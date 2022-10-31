Почему опасаться беларусского вторжения стоит в первую очередь Лукашенко?

В Беларуси наблюдаются мероприятия по подготовке к мобилизации: возможно, режим на самом деле верит во внешнюю агрессию и готовится ее отражать;

Не более 3-7% поддержали бы участие белорусской армии в войне;

"Русский мир" де-факто стал идеологической базой режима, который развернул репрессии по национальному признаку;

Беларусы отвечают на это солидарностью из-за границы, волонтерством и участием в войне на стороне Украины;

Приказ о вторжении станет дестабилизирующим фактором для режима Лукашенко;

Этого момента дожидаются его противники внутри и вне Беларуси: общество готово принять силовое смещение Лукашенко, а демократические силы разрабатывают планы вооруженного восстания;

Армия Беларуси не хочет воевать против мотивированных и обученных ВСУ – многие солдаты перейдут на сторону Украины.

Война

С первого дня территория Беларуси используется с позволения Лукашенко для российской агрессии против Украины. В феврале именно с территории Беларуси русские войска направились на Киев. С нее же до сих пор взлетают русские ракеты, а воздушное пространство используется для запуска ракет с самолётов.

В то же время, вооруженные силы Беларуси до сих пор не приняли прямого участия во вторжении, а общества обеих стран до недавнего времени были уверены, что опасность прямого конфликта миновала.

В последние недели, однако, тема вступления беларусской армии в войну снова выходит на первый план. Самопровозглашённый президент Александр Лукашенко делает заявления про формирования "союзной группы войск", в стране то ли объявлен, то ли нет, режим контртеррористической операции, независимые медиа сообщают, что "принципиальное решение о скрытой мобилизации уже принято".

В самой Беларуси нарастает паника. Рассылка повесток, вызов на военные сборы, "переподготовка" считываются населением как намеки на мобилизацию.

В СМИ появляются сведения о требованиях к бизнесу предоставить списки военнообязанных сотрудников. Государственные органы подготавливают бомбоубежища. Отсрочка от армии отменяется для студентов, обучающихся в зарубежных ВУЗах, а выезд за границу ограничивается для военных, силовиков и спасателей. При этом официально режим Лукашенко о начале мобилизационной кампании не заявлял, а объявил о масштабной сверке данных воинского учета.

Что ждёт Александра Лукашенко, если он решит отдать приказ о вторжении?

Общество

Не нужно строить иллюзий – антироссийские настроения в Беларуси не сравнимы с украинскими.

Большая часть населения все еще хорошо относится к РФ. Российские СМИ доминируют в инфополе, физически зачищенном от независимых медиа, а режимная пропаганда повторяет русские нарративы.

Около трети беларусов поддерживает военные действия российских войск в Украине. При этом даже рьяные поклонники России не хотели бы, чтобы беларусская армия воевала в Украине: по данным различных опросов, людей, готовых поддержать вторжение Беларуси, насчитывается от трёх до семи процентов. Это означает, что в расколотом после попытки революции в 2020 году беларусском обществе существует консенсус об участии в войне: Беларусь должна держаться от неё как можно дальше.

Режим Лукашенко эти настроения чувствует, поэтому даже существующую помощь России пропаганда не афиширует, а сам Лукашенко вынужден выступать с примирительными речами – как следствие, в середине весны почти половина беларусов не считала (или даже не знала), что Беларусь принимает участие в войне.

Страх потери власти и отсутствие уверенности в результате мешает Лукашенко пойти резко наперекор общественному консенсусу в условиях, когда затыкать дубинками приходится любые проявления недовольства, и даже экономические проблемы решаются "силовыми" методами. Именно поэтому в заявлениях беларусских чиновников нет уверенности и последовательности.

Более того, в обществе и СМИ все чаще обсуждается сценарий, в котором власти могут объявить мобилизацию не для нападения на Украину, а для защиты режима от нападения НАТО, Украины или беларусских добровольцев, в высокую вероятность которого они искренне верят.

Чистки

Протесты, так напугавшие власти, привели к политике под народным названием "иногда не до законов", которое закрепилось после высказывания Лукашенко на пике демонстраций. Однако зачистки и подавление инакомыслия не привели к желаемому властями охлаждению страстей. Наоборот, из-за непрекращающихся репрессий беларусское общество до сих пор ментально находится в 2020 году, так и не сумев вернуться к привычной "довыборной" жизни.

Страх повторения протестов привел к попыткам установить тотальный контроль над всеми сферами жизни, включая экономику, культуру, религию и образование.

Только за октябрь в Беларуси ввели уголовное наказание за повышение цен, арестовав 20 человек, и уже успели отменить, потребовали запретить перемещение рабочей силы, отобрали у прихожан Красный Костел – один из символов Минска и беларусского католицизма, отменили аккредитацию большинства частных школ – 90% учеников уже переведены в государственные, а также раздали с дюжину сталинских сроков вплоть до 25 лет очередным политическим заключенным, количество которых уже измеряется тысячами, и чьи условия содержания сравнивают с концлагерными.

Масштаб политических репрессий в Беларуси настолько высок еще и потому, что перед режимом стоит дополнительная уникальная задача – подавление национального самосознания, выросшего после протестов и противоречащего русскоцентричной политике Лукашенко.

Лукашизм – термин, распространенный в Беларуси еще с 90-х годов, всегда опирался на советские и русские нарративы, игнорируя и показательно дистанцируясь от беларусскости.

