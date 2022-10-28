Вице-премьер и Татаров: какие чиновники всплыли в деле о рекордной взятке Микитася

20 жовтня у Вищому антикорсуді відбулося засідання в чи не найгучнішій справі про хабарництво за час повномасштабного вторгнення.

НАБУ викрило екснардепа Максима Микитася, який хотів підкупити за 22 млн євро мера Дніпра Бориса Філатова, щоб отримати угоду на будівництво метро поза конкурсом за гроші ЄБРР. Сума є рекордомом в історії українських антикорупційних органів.

На судовому засіданні щодо обрання запобіжного заходу Микитасю відкрилося багато цікавих деталей, зокрема, про його спілкування із заступником глави ОП Олегом Татаровим, про вплив на народних депутатів, про роль у цій історії віцепрем’єр-міністра України Ольги Стефанішиної, а також про те з ким із київським офісу ЄБРР Микитась мав багаторічну "співпрацю".

Давайте подивимося на найцікавіші деталі.

Коротко про схему, яку пропонував Микитась

За версією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Микитась вийшов на міського голову Дніпра Бориса Філатова і нібито запропонував співпрацю.

Філатов допомагає компаніям Микитася отримати прямий контракт на добудову метро, а взамін отримує під свій контроль управляючу компанію, якій до 2027 року перераховують по 10% із кожного траншу по контракту з Європейським банком реконструкції та розвитку.

Оскільки загальна сума угоди становила 220 млн євро, то за п’ять років розмір хабара мав сягнути рекордних 22 млн євро.

Для реалізації схеми мерія Дніпра та Микитась нібито мали створити спільне підприємство, до якого б входили декілька компаній з різними функціями: "Тунельбуд" – управляюча компанія, "Метрострой", "Екобудтрейд", "Укргідропроєкт" виконують підрядні роботи, "Ілляшев та Партнери" забезпечує юридичну підтримку, адже має досвід роботи з ЄБРР.

Сприяння Філатова полягало у тому, шо він мав включити в переговорну групу щодо контракту людей Микитася, призначити одного із них своїм радником, а також підписати лист-рекомендацію на адресу ЄБРР щодо підконтрольної Микитасю групи компаній.

Встановлення зв‘яку з Філатовим

Вперше Микитась подзвонив Філатову 19 серпня по Whatsapp і запропонував зустрітися. Заяву в НАБУ Філатов напише лише 5 вересня, за два тижні після першої розмови з Микитасем.

12 вересня Микитась знову мав розмову з Філатовим через мессенджер і розповів, що у нього є відповідь з Лондона (там розташовується центральний офіс ЄБРР) про можливість заміни генпідрядника у добудові метро, але ініціатором процесу має виступити міська рада.

Найцікавіше відбулося на зустрічі Філатова з Микитасем у ЖК "Амстердам" 4 жовтня. На неї екснардеп привіз три папки з документами, детально розповідав про свій досвід роботи з ЄБРР та запропонував працювати за аналогічною схемою.

На аркуші паперу він передав Філатову схему майбутнього спільного підприємства, в яке мали увійти кілька компаній з різними функціями. Пізніше він розірве його на чотири частини, однак Філатов їх збереже і передасть детективам.

Цікаво, що Філатов увімкнув шумопоглинаючий пристрій. Прокурор пояснив: аби створити враження про конфіденційність розмови.

М.: Я больше ничего не прошу: включить моих людей в делегацию, ну с полномочиями, ну чтобы они вместе были, согласовали.

Ф.: То есть, грубо говоря, их надо включить как делегацию Днепровской мэрии?

М.: Да-да-да, как делегация Днепровской мэрии.

Ф.: В качестве кого они будут представлять Днепровскую мэрию?

М.: Как радники, помощники, придумайте.

Також Микитась запропонував свою людину на номінального керівника компаній зі схеми:

М.: Смотрите, у меня предложение. Допустим лицом у меня выступит Костя Салий. Знаете?

Ф.: Не знаю.

М.: да, Салий, если помните. Салий такой был замминистра транспорта, первый зам Омельченко был, Иван Салий.

Управляючу компанію Микитась запропонував віддати Філатову під його особистий контроль.

Філатов на допиті розповів таке: "Він неголосно, нахилившись до мене, сказав, що ця компанія отримає 10% від загальної суми, тобто від 220 мільйонів євро. Ця компанія не повинна буде виконувати будь-які роботи. Також повідомив, що за аналогічною схемою він працював у сфері атомної енергетики. З його слів, я матиму гарантію отримання своєї частки, так як компанія "Тунельбуд" буде управляючою і без її погодження інші компанії не зможуть отримувати кошти".

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Яку роль виконував у схемі Кабмін

Документи на зустріч із Філатовим Микитасю нібито підготували юристи з компанії "Ілляшев та Партнери". Саме цю фірму екснардеп пропонував залучити для юридичної підтримки під час спілкування з ЄБРР.

М.: Я не просто так. У меня многие процессы обслуживает "Ильяшев и Партнери". Многие. Они, кстати, Днепровский офис у них есть, в Днепре есть.

