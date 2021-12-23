Децентрализация как инструмент произвола? Пример Борщаговской ОТГ

На жаль, про свавілля місцевої влади в Україні та безвідповідальність небезпідставно сказано і написано вже багато.

Люди звикли до беззаконня та інколи не звертають на нього уваги. Але є ситуації, що виходять за рамки звичних порушень, про які кажуть — це дно.

Пропоную наочний приклад того як влада та бізнес вирішують свої брудні справи на прикладі однієї з найбагатших об'єднаних територіальних громад в Київській області.

Конкретний приклад свавілля місцевої влади Борщагівської ОТГ, яке сколихнуло громаду.

Але спершу про витоки та початок історії…

Теорія про децентралізацію

За одним з тлумачень – децентралізація – це система управління, за якої частина функцій центральної влади переходить до місцевих органів самоуправління.

Децентралізація має сприяти більш якісним адміністративним, комунальним, соціальним послугам, сучасній медицині, освіті, гарним дорогам тощо.

Відповідно для вирішення питань місцевого значення, сільські, селищні, міські ради та їхні виконкоми отримали широкі повноваження та необхідні кошти. А люди – можливість легше впливати на якість цих послуг, бо відповідальні за їх надання органи знаходяться до них ближче.

Проте життя вносить свої корективи…

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Шлях до неприкритого беззаконня

Рік тому на місцевих виборах приблизно десята частина виборців Борщагівської ОТГ обрала собі голову.

Головною посадовою особою нової громади, до складу якої увійшли села Петропавлівська Борщагівка, Софіївська Борщагівка та Чайки став колишній голова Софіївки, висуванець від Європейської Солідарності — Кудрик Олесь Тимофійович.

Кудрик О.Т. голова Борщагівської ОТГ, Бучанського району, Київської області

Перший "дзвіночок" стосовно нової влади прозвучав одразу після виборів, коли з'ясувалося про фальшування протоколів ДВК та спотворення результатів виборів до Борщагівської сільради.

Один з теперішніх місцевих депутатів від Європейської Солідарності подав апеляцію на рішення суду про перерахунок голосів на двох дільницях, що мав би показати правду. Апеляція дивним чином відмовила в перерахунку голосів й це дозволило потрапити до ради двом депутатам, які насправді не мали на це права.

Не буду багато зупинятися на відносно дрібних порушеннях, що відбуваються в нас з потурання голови Кудрика. Наведу лише два приклади порушень законодавства, про які всім відомо.

По-перше, всупереч статті 54-1, закону Про місцеве самоврядування в Україні не створено старостинський округ в селі Чайки, Борщагівської ОТГ, це обмежує права людей, що передбачені Законом.

По-друге, наближений до голови Кудрика сумісник депутат-староста всупереч законодавству продовжує голосувати на сесіях.

Але зараз про головне – про неприкрите фальшування генерального плану.

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Співробітники органу місцевого самоврядування Борщагівської ОТГ підробили генеральний план Петропавлівської Борщагівки.

Ситуація унікальна навіть для України, бо документ сфальшовано не дивлячись на фото- та відео фіксацію його затвердження на сесії.

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Боротьба за справедливість

Коли стало відомо про підробку генерального плану села в частині багатоповерхової забудови озера замість індивідуальної, люди згуртувалися.

Але це не завадило депутатам проголосувати детальний план з "намальованою" в ГПТ багатоповерховою забудовою.

І ось представники Борщагівської громади, громадяни України скидаються грошима та йдуть в наш український суд… виборювати правосуддя. Паралельно пишуться заяви до поліції, ДБР, НАБУ, в прокуратуру.

Кожному з депутатів Верховної ради надається детальна інформація про підробку та пов'язані з нею порушення.

Але в першій інстанції "дива не сталося". Суддя Київського окружного адміністративного суду (КОАС) відмовляє в клопотанні про залучення свідків фальшування, не розглядає на засіданні суду надані позивачами докази та "порадившись на місці" приймає рішення "відмовити у задоволенні адміністративного позову" – відеозапис судового засідання.

Хто винен та що робити?

Безумовно, я не суддя та не прокурор, тому просто наведу свою власну думку.

Коли державні службовці займаються корупцією — це погано. Але коли корупцією пронизані суди та правоохоронні органи — для країни це вже безвихідь та шлях у глухий кут.

Ще є сподівання на вирішення цієї ганебної ситуації у відповідності до законодавства та інтересів громади. Але, напевно, для цього потрібні Новорічне диво… та чесна праця державних службовців.

А що думаєте ви?

Володимир Покрасенко