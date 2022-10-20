Микитася арештували з можливістю застави, втричі меншої за хабар

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 грудня з можливістю внесення 260 мільйонів гривень застави екснардепу Максиму Микитасю, якого викрили на спробі дати меру Дніпра Борису Філатову 22 мільйони євро (близько 850 мільйонів гривень) хабара.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Відповідне рішення ухвалив у четвер слідчий суддя Віталій Дубас.

"Суд постановив: застосувати до підозрюваного Микитася Максима Вікторовича запобіжний захід тримання під вартою на строк 60 діб до 16 грудня 2022 року включно. Визначити підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 тисяч неоподаткованих мінімумів для громадян, що становить 260 млн гривень", - оголосив суддя.

У випадку внесення застави суд зобов’язав Микитася не відлучатися без дозволу слідчого з Київської області, здати паспорти для виїзду за кордон, не спілкуватися зі свідками у справі і носити електронний засіб контролю.

Передісторія:

18 жовтня забудовника Максима Микитася затримали після спроби дати багатомільйонний хабар міському голові Дніпра Борису Філатову.

Філатов підтвердив інформацію про те, що Микитась пропонував йому хабар у розмірі 22 млн євро за можливість будувати метро в місті.

У кінці грудня 2020 року Національна поліція оголосила забудовнику Микитасю підозру в замовленні викрадення людини. Йдеться про юриста Олега Мірошниченка.

31 грудня 2020 року його відправили під варту в цій справі. Микитась і його захист вважають розслідування поліції помстою за свідчення проти Татарова. У березні 2021-го Микитася звільнили з-під варти.