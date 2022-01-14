Тем, кто проиграл, но не сдался

Наблюдая за трагедиями революций в Сирии, Беларуси и теперь Казахстане, я думаю о будущем тех идей, которые вывели людей на улицы. И я не о ценах на топливо или хлеб.

Экономические требования – это всегда только повод. Под пули не идут ради дешевой колбасы. Поставить на кон своё благополучие, здоровье или жизнь может заставить только несправедливость, с которой уже нет сил мириться.

Нет идеального определения справедливости. Но есть убедительные примеры несправедливости – это авторитаризм и диктатура.

Демократия, как уже не однажды говорилось, не идеальное общественное устройство, но именно она является для справедливости наилучшей "питательной средой".

"Демократия" – не синоним "справедливости", но точно связанное с ней понятие. Тогда как "диктатура" - однозначно, антоним.

Демократия хрупка. И не необратима. Нет никакой точки невозврата, пройдя которую, можно не бояться её утратить. Мы можем потерять демократию и свободу в любой момент, сколько бы поколений до нас их ни взращивали. Исторических примеров слишком много.

Демократия – это действие. Постоянный поиск баланса интересов, поиск справедливости для всех. Как только мы замедляемся или останавливаемся, в образовавшейся пустоте начинают прорастать споры авторитаризма.

За последние десятилетия мы проделали огромный путь. До цели еще далеко, но не стоит и обесценивать этот результат. Тем более сейчас, когда мы снова рискуем его потерять, как потеряли столетие назад.

Мы можем потерять демократию. Мы можем потерять независимость.

Возможно, инерция политических процессов такова, что мы не устоим и в этот раз. Но важно, что в этот раз у нас было время, чтобы ростки независимости и демократии поднялись, окрепли, дали цветы и плоды.

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Семена снова упали в почву. Ген мутировал, и из этих семян прорастет нечто еще более сильное. Если мы сегодня не устоим, как не устояли чеченцы или сирийцы, это станет трагедией для нашего и нескольких последующих поколений, но это же будет и следующей ступенью нашей эволюции.

Важно, что сохранятся идеи демократии и независимости. Важно не сдаться.

Идеи не гибнут в сражениях. Их нельзя уничтожить, убив носителя. Убив сотню или сто тысяч носителей. Идеи живут в нас и передаются, как гены, нашим потомкам.

Путь к подлинным демократии и свободе может быть очень долгим. Гораздо дольшим, чем нам хотелось бы. Мы можем терпеть поражение за поражением, но если мы не сдадимся и не откажемся от этих принципов, они продолжат жить и расти, заполняя собой пустоту в душе и мыслях народа.

Следует помогать им расти – нужно говорить о них. Если за это преследуют, то сначала стоит говорить только шепотом и только с теми, кто не предаст. Потом всё громче и со всё большим кругом. И в какой-то момент они разрастутся настолько, что заполнят собою всех нас, и просто не оставят пространства для диктатуры – она рассыплется в прах.

Возможно, не сразу. Возможно, мы потеряем их ещё не раз. Но с каждой новой итерацией наша независимость и наша демократия будут становиться сильнее. Не стоит бояться потерпеть поражение. Меня страшит только наш возможный отказ продолжать борьбу.

Справедливость стоит наших усилий и жертв. Не верьте в спекуляции о том, что "справедливость у каждого своя".

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Справедливость – это взаимоуважение, взаимопомощь и использование общих ресурсов для блага как можно большего числа людей. А моральный релятивизм – изобретение автократов, с помощью которого они пытаются оправдать свое моральное уродство. И лишить нас морального права бороться за справедливость. Слушайте не их, а свою совесть. И не опускайте рук.

Делайте наилучшее, что можно сделать в каждой конкретной жизненной ситуации. Наилучшее для того, чтобы жили и торжествовали идеи.

Идеи – семена. А мы – почва, которая укрывает и даёт семенам силу. Давайте будем благодатной почвой.

Константин Реуцкий

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