Ф.: Ну то, что я слышал, вроде серьезная компания.

М.: Да, угу. Там у нас с ней полный этот. Кстати, тогда ж было голосование, когда ее убрали с этого…под нее пытается пока НАБУ, под нее.

Ф.: Под Стефанишину, да? (йдеться про віцепрем’єрку Ольгу Стефанішину, яка раніше працювала радником у юридичній фірмі "Ілляшев та Партнери" – ЦПК).

М.: Да. Вот они тоже напрямую. У них было где-то 0,5 %. Но формально они будут юридически, причем у них опыт хороший с ЕБРР, с Садовым у них хороший опыт с ЕБРР, они будут официально.

Нібито саме через віцепрем’єрку Стефанішину до процесу планували залучити Кабмін, який, за задумом Микитася, мав своїм розпорядженням рекомендувати до виконання робіт певні компанії, зокрема, "Метробуд"

Про Стефінішину герої згадували ще одного разу, коли Микитась надсилав Філатову проєкт листа і таке повідомлення: "Добрий день, такое письмо попросила Стефанишина от Госукрбуда".

Про інші зв‘язки з владою та ЄБРР

Микитась хизувався своїм впливом на народних депутатів:

М.: "Допустим, у меня есть хорошие отношения там с киевскими, я несколько депутатов успел провести в 19-ом году, я еще был на коне. Допустим, глава киевской "Слуги народа" Леся Забуранна. Народная, ну по Киеву которая. Она глава "Слуги народа" в городе Киеве, по Дарнице прошла. Мы очень много волонтерим вместе".

Окремо Микитась запевнив Філатова, що його минуле ніяк не зашкодить спільній роботі і вихвалявся своїм впливом у Верховній Раді:

М.: Во первых, меня здесь нигде нет.

М.: И не будет, ну физически. Я умею управлять из под этого...Но на сегодняшний день, для того, чтобы (заступник генпрокурора – ред.) Симоненко мне подписал пидозры… я собрал 50 подписей (депутатів – ред.), не будучи народным депутатом. 50 подписей собрали против Симоненко народные депутаты.

Також Микитась у розмовах з Філатовим розповідав про свої зв’язки у київському офісі ЄБРР: "15 лет не проходят даром работы с Евробанком. [...] Я назову имя, оно между нами останется, Валера Кулишенко. Я с ним 15 лет знаком, постоянно там бок о бок, постоянно работали. Я к нему подъехал и оказалось, на мое счастье, что весь киевский офис переехал в Варшаву, а именно группа "Чернобыльская" (ймовірно, йдеться, про проєкт, який стосувався зони відчуження – ред.) осталась здесь (в Україні – ред,) на "хозяйстве".

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Що говорив Микитась про Татарова

У розмовах виринули згадки й про заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова. Свого часу останній був головним юристом у компанії Микитася "Укрбуд", вони дружили, разом їздили на відпочинок та навіть майже одночасно отримували від НАБУ підозру у хабарництві:

М.: Ну вот, Олег Татаров, да. В 14-ом году мы тут близко дружили. Ну как, сейчас меньше, конечно. Ну меньше встречаемся, практически не встречаемся. Но тем не менее, много он помог по этим. Это он помог. Я не скрываю этого.

Прокурор припустив, що з контексту розмови йшлося про допомогу Татарова із поверненням Микитасю активів компанії "Укрбуд". Це відбулося у вересні цього року.

Також Микитась із Філатовим на зустрічі обговорювали історію із позбавлення громадянства Геннадія Корбана і причетність до неї посадовців Офісу Президента:

Ф.: Я думаю, что в истории с Корбаном Олег (ймовірно Татаров – ЦПК) не имеет никакого отношения.

М.: Я тоже так думаю.

Ф.: Скорее всего эти гадости придумал Смирнов (заступник керівника ОП – ред.), вот так вот. Потому что вопросы, связанные там с гражданством, не гражданством и все остальное - это ж юридический блок, а не правоохранительный.

М.: Да, там же ж конфликты. Вот мы с Олегом, то что касается криминала, у Олега нормально. Что касается хозяйственных дел, его как будто там кто то ставит (у певну позу – ред.).

Остання зустріч між Філатовим і Микитасем відбулася 18 жовтня у готелі Radisson. На ній Микитась нібито повторив свою пропозицію і приніс проєкт договору.

За версією прокуратури, це був проєкт неофіційної джентельменської угоди між Микитасем і Філатовим, за якою Микитась зобов’язувався передати Філатову контроль над компанією "Тунельбуд", а Філатов в замін мав забезпечити участь людей Микитася у переговорах із ЄБРР і сприяння в отриманні фінансування. Саме після цієї зустрічі НАБУ затримало Микитася.

Слідчий суддя ВАКС Віталій Дубас визнав підозру САП обґрунтованою і обрав для Микитася тримання під вартою, при цьому призначив альтернативну заставу навіть у більшому розмірі, ніж просив прокурор — 260 мільйонів гривень.

Найближчий час Микитась точно проведе у СІЗО.

Вадим Валько, юрист Центру протидії корупції, член Автомайдану

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