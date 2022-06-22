Механизм возмездия: Украина готовит базу для репараций
Война всегда несет разрушение, но каждый раз требует нового подхода для возмещения нанесенного ущерба.
Международные организации годами пытаются выстроить эффективные механизмы для компенсаций, но то, что работает в одной ситуации – абсолютно бессмысленно и бесполезно в другой.
Война в Украине уже поставила сложные вопросы глобальным институциям и их способности адекватно отвечать на вызовы здесь и сейчас.
Именно поэтому в Украине создана специальная рабочая группа, которая совместно с представителями стран-партнеров занимается разработкой действенного механизма по выплате репараций.
Как работают репарации: кейс Кувейта против Ирака
Когда наш Президент впервые озвучил идею о том, что страна-агрессор должна приготовиться к выплате контрибуций и репараций, многие комментаторы начали искать аналогии в прошлом.
Термины действительно кажутся людям чем-то далеким – их в последний раз встречали на уроках истории. Неудивительно, что самыми популярными аналогиями стали Первая и Вторая Мировые войны.
Но на самом деле, механизм репараций работал и позднее. Например, в начале февраля 2022 года ООН официально сообщила, что Ирак завершил выплату репараций Кувейту за вторжение 1990 года.
Еще в 1991 году была создана Компенсационная комиссия ООН, которая занималась рассмотрением жалоб и возмещением ущерба физическим и юридическим лицам, чье имущество пострадало из-за войны. Был сформирован специальный фонд, счета которого пополняли средствами, полученными от экспорта иракских нефти и нефтепродуктов.
По данным ООН, за прошедшие 30 лет комиссия рассмотрела 2,7 млн запросов на общую сумму $352,5 млн. Удовлетворены из них были 1,5 млн запросов.
Но здесь нужно помнить, что фактически боевые действия тогда длились всего два дня.
Если же перенести подобный опыт на нашу действительность – разрушения, как и суммы возмещения, окажутся намного больше.
Чтобы одновременно с этим сроки выплат не затянулись на несколько столетий – механизм репараций должен быть значительно более эффективным и универсальным.
Восстановление Украины: как заставить россию платить
Сейчас некоторые западные политики стали обсуждать как "сохранить лицо" президенту россии. Помимо всех опасностей такого пути, он также вредит и будущим репарациям.
Нам стратегически важно не оказаться новым Афганистаном – СССР потерпел там поражение, но мировое сообщество сделало вид, что это не так. Результат – никаких репараций не было, а страна оказалась отброшенной на десятилетия назад.
Украина уже на данном этапе прикладывает все усилия, чтобы пресечь такие попытки "сохранить лицо" военным преступникам.
Подходы к будущим выплатам только формируются, но уже понятно, что подобно Кувейту получить выплаты не выйдет. Тогда комиссия была создана при Совете безопасности ООН. К сожалению, россия имеет там право вето, а значит, этот путь для нас закрыт. Из других организаций страну-агрессора либо исключили, либо она не признает их решений.
Поэтому мы должны с нуля создать практику, которая одновременно позволит начать выплаты, а с другой – будет поддержана странами-партнерами.
Наш метод заключается в том, чтобы действовать через арестованные активы россии и ее граждан, попавших под санкции.
Сейчас миллиарды остаются замороженными, но не используются. Если их передать Украине, то деньги могли бы работать на восстановление нашей страны и поддержку граждан.
Но тут возникает вопрос: а зачем это западным странам? И здесь, как мы видим, наши партнеры начинают считать: что им выгодно, а что – не очень. Именно поэтому мы предлагаем выстроить работу так, чтобы репарации выплачивались не только украинским юридическим лицам, но и иностранным гражданам и компаниям, которые работали в нашей стране и тоже пострадали от войны.
Некоторые шаги в этом направлении уже сделаны зарубежными партнерами: обнадеживает продвижение законопроекта в парламенте Канады, который позволит конфисковать как государственные, так и частные российские активы, в ответ на нарушение прав человека в Украине. Мы фиксируем подобные инициативы в Соединенных Штатах.
Показательный пример: арест самолетов Boeing 787-8 и Gulfstream G650ER, которыми через подставные фирмы владеет российский олигарх Роман Абрамович.
Судья в Нью-Йорке выдала ордер на их арест из-за того, что воздушные суда были поставлены с нарушением санкций. Схожая работа ведется и в Европе – мы знаем про арест роскошных особняков и яхт.
Читайте также: Какова будет материальная ответственность государства-агрессора?
Необходимость новой системы международной безопасности
Другой важный элемент нынешней работы – поиск условий, которые позволят странам преодолевать неприкосновенность государственной собственности, расположенной на территории иностранного государства.
Дело в том, что государственные активы россии в других странах могли бы стать источником для выплат, однако они защищены международным правом (суверенным иммунитетом).
Принцип государственного иммунитета основан на концепции суверенного равенства, закрепленной в Уставе ООН (1945) и раскрытой в Декларации принципов международного права (1970).
Кроме того, он закреплен в Европейской конвенции об иммунитете государств, принятой Советом Европы (1972).
В 2004 году Генеральная Ассамблея ООН одобрила Конвенцию ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности. Однако эта конвенция вступит в силу только после того, как ее ратифицируют 30 государств, а на сегодняшний день ее ратифицировали только 29 стран, последней из которых стала Япония в 2007 году.
Впрочем, украинская рабочая группа настаивает, что международное право и отдельные положения Конвенции позволяют использовать эту собственность для восстановления Украины.
Более того, Украина будет настаивать на том, что нарушение фундаментальных принципов ООН со стороны агрессора должно приводить к аннулированию его прав. Только это позволит не только найти средства на восстановление нашей страны, но и создать дополнительный сдерживающий фактор для попыток развязать войну в будущем.
Дипломатия, санкции и репарации – это работа вдолгую. Однако активные действия в этом направлении идут уже сейчас.
Мы благодарны нашим воинам, которые добывают победу на поле боя, но мы также не забываем о том, что после победы возмездие для россии только начнется – страна-агрессор обязательно заплатит нам за все разрушения и именно за ее счет будем восстанавливать Украину.
Ирина Мудра