Черная "Рада". Что члены запрещенной ОПЗЖ делают в "Единых новостях"?  

Попри погано приховувані очікування, повномасштабне вторгнення Росії перетворилося для проросійських діячів не на новий початок, а на кінець. Їхні партії були заборонені, телеканали закрилися, а ті члени "Опозиційної платформи – За життя", які не втекли за кордон чи не були обміняні, зникли з радарів. Принаймні, так було до кінця серпня, поки колишні однопартійці кума Путіна не почали з’являтися в марафоні "Єдині новини".

В "інформаційному спротиві", як називає "Єдині новини" міністр інформаційної політики Олександр Ткаченко, уже встигли взяти участь: Валерій Гнатенко, Тетяна Плачкова, Анатолій Бурміч та Олександр Лукашев. Усі вони – члени новоствореної групи "Відновлення України". А з’являються виключно на державному телеканалі "Рада" – медіа, яке наразі неофіційно контролює Офіс президента, та ефір якого в межах марафону ретранслюють усі інші канали-учасники.

За кожним із цих гостей "Єдиних новин", як і належить членам ОПЗЖ, є цікава історія.

Наприклад, Тетяна Плачкова разом із Медведчуком та іншими однопартійцями у 2020 році їздила до Москви на зустріч із російською владою.

Валерій Гнатенко у часи, коли був міським головою Дружківки у 2014 році, за словами місцевих активістів, співпрацював з окупантами та піднімав над адміністрацією російський прапор.

Олександр Лукашев був одним із медійних облич ОПЗЖ та, відповідно, публічно лобіював інтереси Росії. Серед іншого, закликав спершу організувати "вибори на непідконтрольних територіях, а вже потім — контроль над кордоном".

Анатолій Бурміч додумався займатися російською пропагандою навіть після повномасштабного вторгнення Росії. Через що потрапив у базу ДержZрадників від "Чесно" та на "Дошку ганьби" "Детектора медіа". Зокрема, Бурміч навіть після промови Путіна 24 лютого звинувачував у війні США. А ще займався дефетизмом, ось його слова про збройну оборону України: "Я в данной ситуации до конца не могу понять. Чего и какой ценой, и зачем?"

Навіть не враховуючи персональних якостей, усі ці люди роками належали до політичної сили, лідера якої підозрюють у державній зраді, та якого Росія оцінила в сотні українських військових.

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Відвідували партійні телеканали, які врешті закрили за, цитуючи секретаря РНБО Олександра Данілова, "інформаційний тероризм". А саму їхню партію "Опозиційна платформа – За життя" ліквідували, через, як пояснили в СБУ, "демонстративну підтримку та популяризацію агресивної антиукраїнської політики росії" і "фактичну ретрансляцію офіційної позиції країни-агресора щодо України та завдання значної шкоди інтересам нашої держави".

Ви впевнені, що ці люди підходять для "інформаційного спротиву"?

Додатково проблема поглиблюється тим, що ведучі каналу "Рада", насправді, жодного разу й не повідомили глядачам, що перед ними – колишні члени ОПЗЖ. Та не поставили жодному союзнику Медведчука питань про проросійські погляди, зміну політичної позиції чи однопартійців-зрадників.

З Анатолієм Бурмічем, членом антикорупційного комітету парламенту, поговорили взагалі про опалення.

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Поява у "Єдиних новинах" представників заборонених за "завдання шкоди інтересам держави" політичних сил несе очевидну шкоду.

По-перше, це дискредитує марафон та всі залучені в нього медіа. Ще раз нагадаю, що запрошує союзників Медведчука лише "Рада", але показує ці інтерв’ю навіть Суспільне.

По-друге, це відбілює членів ОПЗЖ та стирає пам’ять виборців. Тобто, замість очищення від проросійських сил, нас знову, як після Помаранчевої революції та Революції гідності, може чекати їхнє часткове збереження.

По-третє, це шкодить українському інституту репутації. У США неможливо, щоб наступного дня після 11 вересня 2001 якийсь політик робив фото з лідерами Аль-Каїди. В Україні Тетяна Плачкова не лише змогла з’їздити в Москву та лишитися на волі. Зараз, за допомогою ефірів "Єдиних новин", вона ще й збережеться в публічній політиці.

Насправді, дуже цікаво, чому канал "Рада" взагалі почав запрошувати цих людей в ефір. Важливо зробити наголос на "почав", адже у своїх поясненнях державний мовник виправдовується тим, що йдеться про народних депутатів, які "мають право".

Проте цей аргумент легко розбивається об попередні пів року, коли це "право" теж формально було, але колишніх членів ОПЗЖ усе одно не запрошували. Будь-яких інших пояснень керівництво каналу старанно уникає: не бере слухавку та відмовляється "створювати інформацію" у відповідь на запити.

Також Вадим Перенчук 14 вересня заявив, що "Рада" працює над помилками після появи в ефірі Анатолія Бурміча. І після цього протягом тижня медіа запросило в національний телемарафон ще двох колишніх членів ОПЗЖ.

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У сухому залишку маємо щонайменше п’ять появ колишніх членів ОПЗЖ на каналі "Рада" протягом місяця – це на п’ять більше, ніж усіх членів "Європейської солідарності" у серпні. А також – фактичну відмову керівництва каналу якимось чином коментувати таку гостьову політику. Та ведучих ефірів, які замовчують проросійські заклики, вчинки і приналежність своїх гостей.

До марафону "Єдині новини" вкотре виникає запитання: "Єдині з ким…?".

Ярослав Зубченко, журналіст та аналітик "Детектора медіа"

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