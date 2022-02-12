Внешняя политика национального эгоизма

Угроза эскалации на украино-российской границе несколько спала и можно на холодную голову подвести предварительные итоги.

Украина, не в последнюю очередь благодаря нагнетанию западных СМИ, получила беспрецедентную поддержку, в том числе, вооружением. А еще – визиты лидеров влиятельных стран и их топ-чиновников.

Госсекретарь США Энтони Блинкен разве что здесь не поселился.

Также Киев посетили британский премьер Борис Джонсон и глава польского правительства Матеуш Моравецкий. Ждем приезда президента Франции Эмануэля Макрона и немецкого свежеизбранного канцлера Германии Олафа Шольца.

Давайте проанализируем, что произошло.

Последние несколько месяцев украинцы с удивлением и некоторым беспокойством были зрителями масштабного боевика "Вторжение России" в стиле фильмов-катастроф Роланда Эммериха. Мировая пресса нагнетала по поводу ситуации в Украине как могла.

Washington Post и New York Times со ссылкой на анонимных чиновников написали о разработанном и утвержденном в Кремле плане создания повода для вторжения в Украину. Там о видео- и фотоматериалах с изображением фейковых жертв среди мирного населения.

Bild пошел дальше – опубликовал планы захвата: с концлагерями и так называемой Народной Радой.

Но всех превзошел Bloomberg, давший новость о начатом вторжении РФ в Украину. Правда, потом все отменил и извинился.

В реальности же идет совсем другое кино – драматический триллер "Борьба за Европу".

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США под руководством Джо Байдена сконцентрировали усилия на возвращение влияния на европейскую политику, утерянное при президентстве Дональда Трампа. Последний был сторонником политики изоляционизма, что привело к существенной потере влияния в Европе как по экономической пинии ("тарифная война"), так и по линии безопасности ("все по 2% от ВВП на оборону").

Новая администрация США выбрала иной путь. Одним из первых публичных заявлений Байдена при вступлении на пост президента было "восстановление евроатлантической солидарности".

Однако с этим возникли сложности.

Наиболее влиятельные европейские страны – Францию и Германию сложившаяся ситуация в ЕС более чем устраивала и откатываться на старые позиции они как-то не изъявляли сильного желания.

Особая позиция Германии по "Северному потоку-2" тому яркая иллюстрация. А сорванная Австралией из-за США сделка по поставке французских субмарин даже несколько охладила внешнеполитические отношения между союзниками. Не зря, председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что 2022 должен стать годом исключительно европейской обороны.

Влияние Великобритании на внутри-европейские процессы резко снизилось после ее выхода из ЕС, а политического веса стран "новой Европы", прежде всего Польши и балтийских государств, для усиления "голоса Америки" оказалось недостаточно. Все-таки деньги распределяет Брюссель, а не Лондон с Вашингтоном.

И вот осенью 2021 ряд СМИ США (в первую очередь, продемократических) начинают вбрасывать в информационное пространство максимально размытые планы РФ о полномасштабном вторжении в Украину. С указанием о 100-тысячном российском контингенте у наших границ.

О том, что в таком количестве они стоят на украинских границах последние лет восемь, старались не упоминать. Да и российские учения в Беларуси проходят уже не первый год. Не говоря уже о том, что с точки зрения военной стратегии такого контингента для полномасштабной операции недостаточно.

В Украине, конечно, удивились раскрытием такого "Секрета Полишинеля" и гадали, что собственно от нас хотят-то. Именно поэтому осенью звучали заявления президента Владимира Зеленского, секретаря СНБО Алексея Данилова и министра обороны Алексея Резникова в стиле: "А почему все так всполошились, ничего же кардинального на наших границах не поменялось?".

По факту оказалось, что от нас ничего особо и не хотят.

Вся информационная атака, со ссылками на анонимные источники и негласной поддержкой официальных лиц из Вашингтона и Лондона, была направлена на европейского обывателя, с целью напугать именно его.

С одной стороны, европейские буржуа о том, что происходит на украино-российской границе, точной информации не имеют. Да и не горят желанием ее получить. Весь украино-российский конфликт для рядового европейского обывателя выглядит как вторжение татаро-монгольской Орды, которое происходит где-то на околицах цивилизации и не скоро дойдет в его тихую обитель.

С другой стороны, после двух Мировых войн и длинного мира, воевать в Европе тоже не хотят.

Перелом произошел 19 ноября 2021. В Берлине Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о возможности переброски из Германии ядерного оружия США "восточнее", намекая на Польшу.

У "собирателей русских земель" и "наследников СССР" в Кремле, которые и так близки к паранойе на теме своей безопасности, случилась фирменная истерика. И уже 15 декабря появились всем известные ультиматумы президента РФ Владимира Путина к НАТО, эскапады чиновников российского МИДа и "жесткие" заявления подконтрольных России политических режимов.

Благодаря повышению градуса заявлений США и их союзников, с одной стороны, и России с сателлитами, с другой, большинство стран Европы, особенно западной, реально увидели в лице России агрессора. Только не по отношению к Украине. Они увидели угрозу непосредственно Европе. В результате, резко появилась потребность в сильном плече США с Великобританией и желание предоставить наконец-то Украине реальную поддержку. Чтобы мы защищали покой старой Европы на дальних рубежах. При чем, чем дальше, тем лучше.

Германия с Францией, конечно, все еще пытаются не поддаваться панике, сохранить лицо и удержать свое лидерство. Поэтому информкампания наращивает обороты с описанием концлагерей, осад мегаполисов и молниеносных атак русских танков.

Россия же в сложившейся ситуации оказалась "колоссом на глиняных ногах". От непонимания сути происходящего, они сами перепугались до смерти. При чем настолько, что кинулись в "объятия Пекина" для получения поддержки и подписали с КНР общее заявление, в которое китайцы запихнули все свои "хотелки" за мифическую поддержку России против НАТО на 100 лет вперед.

От выполнения этих обязательств, в отличие от Будапештского меморандума, Москве будет очень тяжело отказаться. Если это вообще возможно.

Если вернуться к Украине, которая в этой истории выглядит счастливым благоприобритателем, то мы должны воспользоваться сложившейся ситуацией по полной программе. Другого такого шанса может и не быть.

В первую очередь, необходимо заручаться дальнейшей поддержкой США и Великобритании. Это наш "счастливый билет" в европейский мир.

Не надо отказываться от предложений о помощи, как бы нелепо (вспомним каски) они не звучали. Кроме этого, Украине нужно помочь США и Великобритании в продвижении их информационных нарративов. Или хотя бы не мешать.

Нам есть чему поучиться у англо-саксов в искусстве пропаганды. Пригодится в будущем, ведь нам еще оккупированные территории освобождать.

И самое главное – сохранять спокойствие и не сеять панику (русские сами перепуганы "до чертиков").

В этой гибридной войне Украина должна блюсти, в первую очередь, свой национальный эгоистичный интерес.

Олег Дунда