Без свободной Украины не будет и свободной Беларуси и Европы

Шановний Пане Президенте та український народе! Я звертаюся до вас від імені народу Білорусі.

Українська нація пише не лише свою, але й усесвітню історію боротьби за свободу, демократію, права людини.

Я пишаюся тим, що білоруси воюють з українськими військовими пліч-о-пліч.

Я пишаюся тим, що білоруси беруть участь у партизанському русі, незважаючи на загрозу бути розстріляними. Збирають гуманітарну допомогу, допомагають втікачам, інформують про переміщення російських військових, аби допомагати армії та народу України.

Я вірю, що росія зазнає поразки, а Україна відновить свою територіальну цілісність і захистить свою незалежність. Протягом усього цього часу білоруси будуть поруч з українцями.

Але білоруси – це не лукашенко. лукашенко – ганьба моєї країни. Саме він дозволив із території Білорусі запустити ракети, що уражали українські міста. Він анонсував розгортання спільного угруповання військ із путіним, він допустив перебування на білоруській землі ще більшої кількості російських військ.

Це він і путін втягують нашу державу у війну й безсоромно брешуть, що загроза йде з боку України.

Яке рішення лукашенко озвучить завтра чи післязавтра – невідомо, адже він уже давно не приймає їх, за нього це робить кремль. І саме лукашенко втягував Білорусь у цю петлю та залежність від росії.

Проте ніхто не зможе поневолити білоруський народ.

Ніхто не зможе примусити людей підкорятися диктаторській волі. За нашу спільну з вами свободу від окупантів і диктатури впродовж двох років понад сорок тисяч білорусів пройшли тюрми за божевільними звинуваченнями. Сорок тисяч – це населення цілого міста. Але попри все ми й далі ведемо свою боротьбу.

Ми розуміємо, що білоруси й українці – не вороги. Українці й білоруси воюють на одному боці, з одним і тим же злом.

лукашенко й путін – воєнні злочинці, і тому мають понести відповідальність за тисячі невинних жертв. Білорусь, натомість, має розірвати з росією будь-які воєнні, політичні й економічні зв’язки, які суперечать національним інтересам нашої держави.

Пане Президенте Зеленський, в одному зі своїх звернень ви сказали: "Ми не просимо світ боротися замість нас, ми просимо надати нам допомогу". Білоруси так само не просять боротися замість нас.

Ми пропонуємо Україні й українському народу створити альянс із демократичною Білоруссю. Вести боротьбу разом і підтримувати білоруський опір. Об’єднаний Перехідний Кабінет готовий співпрацювати з Україною і встановлювати дипломатичні та політичні відносини.

Ми готові діяти разом з Україною. Бо без вільної України не буде й вільної Білорусі та Європи. А без вільної Білорусі не може бути й вільної України.

За нашу і вашу свободу!

Слава Украïні!

Жыве Беларусь!

Світлана Тихановська

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