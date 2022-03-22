Быть россиянином стыдно

Після промови путіна про націонал-зрадників, що ментально живуть на Заході, у багатьох росіян постало питання: а чи правильно ми розуміємо, що тепер нас будуть пороти на стайні за одне лише бажання жити як у Європі?

І чи правильно ми розуміємо, що тепер можна буде потрапити до буцегарні навіть не за слово, що вилетіло, як горобець, а за м-м-м… мовчазну згоду?

І чи правильно ми розуміємо, що тепер на наше стійло навісили великий амбарний замок із засохлою гречаною кашею, і замість корму тепер буде тільки солов'ячий послід?

А по периметру російський народний сарай охоронятиме росгвардія зі швабрами та кадировці з пляшками?

Що ж, росіяни. У пояснювальної бригади "Страстей" для вас є хороша і погана новина.

Погана в тому, що так – все правда. А хороша в тому, що швабра росгвардії незабаром стане вашим життєвим стрижнем. Вашою внутрішньою скріпою. Яка буде вам будувати та жити допомагати. І битви за цукор та памперси у супермаркеті, фаст-фуд "Дядя Ваня" та колекція касет Олега Газманова замість Itunes стане вашою єдиною та безальтернативною реальністю. Ви просто перестанете розуміти, що може бути інакше.

Щоб уявити, як це буде, перегляньте документальний фільм "У променях сонця" Віталія Манського про Північну Корею.

Фільм про 8-річну дівчинку, яка готується вступити до Дитячого союзу (аналог радянської Піонерської організації). Картина знімалася за сприяння і під контролем північнокорейської влади, і за їхнім задумом мала стати пропагандистською. Але у режисера був інший задум і вийшло навпаки.

Не хочете дивитися? Ну хоча б останні 5 хвилин. Там прикріплений до знімальної групи корейський постановник у погонах запитує дитину: "Ти стала членом Спілки дітей. Що тепер чекаєш від свого життя?"

І дівчинка відповідає: "Коли вступають у дитячий союз, вступають у доросле життя. При цьому ти відчуваєш відповідальність за помилки. І я думаю про те, що треба ще зробити для шановного вождя", - каже дитина і починає ридати.

Заспокоюють її вимогою прочитати вірш про Спілку дітей. І вона починає декламувати: "Я вступаю до великого союзу дітей Кореї, заснованого великим генералісимусом Кім Ір Сеном…". І справді заспокоюється.

Тепер, росіяни, цією дівчинкою будете ви.

Ви також тепер будете "відчувати відповідальність за помилки", і будете готові будь-якої миті їх визнати, покаятися і зректися. Від рідних, друзів, від себе. І щохвилини свого життя теж "думатимете, що можна зробити для вождя".

А якщо раптом розридаєтеся, то теж треба буде продекламувати або заспівати, що скажуть – "володимир путін молодець, політик, лідер і борець", або "Офіцери" газманова. Вибачення у прямому ефірі чеченського телебачення знову ж таки будуть у тренді.

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Ваш фюрер був із вами чесний, коли штовхав свій спіч про национал-зрадників, хоч ви цього і не зрозуміли.

Західні цінності справді дуже небезпечні для Росії. І люди, які "живуть ментально" на Заході – справді п'ята колона режиму путіна.

Тому що ці цінності – вони не лише про права та свободи. А ще й про якість життя, блага цивілізації та прогресу. Про Айфон з відпочинком в Єгипті для вас та про вілли з яхтами та офшорами для них. І ринками капіталу та технологій для вашої бензоколонки, що оплачує бенкет.

І західні блага, які ваш фюрер та його кодло з кооперативу "Озеро" так любили, зі свободами – нерозривно пов'язані. Тому фюрер і терпів 20 років, і закручував гайки поступово. Але тепер, коли у кооперативу разом із головою почали конфісковувати накрадене, робити його нев'їзним та оголошувати військовим злочинцем, запускати суди в Гаазі, то про який Єгипет для вас може йтися, православні?

Щоб ви потім звідти поверталися в роздовбаний Тагіл, вили у своєму очковому сортирі та йшли різати росгвардію? Смішні ви, їй богу.

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Про який Фольксваген, Епл і Старбакс може йти мова для вас тепер? Який Камбербетч і Дженіфер Лоуренс з Нетфліксом?

Щоб ви потім питали у вашого президента – а чому ми у лайні та ганьбі, батю? Лада Калина, кавовий напій "Колос" та Сергій Безруков. І Симонян замість Кардаш'ян – ось тепер ваша планида. Щоб і знати не знали, і уявляти не уявляли, що може бути інакше.

У цій промові вашого фюрера – глухе виття на болотах за назавжди втраченим. Він же там все про себе розповідає, малохольний.

