Выборы как шанс для развития или путь к упадку

Вибори як форма безпосередньої демократії

"Вибори в Україні є основною формою народного волевиявлення, способом безпосереднього здійснення влади Українським народом".

Це текст статті 1 Виборчого кодексу України. Кому відгукується її зміст, той їде голосувати за сотні кілометрів, хто її не розуміє — не йде до виборчої дільниці навіть у сусідньому будинку.

Але зараз трохи про інше. А саме про те, що кожні вибори так чи інакше впливають на усвідомлення ступеня важливості нашої участі у виборчому процесі.

Вибори як можливість розвитку

Якщо сформулювати просто — люди починають активно включатися в процес, коли бачать, що їхня думка впливає на результат. І це ланцюгова реакція.

Наступний крок — виборці починають уважніше аналізувати передвиборчі програми та попередній досвід кандидатів, обговорювати між собою претендентів на представництво наших з вами спільних інтересів.

Та для цього необхідно забезпечити лише одну маленьку умову — витримати чесний та прозорий виборчий процес. Таким чином приходимо до розвитку держави та країни в цілому за рахунок розвитку свідомості та виборчої культури.

Фальшування на виборах — шлях до занепаду

Але існує зворотний бік — поступове зростання байдужості до виборів та деградація, які обумовлені неприкритими фактами фальшування та неспроможності судової і правоохоронної систем до відстоювання законодавства у виборчій сфері.

Конкретика та безвихідь?

Думаю, що активна частина суспільства в курсі проблеми з фальшуванням на місцевих виборах-2020. Але я зіткнувся із зухвалим фактом фальшування на виборах депутатів нашої громади, яким не можу не поділитися.

Що сталося? На мій погляд, а також небайдужих та уважних громадян на виборах депутатів Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області сталося фальшування як мінімум одного протоколу ДВК, що призвело до спотворення результатів в цілому в масштабах ОТГ.

А саме відкрито дописано кілька голосів на користь однієї з політичних сил, що зробило її прохідною з непрохідної. Так, два кандидати від цієї партії стали вочевидь фальшивими депутатами Борщівської ОТГ за рахунок двох мандатів кандидатів, яких було обрано насправді.

Ось копія вихідного протоколу з дільниці №321416 від спостерігачів різних політичних партій:

Той же протокол ДВК, який був наданий ТВК:

Справедливий суд як можливість? Дзуськи!

За кількома позовами до Борщагівської сільської територіальної виборчої комісії Бучанського району Київської області Київський окружний адміністративний суд ухвалив рішення про необхідність перерахунку голосів на кількох дільницях.

Простий та логічний крок, що потребував відносно небагато часу для встановлення істинних результатів.

Але замість цього ТВК подає апеляцію до Шостого апеляційного адміністративного суду, який визнав розбіжності між кількома наданими нами та єдиним примірником протоколу від ТВК.

А замість підтримки перерахунку суд скасував рішення суду першої інстанції:

Витяг із апеляційної постанови https://reyestr.court.gov.ua/Review/92810211

Тим самим колегія суддів фактично легалізувала протокол ТВК з викривленими результатами "волевиявлення".

Із залу засідань Шостого апеляційного суду фото автора

Утім, залишається кілька питань.

Куди йти далі, якщо апеляція в цьому процесі — вища інстанція? Чи, можливо, кілька "самозванців-депутатів" в одній ОТГ дійсно не завадять?

Володимир Покрасенко, для УП

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Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.