Как работают общественные объединения в условиях военного положения

Ведення воєнного стану та початок активної фази війни з рф внесло свої корективи в усі сфери життя України. Не є виключенням й діяльність громадських об’єднань (ГО), які у своїй діяльності стикаються з питаннями, які, вочевидь, потребують законодавчого врегулювання, проте наразі залишаються відкритими.

Розглянемо декілька найбільш актуальних.

Внесення змін до відомостей про громадське об’єднання, які містяться у ЄДР

Сьогодні, відповідаючи на виклики воєнного часу, багато ГО переформатовують свою діяльність та ставлять перед собою інші цілі та завдання, ніж ті, що були визначені їхніми установчими документами.

Найпоширенішими є, наприклад, надання фінансової та організаційної допомоги ЗСУ та ТрО, організація допомоги постраждалим людям та тваринам, координація центрів допомоги для ВПО, організація гуманітарної допомоги, автоволонтерство тощо. Відтак, наразі ГО здійснюють діяльність, прямо не передбачену статутом, що взагалі-то є порушенням чинного законодавства. Відповідно, постає питання зміни статуту.

Згідно з позицією Мінюсту, насамперед Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ("ЄДР") працюватиме для проведення невідкладних та важливих реєстраційних дій, таких як: зміна керівника юридичної особи у зв’язку з його смертю, зміна місцезнаходження юридичної особи тощо.

Варто зазначити, що відповідно до опублікованого Мін'юстом 19 березня 2022 року Порядку державної реєстрації юридичних осіб та ФОП у період воєнного стану ("Порядок реєстрації"), з метою впровадження положень Постанови Кабінету Міністрів України №209 "Деякі питання державної реєстрації в умовах воєнного стану та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 164" від 06.03.2022 (Постанова №209), реалізовано можливість проведення найбільш нагальних реєстраційних дій, серед яких і внесення змін до відомостей про ГО.

Водночас внесення змін до статуту (прийняття нової редакції статуту) ГО не є внесенням змін до відомостей про ГО, що містяться у ЄДР. А отже можна говорити про те, що зараз на практиці, фактично, немає можливості зареєструвати зміни до статуту ГО.

Не варто забувати й про відповідальність, так, відповідно до п. 133.4.4. Податкового Кодексу України, встановлення факту використання неприбутковою організацією доходів (прибутків) для цілей інших, ніж передбачені підпунктом 133.4.2 цього пункту (маються на увазі цілі, визначені статутними документами), є підставою для виключення такої організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій і нарахування податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств, штрафних санкцій і пені.

Також, може настати відповідальність, передбачена статтею 163-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення порядку ведення податкового обліку, що тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 85 до 170 гривень.

Враховуючи, що ГО, навіть всупереч своїм статутним документам здійснюють діяльність, направлену на допомогу нашій державі, благодійність, підтримку ЗСУ та населення, навряд чи з боку регуляторних органів будуть застосовані будь-які санкції.

Переваги ГО для волонтерства та порядок її реєстрації в умовах воєнного стану

Наразі велика кількість людей займається волонтерством, але робить це без реєстрації громадської організації. Через це волонтери стикаються з певними проблемами:

брак власних ресурсів на глобальних проектів;

відсутність можливості залучення крупних меценатів, оскільки, з великою долею ймовірності, вони не будуть скидати кошти на картку волонтера, яким би відповідальним той не був;

нестача людського ресурсу.

Реєстрація ГО дозволяє усунути ці перешкоди, оскільки, по-перше, ГО може мати власний рахунок в банку, що вже є не аби якою перевагою, оскільки для потенційних благодійників є зрозумілим кому саме вони переказують кошти.

По-друге, в рамках ГО можна залучити меценатів, зокрема, світові благодійні фонди, які більш прив’язко ставляться до зареєстрованих структур та можуть упевнитися в тому, що такі кошти дійсно будуть реалізовані відповідно до задач, які ГО перед собою ставить.

По-третє, в рамках ГО існує можливість згуртувати величезну кількість однодумців, поєднати логістичні бази та інші контакти, що допомагає розширювати можливості волонтерства, та крім того, розподіляти людський ресурс відповідно до потреб, які можуть мінятися чи не кожен день.

Вочевидь, наведені переваги дозволяють зробити висновок про необхідність реєстрації в установленому законом порядку ГО.

Водночас, після впровадження воєнного стану всі реєстраційні процедури зазнали змін, зокрема ГО.

Відповідно до Постанови №209 реєстрація громадських об’єднань здійснюється на підставі документів, створених із дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг та законодавства про електронні документи та електронний документообіг, або електронних копій документів у паперовій формі. Останні приймаються за умови, якщо вони підписані за допомогою КЕП.

Окремо в Постанові №209 зазначено, що надсилання документів можливо за допомогою інших засобів зв’язку, однак не конкретизовано, якими саме.

Пакет документів для реєстрації має бути належним чином оформлений та надісланий у повному обсязі, в іншому випадку вони не розглядаються та повертаються заявникові без оформлення відповідного рішення.

Одночасно з усним повідомленням заявника інформують про повний перелік документів, які повинні бути подані, та/або вимоги законодавства, що повинні бути дотримані.

Наразі зарано говорити про те, як на практиці буде реалізуватись Порядок реєстрації, який прийнято з метою фактичного впровадження положень, передбачених Постановою №209

Порядком реєстрації передбачена можливість особистого звернення до державних реєстраторів в окремих містах, наприклад, Одесі, Львові, Чернівцях, Сумах тощо.

Окрім того, представники Мін'юсту зазначили, що першочергово в умовах воєнного стану ЄДР буде працювати для проведення реєстраційних дій щодо створення громадських об‘єднань, предметом діяльності яких є надання допомоги Збройним Силам, іншим військовим формуванням, правоохоронним (спеціальним) органам, органам цивільного захисту, добровольчим формуванням територіальних громад, іншим особам, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії іноземної держави, а також особам, які постраждали чи можуть постраждати від такої збройної агресії тощо.

Таким чином, не дивлячись на виклики воєнного часу, державні органи активно шукають способи вирішення нагальних проблем та оперативно вводять необхідні зміни і, не дивлячись на наявність певних прогалин, ми бачимо, що там де є бажання – відкриваються й можливості, а значить – Все буде Україна!

Філіп Тараненко, Анастасія Аксьонова