Ось ці вілли в Майамі з фуа-гра та устрицями в його промові – це навіть не "пред'ява" найближчому оточенню. Це пред'ява собі. Чистий Фройд. Бо хто купив своїй "бороді" Кабаєвий палац на елітарному Голден Біч в Майамі? Хто це зробииив? Та сам старий Кабаєв і купив, а тепер заберуть.

І, до речі, про "бороду", росіяни. Чи не відчуваєте ви когнітивного дисонансу від того, що в непроглядне цивілізаційне пекло вас занурює педофіл?

Що на смерть ваших синів відправляє чорт, який задирає дітям майки та цілує їх у живіт, бо не в змозі стримувати себе навіть на людях?

Що ви молитеся хворому збоченцю, який отруїв полонієм Литвиненка зовсім не за "зраду", а за його інформацію про нещасних хлопчиків та фсбшного виродка?

Вивсьоврьоті? Що ж, просто нагадаємо вам, що писала світова преса під час розслідування смерті Литвиненка у 2016 році.

Наприклад, заголовок The Times звучить так: "Путіна назвали педофілом та відмивачем грошей". Independent: "Литвиненко звинуватив Володимира Путіна у педофілії за чотири місяці до отруєння". The Daily Beast: "Литвиненка було вбито за те, що назвав Путіна педофілом".

Вас занурюють, росіяни, в очковий сортир і не рекомендують висувати голову.

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Пам'ятайте, як у радянській комедії – тільки зверху не яничар із мечем, а фсбшник зі шваброю. І цей сортир, де когось мочать – сакральний символ останніх 20 років Росії. Ага. Почалося правління путіна з обіцянки замочити в ньому, і ним воно й закінчується.

Тільки ви думали, що фюрер замочить чеченських терористів та українських нацистів із наркоманами, а замочив він вас.

Це вимушений хід, і ви його зрозумієте і вибачите. Адже йому треба зберегти управління, а інших варіантів не залишилося. Тільки Чучхе, лише хардкор. Тільки вірші про Дитячий союз та пісні газманова.

У нього іншого виходу немає – тільки взяти вас у заручники, кидати в топку української війни ваших синів, піднімати ставки, вдягти френч Кім Чен Ина. Втім, якого там Ина. Товариша Сталіна.

Бий своїх, щоби чужі боялися. Репресії та страти. Ваші гени. Мільйони ваших катів-дідів, що не розкаялися, радісно ревуть у могилах. Правильно ЛДПР пропонує повернути страту. Це ваше завтра.

Продовженням війни проти України путін остаточно вас поневолить і перетворить на худобу. Щоб ви не комплексували, що у ваших дітей забирають майбутнє і що вони житимуть у країні-ямі, в країні-скотарні, він буде ставити завдання максимально понівечити країну-сусіда. Щоб не було спокуси сказати, що українці живуть краще. Ваш правитель примітивний, як урка з підворіття.

Що чекає на ваші елітки – інтелектуалів, бізнес? Що ти, Ваня Ургант? Чи не жартуєш більше про те, що "порубав зелень, як червоний комісар жителів українського села?". Втім, так, ти ж тепер в Ізраїлі, і навіть постиш пісні Бабкіна про російський корабель, а потім, жахнувшись від своєї хоробрості, видаляєш їх, не коментуючи. Так, Ваня, і повертатися не резон.

За новим законом за друге громадянство всю власність конфіскують. Та що там власність, і сісти можна. Ну чи Шейніним працювати. Або відром у Шейніна. При всьому багатстві вибору, Ваня.

Тому ваша доля, Ваня, тепер – як у білоруських дисидентів. Їздити світом і читати лекції. Вони про біло-червону Білорусь, ви – про "не вся росія така". От тільки різниця у сприйнятті аудиторій, Іване, буде планетарною.

До вас, на відміну від білорусів, жодного співчуття. Колишніх співробітників Першого каналу – не буває, Іване. Ви – співучасники. Тому єдине ставлення до вас тепер у світі – лише гадливість, зневага та ненависть.

Росіянином тепер буде бути соромно. Ганебно. А в деяких випадках навіть небезпечно.

На дверях ваших квартир вишкрібатимуть вашу свастику "Z", ваших дітей буллитимуть у західних школах, вам битимуть пики на середземноморських курортах.

У найближчі кілька десятиліть людство сприйматиме вас як фашистів, що не розкаялися. А слова "росія майбутнього" стануть кумедним оксюмороном. І так, Україна ж навпаки – переможе і відбудується, і стане точкою тяжіння всього світу, країною-легендою. Ну а ви продовжите слухати 70-річну Катерину Андрєєву та стояти в черзі до Мавзолею. Вже до путіна, напевне.

І все ж таки подивіться "У променях сонця", щоб розуміти, що на вас чекає.

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