Адже вони не просто мають вплив на медіа, а вже прикарманили державні медіа, де за бюджетний кошт ведуть пропаганду влади.

Вони всі добре запакувалися за рахунок розкрадання ковідного фонду, великого будівництва і інших оборудок. Зеленський , напередодні старту виборчої кампанії, бореться виключно за телевізор, який привів його до влади. І який дійсно, в основному, в руках олігархів.

То ж Банкова прагне отримати лояльність олігархічних телеканалів і поставити в повну залежність суспільне і державне мовлення. Але особливо нашу політичну команду в статті "Перша антиолігархічна різанув і зачепив пасаж про "фракцію в арсеналі Порошенка".

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ЄС категорично не згодна з подібними формулюваннями. Ми вважаємо, що подібна постановка питання, якою П’ятого президента, за сценаріями Банкової, намагаються віднести до олігархів, вкрай некоректна.

Олігархи володіють монополіями, і не варто плутати їх із заможніми людьми. Ну, й вкрай некоректно в подібній тональності писати про ідеологічну політичну силу, яка єдина сьогодні в жорсткій опозиції протистоїть владі.

За олігархів і "партії в арсеналі" не голосують мільйони виборців. Це образа не лише нашої політичної команди, але й тих украінців, які нас підтримують, і чи підтримка сьогодні зростає.

Соціологія свідчить, що ЄС сьогодні лідирує в опитуваннях. І цьому передувала велика професійна робота. Протягом цієї каденції членами фракції ЄС одноосібно та у співавторстві з іншими народними депутатами подано 715 законодавчих ініціатив, з них 461 проектів законів України та 254 проектів постанов Верховної Ради України.

Попри те, що наші законопроєкти керівництво ВР вперто не ставить до порядку денного, або слуги їх крадуть і переписують під своїми прізвищами (як це було з законами про заручників, про статус добровольців, як це тоапилос з поправками до закону про ринок землі , чи майже з усіма поправками Н. Южаніноі), нам вдається добитися свого!

З 461 проектів законів 72 закони набули чинності З 254 проектів постанов прийнято 105. Лідером партії Порошенком П. О. подано 30 законодавчих ініціатив.

Народними депутатами від ЄС подано 1649 депутатських запита. Всі колеги мають депутатські приймальні в регіонах і активно працюють з виборцями, вирішуючи конкретні проблеми людей.

Слід зазначити, що активність депутатської фракції при прийнятті рішень парламентом складає 82%, що є другим показником після провладної фракції (84%).

Середній показник активності фракції у прийнятті рішень парламентом/відвідуваності складає понад 75% . Наші депутати працюють в комітетах, чи ми у владі, чи в опозиції, відвідують пленарні засідання, готують поправки, відстоюючи їх під час дебатів, часто ламаючи ситуацію і вдосконалюючи закони.

Всі депутати ЄС допомогають фронту. Лідерство тут тримає голова партії П. Порошенко. Разом з волонтерами, ГО "Справа громад" дише цього року він забезпечив ЗСУ 5 комплектами сучасного відеоспостереження.

З початку пандемії Фондом Порошенка разом з ГО "Справа громад" було надано гуманітарної допомоги у вигляді продуктових наборів на суму: 7 106 665 грн. (з них Фонд Порошенка – 2 904 564 грн.)

Медичним закладам України Фондом Порошенка було надано допомоги на суму понад 100 млн грн., в тому числі: засоби захисту, тести, а також медичне обладнання: пульсоксиметри, ШВЛ, кисневі концентратори та ін. Допомога військовим проект "ВІЙ": комплекс системи відеоспостереження на суму більше 4 мільйонів грн.

ЄС і надалі буде жорстко захищати Україну і українців. Наззовні і всередині. Звичайно, це під силу лише справжній партії, в не "проєкту в арсеналі", які з’являються під вибори і зникають після свого одноразового політичного циклу.

Ірина Геращенко

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