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Денис Самыгин
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Письмо из России

Четверг, 17 марта 2022, 09:30

"Привет! 

Ты знаешь, это Зеленский ваш спровоцировал нашего Путина своей бомбардировкой по Донецку и Луганску. 8 лет. Вот кто бендеровец.

Все ваши разрушения – это все творят бендеровцы. И из людей делают живой щит. А наши защищают все население и стараются вывести из Украины. А ваши бендеры убивают их.

Конечно, страшно когда война. Но весь народ России за Путина. Это не Россия хотела этого, а Бендеровцы. 8 лет слышим от хохлов – "Москоляку на геляку". Больше не надо мне ваших новостей. 

Сами украинцы в шоке от своих же земляков выехавших за рубеж и ведущих себя там крайне недостойно… Вот почитай новость, которую у вас не дадут: ...

"Беженцы с Украины в Молдавии продолжают настраивать против себя местное население. Сами роют себе яму".

Вот еще новость, почитай: "Обыкновенный фашизм в Украине! Налаженная система извлечения органов у погибших и раненых, в том числе у женщин и детей! Органы отправляли на Запад - по словам организатора "Для поддержки нуждающихся в органах жителей Европы и США".

Ты рассказываешь, что разрушили соседний дом. Но, вот запись, что говорят другие украинцы: "Не верьте, никто никуда из Украины не бежит. Бегут те, кто обосрались и те, кто в Европу хотел. Все. Города берут без боев. Если 2-3 человека погибнет – то это война. Так и случайно кто-то может под машину попасть в мирное время. Освободили станицу, с которой нас 8 лет обстреливали".

Я тебя очень прошу давай не будем об этой политике. Мне становится сразу плохо, глядя на это всё. Пожалуйста. 

У нас ещё говорят, чтобы мы вас всех предупреждали, чтобы вы старались сидеть тихо в укрытиях, когда бомбят".

Этот текст выше – компиляция реальных сообщений в мессенджере от части моих знакомых россиян в ответ на попытки рассказать им о нападении россии. 

По этому общению кажется, что россияне "в танке" и до них никогда ничего не дойдет. Некоторые говорят, что и не нужно тратить на них силы. Не согласен. 

Если что-то сложно и долго, еще не значит, что это не нужно. Чистить головы от пропаганды придется. 

Российско-фашистский режим боится потерять лояльности граждан. 

Это будет сковывать его силы, ведь в полях действуют обычные люди, которые должны тянуть лямку всей этой войны. 

Почему в Украине нас не встречают как освободителей, почему тут есть демократия и уже 6-ой по счету президент за то время, как путин при власти? Хорошие вопросы для каждого российского военного. 

Творцы режима отлично помнят 80-е, когда сами, вместе со всей страной, посмеивались с официоза "коммунизм – победит!". Да и предыдущий пример, в 1917 году, когда солдаты просто не захотели больше воевать в первой мировой войне и сбросили царя. 

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Война несправедливая, захватническая. Но в коммуникации с россиянами упор нужно делать акцент не на вызывании у них чувства сострадания и доказательства нашей правоты, а на последствиях для самих россиян – убитые, покалеченные русские солдаты, падение уровня жизни, превращение русских в мировых изгоев. 

В то же время, доброе слово и пистолет всегда звучат убедительней, чем просто доброе слово. 

Победы украинских воинов, крушение российской экономики под уничтожающими ударами санкций помогут россиянам быть внимательнее к реальности.

Если россиянам сто раз сказали про "бендеровцев", то придется еще сто раз сказать, что их обманули. 

Важно разъяснить, что в Украине они воюют не с режимом, а с народом. 

Со временем, при комплексной целенаправленной работе, правдивая информация будет по капле пробиваться в сознание россиян, восстанавливая украденную у них мозаику правды. Пока же, кажется, единственной фразой которая заставляет тех, кто "в танке" пропаганды задуматься, является фраза о том, что немцы так же преданно верили Гитлеру, как вы сегодня путину, но ничем хороших для них это не закончилось. 

Денис Самыгин

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Темы: Росcияпропаганда
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