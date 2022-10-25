Могут ли нарушения НАБУ или САП стать причиной травли судей ВАКС? Еще как

19 жовтня 2022 року на "Українській Правді" вийшла колонка Віталія Шабуніна під гучною назвою "Як деякі судді ВАКС зливають мільйонні справи через зашквар попередньої Ради".

Якщо коротко, то суть матеріалу зводиться до наступного: у жовтні 2017 року Парламент ухвалив так звані "правки Лозового", які встановлювали граничні строки розслідування кримінальних проваджень та передбачали необхідність продовження строку досудового розслідування на підставі рішення слідчого судді. Порушення строків досудового розслідування мало наслідком закриття такого провадження.

За останні декілька місяців ВАКС закрив декілька кримінальних проваджень через порушення строків досудового розслідування.

Автор стверджує, що справи закрили очевидно незаконно, а суддям, що ухвалювали ці рішення, – не місце у ВАКС.

Я не буду коментувати рішення, про які пише Шабунін, оскільки не знаю обставин двох із них, а в третій я є адвокатом і тому не можу претендувати на статус неупередженого спостерігача. Свої доводи щодо суті цього питання надаватиму суду під час розгляду апеляційної скарги прокурора.

Проте хочу звернути увагу на інше. Станом на сьогодні не існує жодних правових підстав говорити про незаконність цих рішень. Вони не скасовані судом апеляційної інстанції та відповідають практиці Верховного Суду.

Отже, даних про незаконність таких рішень немає.

Окрім оскарження по вертикалі, існує механізм притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності за незаконні рішення – звернення зі скаргою на суддю до новосформованої Вищої ради правосуддя (ВРП). Подати скаргу, за наявності підстав, може будь-хто.

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За результатами розгляду такої скарги суддю може бути звільнено з посади. Проте станом на сьогодні відсутня інформація про подання такої скарги НАБУ/САП або кимось з антикорупціонерів.

Натомість є лише колонка Віталія Шабуніна.

Як у заголовку, так і у тексті є твердження про те, що "ВАКС ТРИЧІ безпідставно зливав багатомільйонні справи НАБУ/САП". Автор стверджує, що проблема в трьох суддях ВАКС та двох суддях Апеляційної палати ВАКС, котрі "систематично ухвалюють подібні рішення на догоду окремим фігурантам топ-справ".

Такі висловлювання не є оціночними судженнями, а є звинуваченням конкретних суддів у вчиненні корупційних злочинів. Такі твердження повинні мати під собою серйозне підґрунтя. В іншому випадку це – не критика судової влади, а її цілеспрямована дискредитація.

Я впевнений, якби були хоча б найменші підозри в корумпованості згаданих суддів, ми б вже прочитали сповнений гордості пост про те, що за заявою Центру протидії корупції (ЦПК) НАБУ було порушено кримінальне провадження щодо п'яти суддів ВАКС. Але ми нічого такого не бачимо, оскільки жодних даних про незаконність дій суддів у НАБУ/САП, ЦПК немає.

Мета автора та очолюваної ним організації проста і задекларована у вступній частині колонки. Полягає вона у цькуванні суддів, які виносять "огидні", на думку ЦПК/НАБУ/САП, рішення.

Відкритим залишається одне питання: а що як з такою позицією не погодяться суди вищих інстанцій та залишать рішення без змін?

Чи побачимо ми тоді матеріал цього ж автора під назвою "Як деякі детективи НАБУ та прокурори САП зливають мільйонні справи на догоду окремим фігурантам топ-справ"?

Адже саме детективи та прокурори допустили порушення, через які ці справи й були закриті, а тому, якщо виходити із запропонованої п. Шабуніним логіки, іншого пояснення, ніж "злив", бути не може.

P. S. Точно знаю що такого матеріалу не буде😊

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.