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Андрей Зелинский
капеллан

Командирам собственной жизни

Пятница, 11 марта 2022, 17:55

Товариш Командир, життя – не казка, зіткана з аморфних марень і строкатих бутафорій. Не тиха пристань. І ти це добре знаєш.

Життя – мінлива дійсність: воно тече, біжить, переливається, перевтілюється, трансформується, змінюється. День і ніч, поразки і досягнення, віра і розчарування, страх і любов, помилки і досвід, злети і падіння – барви одного сюжету.

Людське життя – постійний рух. І ти – його невід'ємна частка. Відтак, рух – твій виклик і твоя можливість.

Хаос життєвих буднів під силу приборкати лише тому, в кого є ціль. На день, на тиждень, на місяць, на рік, на життя. Саме вона визначає напрямки наших думок і наших дій.

Ціль – втілення життєвих принципів, конкретизація особистих цінностей. Нас творять наші цілі! Без них – пустеля: просторо, але беззмістовно.

Кожному дню необхідна ціль – орієнтир, вектор, впорядкований рух. Узгодження власних бажань і вчинків із визначеною ціллю неминуче приводить до досягнень. Інколи значних, інколи не дуже. Однак, те, що виглядає незначним для нас сьогодні, може стати визначальним завтра. Або ж завтра нам його може критично забракнути.

Здобуте ж сьогодні – основа для дня завтрашнього, а кожне майбутнє твориться відповідальністю за день сьогоднішній. Відповідальністю!

Якщо ти командир – значить у тебе повірили і тобі довірили. Тепер твоя черга: повір у себе, щоб не зрадити виявленій тобі довірі.

Відповідальності варто учитися. На досвіді. Відповідальності за свою мету та за кожну можливість, за кожну долю та за кожну мить – відповідальності за себе та за своїх.

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Хочеш дійти до цілі, тобі доведеться приборкати світ: здолати виклики та знайти в них можливості; перемогти власні страхи та знайти в них джерело твоєї мужності; не зупинитися перед розчаруваннями, а навпаки, зміцнити свою віру – там, де інші більше не можуть вірити. Ти зможеш.

На шляху до цілі інколи можуть з'явитися нездоланні перешкоди. Вір! І твоя віра та вірність допоможуть тобі змінити своє ставлення до того, чого не уникнути. Не ілюзія, а змінене ставлення дасть тобі сили прямувати далі. Змінити ставлення – значить знайти новий шлях до мети.

У кожного було минуле. Інколи не найпривабливіше. Не дозволь твоєму минулому позбавити тебе майбутнього. Не втікай від нього, не ховайся, прийми і рухайся у день завтрашній.

Сьогодні ти можеш зробити те, чим зможеш пишатися сам і чим зможеш ділитися з іншими. Смиренне серце – серце сильне: жодна невдача не в змозі приборкати його ритму. Уміння прийняти себе і не зупинитися на шляху до мети – смиренна сила.

Дій відповідно до своєї цілі та радій кожному досягненню. Не гайнуй часу. З життям як із набоями: кількість днів у твоєму магазині обмежена. Не бійся відповідальності за кожен із них. Відповідальність творить можливості! Не бійся бути творчим і дивитися далі. Творчість під силу лише відважним.

Товариш Командир, "посада" – функція, і вона завжди вимагає відповідних здібностей і здатностей, знань і навиків, досвіду та бачення, дисципліни та мотивації, характеру та волі – особистості. Ти маєш стати тією особистістю. Ти можеш. Тільки не втомлюйся вчитися! Слухати і чути, дивитися і бачити – вчитися! Твій полігон – саме життя. Ціле життя!

У світі людей не існує коротшого шляху вести за собою інших, аніж власний приклад. Це мистецтво потребує не лише знань, а й відваги. І любові. До тих, кого поведеш.

Не бійся праці над собою. Вимагай від себе більшого. Командиром власного життя стає той, хто знає чого бажає і не втомлюється рухатися до своєї мети. Бажаєш командувати військом – стань командиром власного життя!

З повагою і любов‘ю,
Капелан.

Андрій Зелінський

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Темы: войнаобщество
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Андрей Зелинский
Командирам собственной жизни
11 марта 2022, 17:55
Это – мой берет
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