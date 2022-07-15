Оружие РФ – террор и ложь, наше противодействие – правда и правосудие

"Не пробачимо", – повторює кожен, коли бачить світлини маленької Лізи з Вінниці: усміхнена дівчинка з мамою в полі лаванди та мертва біля візочка в крові. У кожної смерті у цій війні є ім'я, за кожною стоїть держава-агресор і конкретні воєнні злочинці.

Дехто з них вже вбивав мирних у Чечні, Грузії, Сирії, тепер – в Україні. В кожну наступну державу-жертву російські війська заходили в очікуванні тріумфу своїх звірств, бо жодного разу їх не перемагав Закон.

Безкарність виростила монстра терору, якого тепер маємо долати всім світом без напівмір, без зволікань, без компромісів.

Саме з такою метою я їхала у світову столицю справедливості – Гаагу. Місто великих сподівань кожного українця, надії на рестарт міжнародного права – довгоочікуваного реваншу правосуддя.

Там відбулася Ukraine Accountability Conference – масштабна подія, організована Урядом Нідерландів, Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду та Європейською Комісією.

Скоординувавши дії, 45 країн підписали Політичну декларацію з кроками стратегії забезпечення відповідальності за міжнародні злочини, які скоюються в Україні.

Серед рішень – виділення коштів на підтримку зусиль МКС, створення Групи Діалогу, яка координуватиме зусилля всіх, хто хоче допомогти здолати агресора правовими методами. А таких багато і подібна геополітична платформа – можливість їх об'єднати й дати поштовх до дій.

Я повертаюсь із домовленостями працювати разом "на землі" з групою прокурорів, яких планують надіслати США, пакетом підтримки від Великої Британії для Аtrocity Crimes Advisory Group – Консультативної групи експертів ACA, заснованої для Офісу генпрокурора ЄС, США та Британією.

Ми очікуємо команди фахівців із протидії сексуальному насиллю під час війни з Лондона та від ООН. На місцях воєнних злочинів із нами буде також місія з Бельгії.

А ще ми одержали від міжнародних партнерів високу оцінку нашої діяльності й результативності на юридичному фронті та запевнення в абсолютній подальшій підтримці та розвитку співпраці.

22 тисячі воєнних злочинів вже зареєстровані в Україні, й щодня росія досипає ракетами, снарядами та звірствами 200-300 справ у нашу вже переповнену чашу болю українського народу.

З перших днів війни Офіс генпрокурора створив дорожню карту шляху до справедливості. Маршрутів або напрямів роботи одразу декілька. Навіть за тотальної згуртованості світової спільноти основний тягар розслідування та переслідування за злочини рф лежить на українській прокуратурі та органах правопорядку.

Національний напрям – основний. Це наш конституційний обов'язок – в Україні є влада і правоохоронна система, які мають захищати й захищають державу й народ.

Результат нашої роботи за 5 місяців: 127 підозрюваних у воєнних злочинах – бомбардуванні цивільних об'єктів, вбивствах мирних громадян, катуванні, зґвалтуванні, розграбуванні. Вже 6 із них отримали вироки першої інстанції, і всі вони нині оскаржуються в апеляції. Так, українські адвокати захищають право клієнта на перегляд судового рішення, навіть якщо це ворог, бо ми – правова держава. Ще 4 справи наразі у судах.

Окреме завдання – злочин злочинів – агресія рф. У "магістральній справі 24 лютого" у нас вже 624 підозрюваних – військово-політична верхівка рф та топагенти пропаганди, які розв'язали та підтримують війну. Одна справа вже скерована до суду – провадження щодо генерала Ляміна, який керував вторгненням з боку Криму.

Надзавдання – злочин геноциду. Це кропітка робота, в ході якої те, в що ми віримо і в чому переконуємося щодня як громадяни – намір і дії росії для знищення України як держави та українців як нації, – маємо довести як прокурори.

Слідством вже здобуті докази, що рішення про здійснення геноциду було прийнято російською верхівкою на початку 2021 року. Зафіксований масив фактів, які в комплексі розглядаємо як реалізацію цього україноненависницького плану.

