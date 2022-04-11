Почему между Украиной и Россией пропасть

Уже ничему не удивляюсь.

Определенный рубеж пройден – и все.

Что бы не произошло – очередное изнасилование малолетних, убийство, ракетный удар по некомбатантам – удивления не возникает.

Есть твердое понимание – россияне могут сделать что угодно.

Их не надо расчеловечивать. Они прекрасно справляются с этой задачей самостоятельно.

И стоит оглянуться в прошлое, как становится совершенно ясно, что такими их сделала не эта война. Они всегда были такими. При всех князьях, царях, комиссарах, генсекретарях и президентах.

Откуда корни такой жестокости? В чем причины мародерства?

Почему они легко верят в любую чушь, легко стреляют в затылок, легко насилуют все, что шевелится и несут все, что плохо ли, хорошо ли лежит?

Не в национальности, естественно. Национальность тут совсем не играет роли.

Дело в системе ценностей, впитанной с детства.

Дело в цивилизационных принципах, которые внушаются.

Дело в том, в каких условиях ты растешь, развиваешься.

В том, какой пример тебе показывают родители.

Чему они учат, что поддерживают.

Почему мы с ними такие разные, несмотря на сотни лет "перекрестного опыления"?

Почему украинец по крови, служащий Путину, легко бомбит город, где живет его бабушка? Тот город, куда он приезжал на летние каникулы поесть вареников с вишнями?

Мы же, вроде, читали одни книги. Слушали одни песни. Смотрели одни фильмы. А результат совсем разный... Как так?

А вот так!

Россия всегда была территорией несвободы. Всю свою историю она была тюрьмой народов, немытой страной рабов и господ, а не свободных людей.

Украина же не знала рабства никогда и никогда не смирялась с угнетением.

Почти 400 лет мы жили в одном доме. Жили по-разному, но жили. А теперь между нами пролегла еще одна пропасть.

Тридцать лет свободы против тридцати лет рабства – вот в чем секрет.

Полтора поколения вольных людей, против полутора поколений нового крепостного права.

Не всегда было так, если быть честными до конца.

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19 августа 1991 года свободные люди России вышли на площади и остановили возврат к СССР. Эти несколько дней Украина в основном молчала. Велик был страх террора, велика была боязнь нового Голодомора… Украина выжидала, как все повернется. К чему обострять? Мы же можем и между капельками!

Это обидно звучит, но именно так и было.

Было. А потом все пошло иначе.

В России к власти пришли упыри, задачей которых было построить устойчивую диктатуру, а в Украине, вспомнившей запах воли, власть потеряла всякую сакральность.

Ни черт нам не нужен, ни бог, ни генеральный секретарь... Никто.

Украинцы вспомнили, что такое свобода. И что такое быть свободными! Нет власти, кроме власти народа! Любой президент сразу же после избрания становился еще той падлюкою! Кто он такой, когда есть народ?!

На шее же россиян затянулось новое ГБшное ярмо, и с годами оно стало привычным. А потом желанным. А потом уже не ярмом, а частью российского государственного организма, без которой никак...

История уже знала такие случаи. Чем страшнее диктатура, тем больше людей ей беззаветно преданы. За теплые места, за возможности, которые открывает для верных причастность к власти, за страх перед репрессиями и за совесть, которую так легко продать за плюшки.

23 года диктатуры против 23 лет сменяемости власти – и мы наглядно видим результат.

Оболваненные режимом толпы на улицах приветствуют убийц и мародеров. Плоть от плоти глубинного российского народа – насильники, садисты, ворье – едут бороться с несуществующим нацизмом в соседнюю страну. Выращенные такими же не знающими сомнений матерями и отцами. Женившиеся на таких же бездумных женщинах. Родившие таких же внушаемых детей.

Неважно, кто они этнически. Важно, что они делают. Важно, как их воспитали. Что в них вложили. Чему их научили дома, в школе, в армии, в училище, в академии.

Неважно кто ты по национальности, если ты слушаешь Соловьева, любишь Путина, не хочешь самостоятельно мыслить и нравственность твою сформировали телевизор, отупевшие от пропаганды и водки родители. Если любовь для тебя "всунул-вынул". Если зло для тебя это не заповеди – не убий, не укради, не возжелай, а то, что назвала злом Скабеева.

За 23 года правления мелкий упырь, наделенный абсолютной властью, может легко превратить народ в стадо.

Или в стаю. В стаю шакалов, например. Или в стаю гиен-трупоедов.

Мы такие разные, что оторопь берет. При одних и тех же бабушках-соседках в Полтаве. И при одинаковом советском прошлом.

Все выглядит так, будто мы другой вид.

Дело не в крови – дело в духе.

Наши дети рождены свободными и служат Родине.

Ваши отданы в служение мелкому кровавому бесу.

Наши военные защищают страну.

Ваши пришли убивать, насиловать и грабить.

Почувствуйте разницу.

Рабам не одолеть свободных людей.

Рабов в рай не пускают.

Я не удивлен, что россияне бросают своих мертвецов на съедение собакам, а тащат домой намародеренное добро.

Это в порядке вещей.

Соответствует внутренней сути и глубинному "я" народа-богоносца, лишенного национальных и нравственных корней.

Бездумная вера в правоту подонка у власти – плохая замена совести и самостоятельному мышлению.

Но для того, чтобы это понять, надо быть свободными людьми.

23 года диктатуры ничтожества плюс 70 лет власти подонков, могут любой народ превратить в северных корейцев.

Мне не жаль россиян.

За выбор надо платить.

А мы – справимся. Мы – другие.

И у нас просто нет другого пути, чтобы остаться собой.

Ян Валетов, писатель

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