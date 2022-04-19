Украина – граница между западной свободой и российским рабством

Я відвідую Україну з медичною метою протягом вже тридцяти років і попри незнання мови припускаю, що розумію цю країну та її проблеми краще, ніж більшість людей на Заході.

Перед тим, як вступити до медичного університету, я вивчав історію Росії у 20-му сторіччі. Раніше, вертаючись додому зі своїх медичних подорожей до Києва чи Львова, я завжди казав, що "Україна, насправді дуже важлива країна – кордон між західною свободою та російським рабством". На мене просто кліпали очима у відповідь: більшість продовжувала вважати Україну маленькою та незначною провінцією Росії.

Все це, зрозуміло, в минулому. Весь світ тепер знає про Україну – найважливішу країну на планеті, якщо ви сповідуєте принципи свободи та гідності.

Огидна правда про Путіна, його військо та всіх, хто його підтримує, вийшла на поверхню.

Сама думка про те, що нам доведеться жити у світі, в якому Путін виграв, видається нестерпною. Якщо Україна не переможе, це означатиме тріумф брехні, масових вбивств, зґвалтувань, насильницьких депортацій, пограбувань – тобто абсолютного зла.

Дуже важко сказати, наскільки далеко просунеться Захід у своїй допомозі Україні, наприклад, чи надасть він важку артилерію та протикорабельні ракети.

На жаль, ви мусите не забувати, як багато людей в Америці ще вірять Трампу та Марі Ле Пен у Франції. А ще є Орбан в Угорщині.

Нині правляча в Британії консервативна партія, хоч і скеровує зброю сьогодні в Україну, протягом останніх років отримувала мільйони доларів від російських олігархів. Британський уряд дуже повільно запроваджує санкції проти російських олігархів і ще не конфіскував їхні мільярдні садиби та палаци на території Сполученого Королівства.

Існує чимало доказів фінансової підтримки Путіним компанії за вихід Британії з Європейського Союзу. Так само він ліз зі шкіри, аби вплинути на результат президентських виборів у Сполучених Штатах, та позичав гроші Марі Ле Пен.

Багато західних політиків тісно пов'язані з російськими клептократами, і саме це було замислом Путіна.

Ще перед російським вторгненням в Україну вартість харчів та палива у світі йшла догори. Внаслідок війни в Україні ціни на них зростуть ще більше, особливо якщо відбудеться ембарго на російські газ та нафту.

Отже, обсяг західної допомоги Україні буде залежати від економіки, цін на їжу, центральне опалення та кондиціонування повітря.

За комфорт Заходу буде заплачено кров'ю українців. НАТО напряму не втрутиться.

Я сумніваюсь, що НАТО всерйоз ставиться до завуальованих погроз Путіна застосувати ядерну зброю – попри свою злочинність та мерзотність цей чоловічок абсолютно раціональний.

Але Альянс побоюється, що у разі конфлікту НАТО з Росією війна може легко вийти з-під контролю і перейти у ядерну фазу. Тому Путін може собі дозволити вбивати та ґвалтувати стільки, скільки йому заманеться, цілком може вже навіть застосовувати хімічну зброю. Путін свідомий цього, тому ніщо, крім військової поразки на Донбасі, його не зупинить.

Всі, кого я знаю в Англії, всі наші засоби масової інформації нажахані подіями в Україні. Це набагато ближче до нас, ніж Чечня, Сирія або Ємен, але все, що відбувається в Україні, дуже подібне до того, що було там.

Боюсь, що вони не до кінця розуміють, що Путін та Росія становлять загрозу не лише для України, але й для цілого світу. Їх, зрештою, більше турбуватимуть короткотермінові питання вартості витрат на життя, ніж довготермінове питання ціни за право бути вільними.

Україна зараз платить страшну ціну за свободу для нас всіх, і ця ціна зростатиме.

Страх ядерної війни та можливості програти наступні вибори на тлі зростання цін скував руки західним урядам.

Єдина надія на те, що та невелика кількість зброї, яку надав Захід Україні, в поєднанні з надзвичайною відвагою та вміннями Українського війська, принесе перемогу над Путіним.

Ми морально зобов'язані бути оптимістами. Якщо втратимо надію, то програємо, і тоді Зло напевне восторжествує.

Генрі Марш