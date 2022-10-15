Когда Россия сможет восстановить консульство или посольство в Украине?

Коли росія зможе відновити консульство чи посольство в Україні? Ніколи.

Тим, у кого виникають запитання, читати далі.

Деякі політики говорили, що от путін здохне, пройдуть роки і дипломатія візьме гору. Ми відновимо якісь там зв’язки зі східним сусідом. Добре, що такі тези можна зустріти вкрай рідко.

Так от. Проблема не в путіні. І навіть не в його оточенні – такому самому, як він. Його обрали виборці, у яких є запит на таку "політику". По суті – запит на створення держави-терориста.

Це країна, де суспільство не здатне народити опозицію. У них подвиг – це одиночний пікет. Більш масові протести можуть викликати не вбивства дітей в іншій країні, а мобілізація – загроза власному життю. Та й то, навіть на захист свого життя росіяни не можуть виступати масово.

Якщо вони не можуть захистити своїх дітей, якою цінністю для них може бути життя наших дітей?

Європейські країни заявляють про те, що вони у своїх консульствах та посольствах виявляли агентів ФСБ. Половина росіян, які працюють в ООН, як повідомлялося, теж є агентами ФСБ.

Навіщо давати інструменти системі, яка націлена на знищення демократії та її інструментів у світі?

Я вчу своїх дітей, що навіть через 40 років, коли мені буде під 80, а їм під 60 і постане з якогось дива питання відкриття консульства чи посольства у нас, треба цьому активно протидіяти.

Моя бабуся, яка була пов’язана з УПА, говорила, що ці "старші брати" від нас не відчепляться. У них в крові знищення й підкорення, при тому що вони самі є нічим і звати їх ніяк. По суті, говорила те саме, що і Джохар Дудаєв: "У Криму ще буде бійня. Україна ще зійдеться в герці з росією на непримиренних. Поки "русизм" існує, він ніколи не відмовиться від своїх амбіцій".

Після того, як німці були одержимі нацизмом, їхню країну розділили на дві частини.

Берлінський мур став символом розділення не просто міста, а всієї країни. До речі, одну частину контролювала росія. Тому не дивно, що у ЗМІ та політиці Німеччини є ті, хто трепетно ставиться до країни-терориста і по суті віддав енергетичну безпеку в руки росії. Над ними десятиліттями працювали, там насаджували російську мову для кращого засвоєння пропаганди.

Ця країна на початку вторгнення давала нам п’ять тисяч касок і пару годин на виживання, навіть менше, ніж рашисти.

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росія значно більша за розмірами, ніж Німеччина. Там дуже багато населення. Причому навіть мільйони українців, які свого часу туди виїхали, включно з тими, що стали зірками, поглинаються цією системою.

росію треба ділити більше ніж на дві частини, і там не обійдеться навіть таким муром, як китайський. Над цими частинами треба встановлювати контроль. Самі вони не здатні ні народити демократичну владу, ні забезпечити безпеку своїх же громадян. Це справа не на 50 років, бо цей вірус передається з покоління у покоління.

Тому, коли будуть вибори після нашої перемоги, політичні партії країни, які змагатимуться за мандати в парламенті, мають чітко окреслити своє бачення цього питання. Щоб не вийшло так, що за пару років ми знову дамо їм пускати в Києві свої метастази, які надалі виллються у війну.

У нас системні проблеми з надмірною толерантністю в дипломатичній сфері. Ми дипломатичні відносини з росією розірвали на восьмий рік війни. А з Білоруссю у нас вони досі чинні.

Ви уявляєте посольство Палестини в Ізраїлі? Я не уявляю посольство росії чи бодай якоїсь її частини в моїй країні.

Ірина Федорів

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