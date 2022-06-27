War Speeches. Россияне переживают поражение из-за кандидатства Украины в ЕС и аннексируют остатки Лукашенко

Минулого тижня (20–26 червня) російські лідери публічно переживали поразку через надання Україні та Молдові статусу кандидатів для вступу в ЄС, посилаючи світу заплутані сигнали. Їм хотілось і нівелювати значення рішення ЄС, і пригрозити подальшою дестабілізацією.

На перший план російської дипломатичної пропаганди знову вийшла тема "нацизму" в Україні, що може свідчити про неуспішність концепції протистояння з "колективним Заходом".

Тривожною тенденцією є зростання інтенсивності публічних спроб росії "торгуватися" із західними країнами щодо долі іноземних добровольців, які перебувають у полоні держави-агресора.

Росія активно намагається забрати залишки суверенітету Білорусі, а українські лідери були змушені прямо звернутися до білоруського народу. На різних рівнях росія намагається відкидати свою відповідальність за виклики для продовольчої безпеки, натомість Україна є проактивною у взаємодії із державами з найбільшими ризиками в сфері продовольства.

Перевагу волі, а не дешевому газу. Реінкарнація Гітлера через ЄС. Як Україна та росія комунікували рішення ЄС щодо статусу кандидата

Минулий тиждень пройшов під знаком позитивного рішення щодо надання України статусу кандидата на вступ до ЄС.

Посадові особи України проводили активну дипломатію (окрема, напередодні рішення Європейської ради Володимир Зеленський провів розмови з лідерами 11 країн) та інтенсивно комунікували перспективи європейської інтеграції країни.

Президент України та інші керівники держави підкреслювали ефективність зусиль держави щодо подання заявки на вступ до ЄС та її адвокатування на рівні європейських партнерів.

"На п’ятий день повномасштабної війни росії проти України ми подали заявку на вступ до Європейського Союзу. Ми надзвичайно швидко та повністю якісно надали відповіді на опитувальник, який отримали від Європейської комісії. І сьогодні – цей бажаний результат", – заявляв Володимир Зеленський.

Президент України наполягав на безпрецедентності нового етапу євроінтеграцїі країни.

"Це нова вершина. Не новий абзац, не нова сторінка і навіть не новий розділ. Це новий том в історії європейської інтеграції України, який ми почали писати сьогодні. І відсьогодні ця книга не має інших варіантів завершення, крім одного: Україна в майбутньому стане членом ЄС. Відсьогодні це закріплено на офіційному рівні", – підкреслив Володимир Зеленський. Лідер України заявив, що європейський шлях країни засвідчує: українці надають перевагу волі, а не дешевому російському газу.

Керівники держави заявили про намір оперативно виконати умови для вступу до ЄС. Зокрема, Володимир Зеленський повідомив про наміри продовжити втілювати законодавство, норми та правила ЄС у всіх сферах життя та завдання для уряду розробити відповідну дорожню мапу.

"Кожен закон і кожну змінену букву в закони комунікуватимемо у кожній з 27 країн, вони мають знати Україну і все про Україну, ми маємо бути всі впевнені, що Україна конкурентоспроможна і що приєднання до ЄС не буде для нас самогубством і не буде тягарем для ЄС", – підкреслила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Історичне рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС отримало заплутану, але активну реакцію росії.

Держава-агресор намагалася применшити для себе значення рішення Європейської ради, але не втрималася від демонстрації гострого несприйняття європейських перспектив України та агресії проти ЄС. Попри неадекватність і суперечливість багатьох заяв росіян, вони намагалися передати політичні сигнали лідерам країн-членам ЄС і власному суспільству.

Міністр закордонних справ росії Сергій Лавров заявив, що ЄС не є воєнно-політичним блоком, і розвиток його відносин із будь якими країнами не створює для неї жодних загроз ризиків.

"У нас мало ілюзій, що нинішня русофобська зарядженість ЄС якимось чином "розсмокчеться" або зміниться в найближчій чи довгостроковій перспективі", – відразу уточнив свою позицію головний дипломат росії. На думку Лаврова, ЄС вимагає від кандидатів на вступ не лише відповідати критеріям та проводити реформи, а й мати "русофобську позицію".

"Гітлер під свої прапори зібрав значну, якщо не більшу частину європейських країн для війни проти Радянського Союзу. Ось зараз так само, зокрема й ЄС разом із НАТО, збирають сучасну коаліцію для боротьби, а за великим рахунком "війни" з Російською Федерацією", – лавров не зміг приховати своє роздратування через набуття Україною та Молдовою статусу кандидата і вдався до божевільних аналогій.

