2021 – прокуратура прекратила работать на публику и начала для граждан

Зізнатися відверто, для Офісу Генпрокурора рік видався важким, та і для мене особисто теж.

Складним передусім тому, що ми багато чого робили вперше: чистили кадри, добирали нових працівників, притягували до кримінальної відповідальності найбільш великих із великих. Іншими словами, навчились брати відповідальність на себе, а не перекладати на інших, що давно стало традицією в Україні (на жаль).

В році, що минає, нам дякували і нас критикували одночасно. Я з повагою ставлюся до конструктивної критики і намагалась негайно на неї реагувати.

Цьогоріч ми відправили на лаву підсудних одразу у двох кримінальних провадженнях вже колишнього Голову Конституційного суду України. Один із обвинувальних актів – за злочини проти правосуддя.

В прийдешній 2022 ми також входимо із 9 притягнутими до відповідальності за моєї каденції народними депутатами України: за кнопкодавство, неправомірну вигоду, брехню в деклараціях, державну зраду.

Справи щодо 3 із них – вже у суді і ми наполегливо працюємо, щоб отримати справедливі вироки у них.

Певно найгучнішими цьогоріч стали два повідомлення про підозру нардепові у державній зраді, а також замаху на розграбування національних цінностей і сприянні діяльності терористичних організацій.

Скептики вважали, що цей дракон нам не по зубах. Але закон для всіх один і ніяке кумівство його не зупинить.

У вугільній справі він був одним із перших підозрюваних, однак ми як і обіцяли, крок за кроком, викриваємо причетних до організації незаконних поставок вугілля із підконтрольних терористам ЛНР та ДНР територій.

Мені по-людськи неприємно і десь навіть боляче, що лава підозрюваних збільшується, а особи, з якими доводиться мати справу – люди з електоральною підтримкою. Втім, електоральними симпатіями слід користуватись під час виборчих кампаній, а не з метою порушення закону.

Нагадаю, що розраховувались за вугілля із бойовиками валізами готівки в часи найкривавіших подій у Дебальцевому та Донецькому аеропорту.

Серед підозрюваних вже також міністр енергетики та вугільної промисловості та президент України на той час.

Деолігархізація стала одним із слів року в Україні. Справа Приватбанку – це деолігархізація в дії. Мало хто вірив, що цього дракона хтось хоча б спробує побороти. Ми довели, що їх реально впіймати навіть на льоту при спробі втечі.

Провадження щодо виведення коштів із Привату перед його націоналізацією розслідувалось із 2017 року.

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В січні 2021-го я увійшла до групи прокурорів у ньому, дала необхідні вказівки і призначила експертизи, які встановили збитки у понад 8,3 мільярда грн за двома епізодами злочинної діяльності топ-менеджерів банку. І вже в лютому і березні п’ятеро високопосадовців одержали погоджені мною підозри.

Нині ми активно рухаємося у розслідуванні, щоб передати цю справу до суду.

Хочу ще раз пояснити – НАБУ і САП не можуть ефективно працювати без підтримки Генпрокурора, не дивлячись на імена і прізвища – так вже вибудувана логіка КПК.

Я точно знаю, що нам вдалося сформувати конструктивні і довірливі відносини як із нашими партнерами із НАБУ, так і з колегами із САП.

Ми багато чого вже зробили разом, а ще більше нам доведеться зробити в майбутньому. Спільна робота триває щоденно і я дуже ціную такі стосунки і довіру, що виникла між партнерами.

Ми серйозно зайнялися повернення розкрадених активів банків та покаранням тих, хто ошукав вкладників. Це питання вперше потрапило до структурного маяка МВФ і ми тепер публічно звітуватимемо про активність на цьому напрямі.

Офіс Генпрокурора координує розслідування у провадженнях стосовно ТОП-10 боржників Нацбанку та Фонду гарантування вкладів. Їх сукупна заборгованість перед вкладниками, не покрита виплатами Фонду – понад 120 мільярдів гривень.

