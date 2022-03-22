Десять лет тюрьмы, или Как хотят возвращать тех, кто во время войны бежал за границу

Не дивлячись на заборону певним категоріям громадян в умовах воєнного стану виїжджати з України, трапляється все більше спроб покинути державу, з’являються цілі схеми незаконного перетину кордону.

На такі порушення відреагували у Верховній Раді.

З метою недопущення незаконного виїзду за кордон та повернення тих, хто втік з України з початку війни, Федір Веніславський та ще кілька народних депутатів зі "Слуги народу" зареєстрували законопроєкт №7171 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України з порушенням вимог нормативно-правових норм в особливий період чи під час дії правового режиму воєнного стану".

Що пропонують?

До Кримінального кодексу України (КК) вноситься нова стаття 332-3, яка встановлює відповідальність за перетинання державного кордону України без законних підстав в умовах особливого періоду або правового режиму воєнного стану (частина 1) та за сприяння таким діям (частина 2).

Кого каратимуть?

До кримінальної відповідальності за незаконне перетинання кордону під час воєнного стану притягуватимуться військовослужбовці, військовозобов’язані, резервісти, особи, які підлягають мобілізації, а також народні депутати України, депутати місцевих рад, посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, сільські, селищні, міські голови, працівники правоохоронних органів, судді, судді Конституційного суду України, прокурори.

Варто зазначити, що зміни до ст. 6 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України", якою встановлюються випадки обмеження права громадян на виїзд з України, не вносяться. Однак, виходячи з практики тлумачення Верховним Судом ст. 263 КК, для настання кримінальної відповідальності достатньо заборони, яка встановлена безпосередньо у КК.

Також у парламенті зареєстровано законопроєкт № 7055, який встановлює заборону чиновникам покидати країну під час війни. Тому, доцільно було б приймати вказані проєкти одним "пакетом", попередньо узгодивши перелік осіб, на яких поширюватиметься заборона, адже у законопроєкті № 7171 він значно ширший.

Відповідно до частини 2 нової статті 332-3 КК за сприяння у незаконному виїзді вищевказаних осіб каратимуться посадові особи та/або військовослужбовці Державної прикордонної служби України.

Як каратимуть?

Пропонується встановити досить суворе покарання, однак, зважаючи на специфічні умови вчинення такого порушення, які суттєво підвищують суспільну небезпеку, а саме в особливий період або в період воєнного стану, санкція є допустимою.

Незаконний перетин кордону у воєнний час загрожуватиме позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої, а прикордонникам за сприяння таким діям – від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Водночас, практична можливість конфіскації майна є сумнівною, адже вказаний злочин не є корисливим та не відноситься до злочинів проти основ національної безпеки України та громадської безпеки, як того вимагають загальні положення застосування конфіскації майна, відображені у ч. 2 ст. 59 КК.

Читайте також: Коротко про те, що варто знати про мобілізацію

Що з тими, хто уже незаконно виїхав?

У прикінцевих положеннях КК пропонується визначити, що той, хто впродовж десяти днів після набрання чинності цього Закону повернеться в Україну, звільняється від відповідальності

Таким чином, автори заохочують до повернення в Україну вищевказаних осіб, які з моменту російського вторгнення 24 лютого незаконно перетнули кордон та виїхали з України.

Однак, оскільки кримінальний закон не має зворотної дії в часі, вказані особи і так не підлягатимуть кримінальній відповідальності, адже на момент їх виїзду з України такі діяння не були протиправними. Тому, запропоноване положення законопроекту не матиме якогось практичного значення.

Для того, щоб змусити таких осіб повернутися, слід вводити відповідальність за перебування їх за кордоном, або за неповернення до України з можливістю звільнити від відповідальності, якщо особа повернулась у визначений строк.

Як висновок

Запровадження кримінальної відповідальності за перетин державного кордону України без законних на те підстав під час дії воєнного стану є актуальним та необхідним кроком, який може стати ефективним засобом дотримання законності.

Водночас, законопроєкт в процесі його опрацювання має бути якісно удосконалений, що сприятиме його ефективності та можливості досягнення поставлених цілей. Також парламенту слід доопрацювати та ухвалити законопроєкт № 7055.

Андрій Климосюк