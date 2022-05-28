Украинская диаспора и война: борьба должна продолжаться

З моменту широкомасштабного вторгнення українська діаспора у різних країнах зробила колосальний внесок у боротьбу за підтримку України. Фактично дії українців за кордоном стали частиною тотального спротиву всієї української нації у війні з росією.

Діяльність нашої діаспори є ефективною і має тривати, адже без активності українців за кордоном буде значно важче зберегти підтримку наших партнерів.

Війна росії проти України – це не військовий конфлікт у Східній Європі, це повноцінний виклик усьому цивілізованому світу. Це оголошення війни демократичним цінностям, людяності, правді та світлу.

І той рівень підтримки, який сьогодні має Україна, це системна робота кожного українця на своєму місці.

Ця підтримка стала можливою завдяки боротьбі усіх українських воїнів, від ЗСУ до усіх правоохоронців, які зі зброєю в руках боронять країну. Завдяки медикам, рятівникам, волонтерам, бізнесу. Завдяки колосальній роботі нашої дипломатії, починаючи від президента з міністром, закінчуючи працівником мовного консульства в Канаді. І, безумовно, завдяки кожному представнику нашої діаспори, які з початку великої війни не покидають вулиць найбільших міст світу.

27-го лютого у Торонто понад 20 тисяч українців зібралися на протест під гаслом #StandWithUkraine. Це було наймасовіше зібрання українців у канадській історії.

Діаспора вимагала від канадського уряду закрити небо над Україною, відключити Росію від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Разом з українцями на вулиці Торонто вийшли й канадці. Зокрема завдяки впливу діаспори та тієї роботи з консолідації канадського суспільства, яку провели наші українці за кордоном, уряд Трюдо став одним із найміцніших наших партнерів.

Аналогічна ситуація зі США, Великою Британією та іншими великими європейськими країнами.

Окремий кейс – це тиск на Німеччину. 27-го лютого, у Берліні відбулась одна з найчисельніших акцій на підтримку України – 500 тисяч людей вийшли на мітинг проти російської агресії та висловили свою позицію щодо війни.

Великий шмат організаційної роботи провели саме представники діаспори, які продовжили громадський тиск на владу Німеччини.

Наприкінці березня на кордоні Польщі та білорусі українські активісти заблокували проїзд фурам, які везли товари з ЄС до росії.

Блокада тривала декілька днів, за цей час черга з вантажівок розтягнулася на 55 кілометрів. В результаті це переросло в нові санкції – ЄС зобов'язав фури з росії та білорусі виїхати з території Союзу до 16-го квітня.

Та діяльність діаспори не обмежується акціями публічного тиску.

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Росія проводить активну діяльність проти України в інформаційному полі західних країн. І ключове завдання – дискредитувати Україну та позбавити її міжнародної підтримки. І це відбувається на абсолютно різних рівнях: від ботів у соцмережах та груп чи пабліків, якими керують російські спецслужби, до політиків, які, як і деякі пабліки, підконтрольні російським спецслужбам. І на різних платформах є різні цільові аудиторії: десь працюють на політичні еліти, а десь – на пересічне населення тієї чи іншої країни.

Якщо росіянам вдасться вплинути, приміром, на населення США і змінити ставлення до України, це може відобразитися в соціологічних дослідженнях. І коли певні політики побачать загрозу своїм перспективам, вони можуть почати працювати в іншому напрямку.

Вже сьогодні російські спецслужби почали спецоперацію щодо припинення фінансової підтримки України владою США. Мовляв, забагато грошей витрачається, а ми пам'ятаємо Афганістан.

Та річ у тім, що Україна вже довела, що в нас зовсім інший кейс. Наша армія показала, що ми не просто готові, а вже і зараз чинимо ефективний спротив одній із найпотужніших армій світу.

А також є й інший фактор: наша ціль і надалі пояснювати, що це не просто якась війна, яка нібито далеко від США чи інших країн Європи. Свого часу аншлюс Австрії був теж дуже далеко…

Тому це війна справжніх союзників проти світового зла. І наш внесок – це життя наших людей, це наші жертви та наша боротьба.

Якщо не зупинити та не покарати вбивцю, його апетит лише зростатиме. І починається все зі зростання потужних інформаційних операцій ворога, спрямованих на країни Заходу.

Відтак, заклик до діаспори простий: боріться й надалі, чиніть спротив російській пропаганді, бийтеся за розуми людей, які живуть з вами в одному будинку, на одній вулиці, боріться за людей, з якими працюєте чи водите діток в один садочок, продовжуйте виходити на вулиці.

Боротьба триває, і без вашої допомоги ми не впораємося.

А для того, аби зрозуміти, як працюють російські інформаційні спецслужби, перегляньте чудовий матеріал від колег по ЗСУ, які створили Центр національного спротиву. Ресурс націлений на підтримку окупованих територій, проте певні матеріали щодо інформаційної боротьби стануть вам у нагоді.

Зрозумійте, війна – це не просто зброя та воїни. Війна – це єдиний фронт, це тотальний спротив. І коли ми продовжимо нашу боротьбу – ми переможемо.

В єдності наша сила.

Андрій Ткачук, офіцер ЗСУ, політолог

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