За нашими даними, частина цих коштів, банально розтрачена та розкрадена власниками та менеджментом цих установ.

Серед знакових кроків цьогоріч – притягнення до відповідальності ексвласника Дельта банку за розтрату понад 1 млрд грн. Крім нього, повідомлення про підозру одержали Голова Ради директорів та двоє заступників Голови Ради директорів банку, а також директор однієї з пов’язаних фінансових компаній.

Є прогрес також у провадженнях щодо розтрати 2,5 млрд АТ Банк Фінанси та кредит та завершено спеціальне досудове розслідування щодо викрадення 5,5 млрд грн, що належали ПАТ Брокбізнесбанк та Національному банку України.

2021-й вже увійшов у історію відкриттям ринку землі в Україні. В історію прокуратури – рекордним масштабом повернутих державі та територіальним громадам земель.

Це 55 тисяч гектарів – для порівняння уявіть собі, що в той час, коли ми боремось за повернення окупованих агресором Криму та Донбасу, ми не дали вкрасти в держави територію, що дорівнює площі Одеси, Львова та Харкова разом взятих.

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Із великих земельних перемог цьогоріч – порятунок від чергової забудови та повернення столиці нижнього каскаду Совських ставків.

Це 19 гектарів дикої природи, де живуть червонокнижні види флори та фауни.

Після трьох років боротьби пліч-о-пліч із громадою та екоактивістами прокурори відстояли це рішення у Верховному Суді.

Топ-завданням ми обрали для себе збереження земель Національної академії аграрних наук України.

Наш своєріднй Ноїв ковчег, що має забезпечити продовольчу безпеку держави, по суті, став наймасштабнішою схемою земельних махінацій в державі.

Прокурори фактично постійно наздоганяють та скасовують в судовому порядку приховані правочини, які систематично укладаються окремими керівниками підпорядкованих НААН установ.

Цьогоріч завдяки нам суди постановили повернути понад 6 тисяч гектарів особливо цінних земель академії, вартістю близько 1,3 млрд грн. Триває боротьба за повернення ще понад 20 тисяч гектарів. Законність діяльності посадовців академії також активно розслідується в кримінальних провадженнях.

Серед топ-досягнень 2021 року – також викриття серйозних земельних оборудок в Одесі зі збитками понад 689 млн грн. Я особисто погодила повідомлення про підозру 5 членам злочинної організації на чолі з відомим бізнесменом. Серед них: Одеський міський голова, двоє депутатів, директор департаменту Одеської міськради та колишній прокурор Одеської області.

Завжди приємно і дуже важливо виконувати дані обіцянки. Цьогоріч завершено слідство у материнській справі Майдану.

Це результат 8 років титанічної роботи прокурорів та слідчих ДБР: понад 4500 допитів свідків та потерпілих, 3500 судових експертиз, 2000 оглядів та 1000 слідчих експериментів. Розкрито 1019 злочинів в найтрагічніші дні Революції Гідності.

Серед 10 підозрюваних: колишні Президент, Міністр оборони, Міністр внутрішніх справ, Голова СБУ, їхні заступники та підлеглі правоохоронці. Крім цього, у 2021 році маємо прорив у вироках за злочини проти Майдану - засуджено майже стільки ж осіб, скільки за 3 попередні роки разом.

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Нинішній рік для нас також знаковий, бо ювілейний – незалежній прокуратурі 30 років. І на цьому важливому рубежі ми фіналізували реформу нашої інституції.

Це було безпрецедентне кадрове перезавантаження системи і великий процес зміни структури. Цього березня він завершився запуском 181 нової окружної прокуратури та 30 спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері, які замінили місцеві та військові прокуратури гарнізонів. Ми наповнили їх новою кров’ю через добір із конкуренцією 8 кандидатів на місце.

Після перехідного періоду ми нарешті відродили наші самоврядні органи – Раду прокурорів України та орган, що здійснює дисциплінарне провадження. Це основа нашої незалежності.