Очільник дипломатичного відомства росії, яке давно перетворилося в міністерство пропаганди, підкреслив, що таким рішенням ЄС підтвердив продовження лінії на активне геополітичне освоєння простору СНД та "стримування" росії.

Речниця мзс росії захарова натомість висловила побоювання, що Україна в статусі кандидата на вступ до ЄС буде вимагати все більше озброєнь уже на саміті НАТО в Мадриді. "ЄС ще більше "інвестує" у продовження бойових дій в Україні", – поділилася своїми страхами захарова.

Не вдалося зберегти спокій на публіці й іншим публічним особам путінського режиму. Прессекретар кремля дмитро пєсков наголосив на тому, що надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу не зіпсує відносин Союзу з росією. За його словами, вони й так неабияк зіпсовані, а для нього важливо, щоб ці процеси не призводили до подальшого погіршення відносин москви з ЄС.

Багаторівневу реакцію на рішення щодо статусу України як кандидата на вступ до ЄС сформулював спікер держдуми Володін. З одного боку, він "попередив", що результат рішення для України буде сумним, оскільки вона "остаточно" втратить свою незалежність, а центр ухвалення рішень буде офіційно перенесено до Брюсселя.

Турбота агресора про український суверенітет виглядає дуже дивно, оскільки він раніше прямо заперечував право на існування такої держави. Однак можна спрогнозувати, що "втрата незалежності" та "перехід влади до Брюсселю" буде основою інформаційних диверсій та пропаганди рф, спрямованої на українців. З іншого боку, володін "оцінив" відповідність України до статусу кандидата до ЄС і… вирішив, що вона не готова.

Спікера нелегітимного парламенту росії, який не обирали демократичним шляхом, бентежать корупція, злочинність, олігархи в Україні та її "зруйнована" економіка. Втім, секрет стурбованості володіна щодо готовності України до євроінтеграції виявився неоригінальним. За його словами, причиною ухвалення рішення щодо надання Україні статусу кандидата до ЄС стало бажання Вашингтону та Брюсселю послабити росію шляхом підтримки України у війні.

Таким чином, зіштовхнувшись із позитивним рішенням ЄС для України, росіяни намагались одночасно заявляти про незначимість такого рішення для їхніх інтересів і підкреслювати його "антиросійську" природу. Така "розтяжка" публічних заяв, по-перше, свідчила про спроби кремля приховати для свого виборця те, що ЄС проігнорував погрози і заперечення росії щодо європейської інтеграції України та Молдови. Для цього просували наратив про відсутність загроз для росії від рішення Євпропейської ради.

По-друге, росія шляхом публічної прив’язки рішення ЄС до його залученості до бойових дій намагалася погрожувати подальшою ескалацією, що може резонувати серед європейських прихильників збереження контактів з путіним.

Публічні заяви росіян дозволяють Україні виявити і спрогнозувати основні лінії дезінформаційних кампаній держави-агресора, які будуть реалізовувати з метою протидії її євроінтеграції.

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Нацизм повертається: росіяни знову на повну включили стару пропагандистську шарманку

Можна констатувати, що росіяни знову повномасштабно повернулися до просування пропагандистського наративу про "київський нацистський режим". На певний період він відійшов на другий план, у тінь заяв про протистояння росії з "колективним Заходом".

До тверджень про "нацизм" приєдналися всі можливі спікери росії – від лаврова до медінского. Окремо впадає в око, що представники держави-агресора почали масово заявляти про "небажання" мешканців окупованих територій жити під владою "нацистів". На останню пропаганду вдалося відреагував член переговорної групи України Михайло Подоляк.

"Голова МЗС Росії Лавров заявляє, що мешканці окупованих територій "не бажають жити під контролем нацистської влади". Добре, що ви це розумієте. То, може, нехай російські нацистські окупаційні війська перестануть знущатися з людей, заберуться й дадуть їм спокій?", – заявив Подоляк.

Втім, посилення риторики про боротьбу з "нацистським" режимом в Києві та ще й у контексті мешканців ТОТ може засвідчувати наявність двох тенденцій.

По-перше, концепція протистояння з Заходом поки не принесла кремлю явних результатів у вигляді його поступок і перед простими росіянами не варто демонструвати неуспішність стратегії росії. Тому є сенс знову вивести на перший план "київський режим".

По-друге, повторний розворот до "нацизму" може свідчити про наявність планів з проведення псевдоволевиялень на окупованих територіях.

До речі, на минулому тижні проблема російського нацизму та фашизму була винесена на рівень Ради безпеки ООН у виступі Посла України в ООН Сергія Кислиці.