Троє російських пропагандистів вже повідомлені про підозру за заклики до геноциду, зокрема автор книги про "денацифікацію", що лягла в основу промови путіна перед повномасштабним вторгненням.

Паралельний процес – національні розслідування у 18 країнах світу.

Деякі країни, керуючись принципом універсальної юрисдикції для міжнародних злочинів, розпочали власні кримінальні провадження, пов'язані з агресією рф в Україні. Для багатьох поштовхом стала велика кількість потерпілих – наших громадян, які втекли від війни на їхню територію. Для деяких – трагедія війни торкнулася і їхніх громадян, як-от загибель французьких журналістів під обстрілами російських військ. Так чи інакше – це додаткова можливість збору доказів звірств рф та притягнення її до відповідальності.

6 країн, які розпочали власні провадження, об'єдналися у Спільну слідчу групу – і це ще одна наша дорога до правосуддя для воєнних злочинців. Україна, Литва, Польща спочатку, потім Латвія, Словаччина та Естонія створили її на платформі Євроюсту, щоб разом збирати докази, обмінюватись ними. Вперше в своїй історії до JIT приєднався й Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду. Це найбільша Спільна слідча група за час існування Євроюсту.

Ми звіряємо стратегію і тактику роботи на координаційних засіданнях, колеги з Литви та Польщі в рамках роботи групи вже працювали з нами безпосередньо в Україні. Зокрема, литовська команда допомагала з документуванням злочинів на Харківщині, польські колеги робили 3D-моделювання руйнувань після авіаударів у Бородянці на Київщині та працювали в Миколаєві.

З Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду у нас окрема співпраця в рамках підтримки їхнього незалежного розслідування. Завдяки 43 країнам світу, які звернулися до МКС, це слідство розпочалося. Законодавчо ми створили суду необхідні умови для роботи в Україні.

Для нас вкрай важливо підтримувати здорову синергію наших національних зусиль та роботи Міжнародного кримінального суду і працювати спільно в інтересах правосуддя.

Ми сподіваємося на допомогу Офісу прокурора МКС в розслідуванні без доступу до окупованих територій та триваючих злочинів, таких як примусове переміщення громадян до Росії та Білорусі.

І, звісно ж, наріжний камінь – здатність Суду притягувати державних посадових осіб найвищого рівня, так звану "трійку", до персональної відповідальності за вчинення міжнародних злочинів, не зважаючи на їхній статус, посади та імунітети. Те, що Україна не може зробити в силу дії функціональних імунітетів.

Справедливість не буде повноцінною без компенсації – і з метою відшкодування шкоди жертвам та державі у нас в перші дні війни був створений Task Force при Офісі генпрокурора щодо розшуку, арешту та конфіскації активів осіб, причетних до агресії рф та воєнних злочинів і пов'язаних із ними осіб. Це окремий від санкційного процес, обмежений виключно рамками кримінальних проваджень.

Наш Task Force активно працює з аналогічними в США, Європі та Британії, і ми вже встигли знайти за кордоном у підозрюваних у "магістральній справі" 16 об'єктів нерухомості, 5 банківських рахунків, 4 компанії та 2 земельні ділянки.

В рамках міжнародної правової допомоги ми вживаємо заходів, щоб "заморозити" це майно для майбутнього подальшого вилучення на відбудову України та для українців, які постраждали від їхніх дій.

Алгоритм нашої роботи – багатовекторний, але ціль одна – кожен, хто вчинив звірства, має понести справедливе покарання й заплатити за скоєне на українській землі.

Нас підтримує світ, в нас вірять і нам допомагають боротись за верховенство права українці, які вже надіслали понад 60 тисяч фото та відео свідчень злочинів рф на наш єдиний доказовий хаб warcrimes.gov.ua.

Закон і міжнародне право цього разу мають перемогти, щоб припинити кровопролиття зараз і запобігти звірствам у майбутньому.

Ірина Венедіктова