Ми створили дуже важливий підрозділ – Спеціалізовану екологічну прокуратуру. Цьогоріч ми провели дуже важливу підготовчу роботу на цьому напрямі, а у 2022 сподіваємось на дієві результати у протидії злочинам проти довкілля. Спеціалізація – наш ключ до ефективності.

Успішно працює також окремий підрозділ боротьби із кіберзлочинами і цей напрям ми активно розвиваємо.

Цьогоріч разом із закордонними колегами ми провели ряд масштабних спецоперацій зі знешкодження кіберугруповань та шахрайських схем. Найбільша – операція Emotet щодо групи злочинців-хакерів, яка за допомогою найпоширенішого у світі шкідливого програмного забезпечення завдала збитків на 2,5 мільярди доларів США.

Департамент протидії катуванням виріс до Департаменту протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах. Завдяки його зусиллям в державі прийнято Стратегію протидії катуванням у системі кримінальної юстиції.

Пишаємось також тим, що за цей рік Офіс Генпрокурора став міцним запобіжником від протиправних посягань на бізнес.

За нашими спільними із бізнес-асоціаціями попередніми підрахунками, нам вдалося захистити майже 12 мільярдів гривень інвестицій. За рік маємо 70 випадків відновлення справедливості, що сприяли прийняттю бізнесом рішень про вкладення додаткових коштів в економіку нашої держави та створення понад 10 000 робочих місць.

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Для посилення ефективності нашого Департаменту війни ми створили при Офісі Генпрокурора Міжнародну раду експертів з питань злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту.

Також цьогоріч вдалося провести важливі перемовини із новим прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом А. А. Ханом щодо співпраці із притягнення до відповідальності за воєнні злочини та злочини проти людяності на Донбасі та в Криму.

Ми заручилися також підтримкою іноземних колег в питаннях спільної боротьби із корупцією.

У своє професійне свято ми провели масштабний професійний Міжнародний форум Клептократія та незаконні фінансові потоки. Аналогів йому за рівнем представництва інституцій ЄС та світових організацій і фахової дискусії досі не було. Тема форуму – світовий тренд, явища спільні для всіх країн і боротись із якими без синергії зусиль міждержавного і міжінституційного рівня – нереально.

В рамках нашого Міжнародного форуму з кібербезпеки ми також створили платформу діалогу та взаємодії в боротьбі із цими злочинами.

В рамках розслідування великої схеми комп’ютерного шахрайства, ми цьогоріч вперше за часи незалежності передали речові докази у виді рухомого майна – Lamborghini та Rolls Royce, вартістю близько 1 млн євро, німецьким компетентним органам.

За цей час ми буквально виросли на голову в кіберсфері і продемонстрували закордонними колегам, що ми – надійний партнер. Приємно було почути високу оцінку нашої співпраці у Департаменті юстиції США, де я побувала з першим за майже 20 років візитом українського Генпрокурора.

Цей рік можна по праву назвати роком зміцнення і розширення міжнародних контактів Офісу Генпрокурора. Географія робочих відряджень, крім згаданих вже Штатів: Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Франція, Естонія, Литва, Чехія. Там ми зустрілися із головним прокурором Євросоюзу Лаурою Ковеші, Президентом Євроюсту Ладіславом Хамраном, Президентом Європейського суду з прав людини Роберто Спано, Генеральним Директором Європейського управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству Вілле Італа, Генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич, Секретарем Венеційської комісії Сімоною Гранатою-Менгіні, Комісарами ЄС Дідьє Рейндерсом та Олівером Вергеї, Генсеком Міжнародної асоціації прокурорів Ханом Мораалом, віце-президентом Світового банку Анною Б’єрде, головою Місії МВФ в Україні Іванною Владковою-Холлар, генпрокурорами та керівниками правоохоронних органів цих країн.

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Серед найбільш емоційних для мене поїздок – відвідини засідання суду у справі МН17 в Нідерландах, коли свідчили родичі загиблих. Їхні повні горя і надії розповіді – наш стимул рухатися вперед до справедливості і покарання всіх винних.