"Фашистська естетика легко простежується в пропаганді символу "Z", в організації масових мітингів на підтримку війни, у консолідації пропаганди війни та розпалюванні ненависті до України та українців", – констатував очевидну відповідність російського влади ознакам фашистських режимів.

Іноземні добровольці як заручники росії: "торгування" військовополоненими вийшло на найвищий політичний рівень держави-агресора

Тривожною тенденцією тижня став вихід на найвищий політичний рівень росії питання українських військовополонених, які були іноземними добровольцями. Якщо раніше їх доля обговорювали більше маріонетки з "ЛДНР", то тепер росіяни зі свого боку посилили відкритий шантаж.

"Захоплені в полон під час бойових дій в Україні громадяни США мають відповісти за скоєне, Женевські конвенції на них не поширюються. Вони брали участь в обстрілах наших військових, вони наражали на небезпеку їхнє життя, і вони повинні понести відповідальність за скоєні злочини", – заявив прессекретар кремля пєсков.

Погрози щодо іноземних добровольців оголосила і речниця мзс росії марія захарова. За її словами, мзс рф звертає увагу на надходження відомостей про вербування та перекидання громадян США для участі в бойових діях в Україні, а також у так звані ДНР та ЛНР.

"Розцінюємо потурання офіційної влади США подібної діяльності як черговий доказ того, що Вашингтон не зацікавлений у врегулюванні української кризи, а навпаки прагне підживлювати конфлікт, націлюючись на стратегічну поразку росії", – пригрозила захарова.

Перехід Кремля до шантажу іноземних держав військовополоненими України, які є або були іноземними громадянами, вже має стати очевидним для всіх і вимагає скоординованої реакції цивілізованого світу.

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"Білоруський фронт": остаточна анексія Лукашенка росіянами, але для України прості білоруси не є ворогами.

Путінський режим посилив публічну активність щодо втягнення Республіки Білорусь до своїх агресивних планів, про що свідчить висока активність росіян щодо білоруського питання. На минулому тижні всі рівні російської системи управління працювали з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком з метою остаточного знищення білоруського суверенітету.

Зокрема, під час зустрічі міністрів оборони РБ та росії шойгу заявив про необхідність "термінових" заходів зі зміцнення обороноздатності союзної держави росії та Білорусі і анонсував підвищення боєздатності регіонального угруповання військ сил та єдиної регіональної протиповітряної системи оборони ППО.

Посилення економічної інтеграції росії та Білорусі в Мінську пропрацював голова уряду рф мішустін.

Публічним апофеозом російсько-білоруського тижня стала зустріч путіна та Лукашенка у петербурзі. Тоді Президент РБ попросив "допомогти з дзеркальною відповіддю" на нібито факти польотів авіації НАТО з ядерною зброєю біля кордонів Білорусі, а також допомогти переобладнати наявні в РБ літаки під ядерні боєзаряди.

Своєю чергою, путін заявив про намір у найближчий час передати Лукашенку комплекси "Іскандер-М", які можуть використовувати балістичні та крилаті ракети. При цьому диктатор окремо підкреслив, що таке використання придатне, як в звичайному, так і ядерному виконанні. володимир путін також заявив про узгодження усіх питань з подальшого розвитку союзної держави росії та Республіки Білорусь.

На фоні констатації успіхів зі знищення суверенітету Білорусі путін показав своє ставлення до самого Лукашенка, відмовившись від попередніх планів особисто відвідати форум регіонів двох країн у Гродно 30 червня – 1 липня. Не можна виключати, що рішення не їхати до Білорусі пов’язані із безпековими страхами путіна, але вона і підкреслює втрату Лукашенком суб’єктності в очах росіян.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні окремо звернувся до білоруського суспільства та військовослужбовців республики. Він заявив, що в кремлі вже ухвалили рішення втягнути білорусів у війну проти України.

Пряма комунікація українського лідера з білорусами була пов’язана не лише з поглинанням РБ російським режимом, а й масштабним ракетним обстрілом України з білоруської території. "Вас втягують у війну. І навіть активніше, ніж це було у лютому та у весняні місяці. У Кремлі за вас уже все вирішили – ваші життя нічого для них не варті", – повідомив мешканцям Білорусі Володимир Зеленський.

Президент України висловив переконання, що білоруси підтримують України і від простих людей Білорусі зараз багато залежить.

"Ви не раби та не гарматне м'ясо. Ви не повинні вмирати. І ви в змозі не дати нікому вирішувати за вас, що на вас чекає далі", – звернувся до білорусів із закликом не допустити найгіршого Володимир Зеленський.

