Каждый из нас – инфо воин, который сражается за внимание мира к Украине

Щосекунди в мережі публікують 10040 твітів, завантажують 1166 фотографій в Instagram, переглядають 95973 відео в YouTube.

У діджиталізованому світі увагу користувачів називають новою валютою. І сьогодні ця валюта як ніколи потрібна Україні.

Війна поступово перестає бути топтемою для іноземців у соцмережах. Якщо порівняти перший тиждень повномасштабного вторгнення та останній тиждень травня, то кількість взаємодій з новинами про Україну знизилась у 22 рази.

Йдеться про лайки, коментарі та репости, які у розрахунку на тиждень скоротилися зі 109 млн до 4,8 млн.

Кількість взаємодій з контентом про Україну у соцмережах (24.02–31.05.2022)

Так само зменшилась і кількість матеріалів про Україну в закордонних онлайн-медіа: з 520 тис. статей у перший тиждень до 70 тис. наприкінці травня.

Іноземна аудиторія втомлюється від безперервних жахіть про війну, віддаючи перевагу захопливим сенсаціям зі світу шоубізнесу. Так, протягом шести тижнів у квітні й травні інтерес до розлучення Джонні Деппа та Ембер Герд був у 6 разів вищим, ніж до подій в Україні.

Дані Google Trends підтверджують, що за останні півтора місяця пошуковий запит "Джонні Депп" випередив за популярністю війну в Україні.

Порівняння пошукових запитів "війна в Україні" та "Джонні Депп" за останні 90 днів

Для західного світу війна в Україні починає перетворюватися на буденність. І з кожним днем усе складніше стає тримати фокус уваги на потребах України.

Хто не знає втоми, так це російська машина пропаганди. Вона активно працює на підрив єдності Заходу у підтримці України.

Аналітики англомовного медіа UkraineWorld щоденно моніторять наративи російської пропаганди. Останнім часом кремлівські ресурси масовано просувають тезу про те, що "біженці з України перетворюють найкрасивіші міста ЄС у гори сміття", а "Європа втомилася від українських біженців".

Цікавими також є висновки дослідження від NewsGuard: 91 вебсайт, який раніше поширював дезінформацію про COVID-19, тепер розповсюджує фейки про події в Україні. Ці сайти працюють на міжнародну аудиторію: серед них 31 публікує матеріали англійською, 31 – французькою, 16 – німецькою та 13 – італійською.

Більшість цих ресурсів (57) також активні у Facebook, Twitter і YouTube. Три найпопулярніші сайти сумарно мають понад 3 млн підписників у Twitter, 1,5 млн – у Facebook та 1,47 млн – в YouTube. Серед фейків, які поширювали ці медіа:

"США розробляють біологічну зброю, яка призначена вражати етнічних росіян";

"Різанина в Бучі – це театральна постановка".

Ми не маємо права зменшувати гучність українських голосів у світі. Це напряму впливає на суспільну думку на Заході та на те, наскільки активно громадяни будуть тиснути на уряди своїх країн для підтримки України.

Щоби достукатися до якомога ширшої аудиторії, ми в ГО "Інтерньюз-Україна" розповідаємо світу правду про війну в Україні на різних платформах UkraineWorld: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, TikTok, подкаст.

Англійською про Україну також пишуть The Kyiv Independent та українські медіа на своїх англомовних сторінках: УП, nv.ua, Громадське та інші. Державні органи влади та посадовці комунікують англійською у Twitter. Зокрема, Президент України, Верховна Рада України, МЗС, Міністр закордонних справ України.

Для боротьби на інформаційному фронті достатньо мати доступ до інтернету та бажання наближати нашу перемогу. Залишайте реакції, коментуйте та поширюйте англомовний контент про війну в Україні на своїх сторінках – так ви допомагаєте алгоритмам соцмереж показувати ці матеріали більшій кількості людей.

"Що більше буде сказано про Україну у світі, то швидше ми зможемо закінчити війну та звільнити нашу землю", — сказав у своєму зверненні до українців президент Зеленський наприкінці 103-го дня повномасштабної війни. Не дати світу забути про Україну та зробити війну найбільш обговорюваною темою — успіх цього завдання залежить від кожного та кожної з нас.

Діана Іщенко