"Нет России в МАГАТЭ". Обращение к Государственной инспекции ядерного регулирования Украины 

Світ знаходиться на порозі ядерної катастрофи. 19 вересня росіяни обстріляли Південноукраїнську АЕС (ПАЕС), ракета влучила за 300 метрів від ядерних реакторів станції. З того дня обстріли Південноукраїнської АЕС продовжуються, а нападник з кожним разом все більше ризикує безпекою світу.

Можлива ядерна катастрофа на території України матиме невиправні наслідки як для нашої держави, так і для всього світу.

Зважаючи на інтенсивність обстрілів ЗАЕС та ПАЕС, цілком можливо, що вибух буде масштабнішим за аварії у Чорнобилі та Фукусімі. Світ має об'єднатися, щоб протистояти спільному злу. І єднання має починатися з України.

Саме тому звертаємося до Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯР) з проханням зробити офіційну заяву про свою позицію стосовно ядерної загрози з боку рф. Росія досі має право голосу в Раді керуючих МАГАТЕ.

Ми прагнемо виключення рф з Ради та відсторонення російських делегацій від участі в будь-яких проєктах, воркшопах, дослідженнях тощо, організованих МАГАТЕ, і просимо ДІЯР підтримати наш заклик.

Звернення до МАГАТЕ можуть підписати українські громадські й неурядові організації, що знаходяться в України чи за кордоном.

Повний текст звернення

Шановні представники та представниці Державної інспекції ядерного регулювання України!

Цим листом до вас звертаються громадські та неурядові організації в Україні й за кордоном. Щиро закликаємо вас ознайомитися з викладеною далі ініціативою та підтримати її на державному рівні.

З 26 по 30 вересня у м. Відень, Австрія, пройде 66-та сесія Генеральної конференції МАГАТЕ. На конференції вирішуватиметься низка питань, зокрема й тих, що стосуються України та сусідньої країни-агресорки – росії.

26 вересня о 9:00 біля будівлі Віденського міжнародного центру пройде акція під егідою ГО "SaveDnipro", Міжнародного центру української перемоги (ICUV) та партнерів Метою акції є закликання представників держав-членів МАГАТЕ до:

Виключення рф з Ради керуючих МАГАТЕ й позбавлення її голосу в будь-яких подальших рішеннях агенції.



На щорічній Генеральній конференції агенція обирає членів Ради на наступний рік. Ми вимагатимемо необрання росії до складу Ради цього року, а також в усі подальші роки – допоки триває збройна агресія росії на будь-якій території України в межах кордонів, визначених 1991 року.

Відкликання прав росії, наданих їй членством у МАГАТЕ: можливості брати участь у програмах технічної співпраці, науково-технічного обміну, у міжнародних дослідницьких проєктах тощо.



Лише до кінця цього року МАГАТЕ має вже 7 запланованих заходів на території країни-агресорки. Українські ГО вимагатимуть скасування цих заходів та відмови у проведенні на території росії будь-яких інших заходів на період до припинення російської агресії й повернення всіх українських територій (включно з окупованими 2014 року) під контроль української влади.



Крім того, ми вимагатимемо припинення будь-якої ресурсної допомоги ядерним агенціям росії, повернення матеріалів й устаткування, що були надані росії в користування, тощо.

Позбавлення громадян рф права роботи в виконавчому органі МАГАТЕ.



Ми віримо в те, що перемога на ядерному фронті стане ближчою за підтримки ДІЯР, й просимо представників і представниць інспекції зробити незалежну офіційну заяву, що відбиватиме позицію України та спільноти українських ядерних експертів й експерток щодо членства рф у Раді керівників МАГАТЕ, її активної участі у місіях агенції, а також воркшопах та інших заходах, що проводить МАГАТЕ.

Ми закликаємо ДІЯР звернутися до Ради керівників з офіційною заявою про відкликання прав рф у МАГАТЕ, щоб росія сповна відчула вплив міжнародних санкцій та всебічної ізоляції, що на неї чекає.

За умови наявності звернення Державної інспекції ядерного регулювання Рада керуючих не зможе ігнорувати українську спільноту під час засідання Генеральної конференції й з більшою ймовірністю ухвалить рішення на користь України.

Заяву вже підписали організації: Фундація Міжнародний Центр Перемоги України; ГО Центр Протидії Корупції; ГО Мережа національних інтересів АНТС; ГО SaveDnipro; ГО Центр екологічних ініціатив "Екодія".