Натомість на минулому тижні голова Офісу Президента України Андрій Єрмак констатував участь Білорусі у російській агресії, оскільки саме з її території стартували перші ракети, звідти напали російські війська. Втім, він підкреслив, що Україна вважає, що білоруське суспільство не підтримує цю агресію. На його думку, імовірність масштабної участі у війні білоруської армії не є дуже високою саме через настрої народу Білорусі.

Наступ росії на залишки білоруського суверенітету не лише актуалізував ризики прямої участі збройних сил Республіки Білорусь в агресії проти України, а й знову підкреслив необхідність формування Україною повноцінної стратегії щодо роботи з білоруським суспільством та опозицією.

Переговори – це коли виконуються всі вимоги росії. Агресор знову показав своє небажання завершити війну переговорами

Росія продовжила переконувати світ, що Україна зірвала мирні переговори і не бажає до них повертатися. При цьому вона не приховує, що сенс в переговорах може бути лише у разі виконанні всіх вимог агресора.

"Коли ж вони захочуть звернутися до нас із пропозицією відновити дипломатичний процес (про що, як я розумію, європейці їх наполегливо просять, але англосакси не дозволяють цього зробити) будемо дивитися, яка ситуація склалася "на землі". Там звільнені райони. Більшість населення навіть думки немає знову повертатися під контроль неонацистської влади чи влади, всіляко потураючих неонацизму", – додав міністр лавров.

"Щодо мирного плану, так, він можливий після того, як Україна виконає всі вимоги російської сторони", – підсумував налаштованість росії на мирні переговори пєсков. Будемо сподіватись, що ультиматими з боку росії та її шатаж України псевдореферендумами вплинуть на "миротворчі" голови окремих європейських політиків.

"Я не я, і хата не моя": путін знову відкидає свою відповідальність за продовольчу безпеку і звинувачує США в блокаді Сирії

Під час виступу на саміті БРІКС (BRICS) путін знову відкинув відповідальність росії за виникнення продовольчої кризи в світі.

"Серйозний соціально-економічний ефект, особливо для розвитку країн Азії, Африки, Латинської Америки та Близького Сходу, має стрімке зростання цін на продовольство, енергоносії та сировинні товари. І хотів би ще раз наголосити, шановні колеги та друзі: це не результат останніх місяців і вже тим більше не наслідок спеціальної військової операції, яку Росія проводить із захисту Донбасу", – наполягав путін.

Він, як і раніше, применшував значення українських поставок зерна для світової продовольчої безпеки і брехливо заявляв про готовність сприяти постачанню із заблокованих українських портів. Паралельно з цими заявами російське мзс почало просувати твердження про створення США продовольчої та паливної кризи.

Отже, на дипломатичному та інформаційному рівнях росія посилила просування своїх наративів щодо загроз глобальній продовольчій безпеці.

Українська сторона достатньо активно реагує на російську дезінформацію і точково працює із найбільш зацікавленими сторонами. Під час пресконференції для країн Африки, Дмитро Кулеба пояснив, що Україна хоче повернутися до експорту своєї сільськогосподарської продукції, але зараз це неможливо через російську блокаду українських портів та вплив війни на врожай.

"Москва боїться, що африканські країни відвернуться від неї через викликану нею продовольчу кризу", – заявив Кулеба. У зв’язку з цим Кулеба попросив африканські країни пам’ятати, що Україна завжди була надійним постачальником і підкреслив, що економіка його країни багато в чому залежить від експорту сільськогосподарської продукції. "Ми так само зацікавлені у продажу нашого врожаю, як і ви у його отриманні", – наголосив Кулеба.

Анекдот тижня: мєдвєдєв розмірковує про рівень європейських політиків

Гумористом тижня знову став заступник голови російського радбезу дмітрій мєдвєдєв.

"У Європі не залишилося і згадки політичних діячів рівня Гельмута Коля, Жака Ширака або Маргарет Тетчер. Йдеться, звичайно, не про тих, кого іноді називали проросійськими діячами, хоча сильні політики ніколи не були русофобами. Питання зовсім в іншому. На зміну політичному прошарку людей, які уособлювали потужний політичний курс, інколи ж цілу епоху, прийшла чахла поросля осіб, які умовно називають себе технократами", – сказав мєдвєдєв.

Політик, відомий лише своєю згодою тримати крісло президента для путіна як місце на парковці, захопив Telegram-канал і компенсує відсутність у себе реальної влади оцінками європейських політиків.

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