Ми стали відкритішими до світу і доступнішими для української громадськості. Відвертий і прямий діалог із громадянським суспільством – ключ до довіри. А цьогоріч, за даними опитування проведеного Харківським інститутом соціальних досліджень, довіра до прокуратури зросла до 27,9%. Працювати є над чим, але це свідчить що ми рухаємося в правильному напрямку.

Ми активно розвивали співпрацю у рамках секторальних майданчиків. Цьогоріч ми вивели на новий рівень взаємодію із медійними і правозахисними організаціями, підписавши меморандум щодо протидії злочинам щодо журналістів. В Офісі Генпрокурора та всіх обласних прокуратурах тепер є конкретні відповідальні за оперативне реагування на перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Ми запровадили і новий інструмент для контролю громадськості за ефективністю роботи правоохоронних органів – на оновленому порталі Офісу Генпрокурора тепер є карта Статистика кримінальної протиправності. В ній кожен може відслідкувати ситуацію зі злочинністю в розрізі країни, області і навіть у своїй територіальній громаді.

Також на нашому сайті тепер оприлюднюються і найбільш вагомі результати роботи органів прокуратури.

Ювенальним прокурорам теж є чим пишатися цьогоріч – в Україні почали роботу перші два центри моделі Барнахус. У Вінниці та Миколаєві міждисциплінарні команди в них вже працюють з дітьми-жертвами та свідками насильства в рамках кримінального процесу та надають їм необхідну допомогу.

У 2021 ми голосно заявили про необхідність ратифікації Стамбульської конвенції і продемонстрували на діях пріоритетність напряму боротьби із домашнім насиллям. У квітні я підписала офіційну позицію Офісу Генпрокурора. І наш заклик активно підтримали жіночі організації і рухи, з якими ми зустрічались по всій країні. І наразі перспектива приєднання України до Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами вже набагато ближча.

Поки, на жаль, нам не вдалося переконати суспільство у необхідності ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду, але ми над цим дуже активно працювали. Ми пояснювали важливість цього процесу для запуску повноцінного розслідування МКС, щоб дістати руками міжнародного правосуддя вище керівництво країни-агресора за злочини в Криму та на Донбасі.

І, певно, невдачею року можна назвати конкурс із обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ми очікували його завершення ще наприкінці 2020, однак графік і реалії розійшлися. У 2022 рік ми входимо без нового очільника САП і, сподіваюсь, майбутнього лідера і чемпіона цієї надважливої боротьби, за якою спостерігає без перебільшення весь світ.

Ми крок за кроком будуємо інституцію світового зразка із високими стандартами та сучасними інструментами ефективності. Після завершення реформи, ми запустили ще більш амбітний етап перетворень, який продовжимо у 2022.

Нова прокуратура зосередилась на діджиталізації і трансформації робочих процесів. НАБУ і САП нещодавно внесли перше кримінальне провадження до eCase і далі ми розповсюджуватимемо електронне кримінальне провадження на всю систему, щоб оптимізувати та пришвидшити процеси.

Ми запускаємо нову систему оцінювання роботи прокурорів, а ще активно розвиваємо наш кадровий потенціал через підвищення кваліфікації. Ми вперше цьогоріч провели внутрішнє опитування серед прокурорів та почали напрацьовувати спільне бачення нової прокуратури через стратсесії для керівників різних рівнів.

Нашу місію із захисту прав ми почали реалізувати через великий просвітницький проект – прокурори пішли в школи, дитячі табори і виші. Це і превенція, і профорієнтація, і елементарна турбота про майбутнє покоління.

І моя особлива радість 2021 року – створення дитячої кімнати в Офісі Генерального прокурора.

Я дякую всім за це рік: прокурорам і держслужбовцям – за невтомну працю на справді гідний результат, нашим колегам-правоохоронцям – за скоординовані дії, нашим міжнародним партнерам – за підтримку та віру в нас, і скептикам – за сумніви, які спонукали нас здолати не одного дракона.

Ірина Венедіктова

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.