После 2020 года беларусский режим значительно ужесточил подход к национальному вопросу: происходит форсированная русификация с установкой ценностей уже русского, а не советского мира.

В итоге, режимные пропагандисты восхваляют Муравьева (русский генерал-губернатор, поставленный имперскими властями для уничтожения всего беларусского), подавившего восстание Калиновского (в честь которого назван тот самый добровольческий полк), в стране открывают охоту на экскурсоводов, ведущих экскурсии на беларусском или отклоняющихся от русской историографии, Лукашенко встречается с Дугиным, а магазин беларусской литературы закрывают в день открытия, арестовывая владельца. В год, цинично провозглашенный "годом исторической памяти", режим приступил к массовому ее уничтожению – в том числе физическому, например, регулярно снося бульдозерами захоронения солдат польской Армии Крайовой.

Публичное выражение проукраинских и антивоенных взглядов также показательно карается. Так, антивоенные выступления в Беларуси стали жестоко подавляться уже в первые дни войны.

По данным правозащитников, только 27 и 28 февраля 2022 года в Беларуси было задержано более 1100 человек, которые вышли на протест в том числе против развязанной Россией войны против Украины.

Жителя Бобруйска, оставившего сине-желтые лампадки у памятника жертвам репрессий, находят по отпечаткам пальцев, а за исполнение песни "Океана Ельзи" в центре Минска на уличную музыкантку заводят уголовное дело.

Силовики Лукашенко задерживают родственников бойцов полка имени Кастуся Калиновского, которые воюют сейчас на стороне Украины.

В условиях, когда русский империализм стал доминирующим элементом государственной идеологии Беларуси, неудивительно, что любая поддержка Украины воспринимается и наказывается соразмерно прямому протесту против режима в том числе потому, что подразумевает право беларусов и украинцев на самоопределение в отрыве от России.

Поддержка

Даже в таких условиях беларусы находят возможности помогать Украине. В самой Украине более тысячи беларусов сражаются в полку имени Кастуся Калиновского, полку "Пагоня" и вне интернациональных подразделений. В свою очередь, беларусские власти разгоняют репрессии против их родственников и потенциальных добровольцев.

Беларусские диаспоры в Европе, Канаде, США регулярно принимают участие в сборах средств на гуманитарную помощь, внедорожники и оборудование для армии и медиков.

В сборах участвуют и оппозиционные структуры: офис Светланы Тихановской передавал медицинскую помощь полку Калиновского, а основной благотворительный фонд BySol собрал более 300 тысяч евро на снаряжение и гуманитарку. Множество беларусов занимается волонтёрской деятельностью в Украине.

Подобная помощь изнутри Беларуси практически невозможна: государство следит за банковскими транзакциями и охотится за теми, кто переводит деньги на помощь украинской армии.

Арестованы были даже волонтеры, организовавшие праздник в Гомеле для детей украинских беженцев.

Небезызвестная "рельсовая война" первых месяцев войны настолько разозлила Лукашенко, что за "покушение на теракт", то есть лишь за намерение, была введена смертная казнь, а партизанам, которых удалось поймать, при задержании простреливали колени – позже они получили сроки до 16 лет.

Поэтому сопротивление принимает иные формы. Самым известным "партизанским" проектом стал "Беларускі Гаюн" активиста Антона Мотолько, обвиняемого в Беларуси, как и Светлана Тихановская, по статье "Акт терроризма".

"Гаюн" отслеживает передвижение вооруженных сил и иную военную активность в Беларуси с помощью децентрализованной сети активистов по всей стране, и насчитывает уже более 500 тысяч подписчиков в Telegram: именно на этот источник часто ссылаются украинские СМИ, когда сообщают о перемещении и активности российских войск на территории Беларуси.

Армия

Беларусское общество не хочет воевать, а что же армия?

Структура беларусской армии отличается от российской (в последней "контрактников" больше, чем "срочников"). По разным источникам, контрактников в беларусской армии около десяти тысяч, большая часть из них бойцы сил специальных операций (бывшие воздушно-десантные войска). Остальные войска комплектуются преимущественно за счёт призывников – они плоть беларусского общества.

Зная, что не больше 7% беларусов считают, что Беларусь должна ввести войска в Украину, можно предположить настроения в самих войсках РБ.

Даже если сделать скидку на то, что в военных частях проводится идеологическая обработка, которая имеет шанс лечь на благоприятную пророссийскую почву в головах многих призывников, а доступ к информации ограничен, число сторонников вторжения не будет превышать 30%.

Идея вторжения остаётся не очень популярной. В военных подразделениях с менее строгой дисциплиной, и информационным контролем в частности, ситуация будет скорее похожа на картину по обществу в целом.

Эти выводы подтверждаются инсайдами из самой армии, которые поступают в СМИ и к аналитикам – солдаты и офицеры далеко не рады перспективе умереть на непопулярной войне с близкой страной, сражаясь против ВСУ, имеющих боевой опыт, мотивацию, современное вооружение и средства связи.

Сама же беларусская армия оценивается аналитиками и западной разведкой как "паркетная", с минимальными возможностями проводить сложные операции, способная создать лишь приграничный конфликт.

Кроме того, беларусская техника, судя по всему, передается России: в середине октября в Орше (город у российской границы) были замечены железнодорожные составы, груженые военными грузовиками и старыми, снятыми с вооружения армии Беларуси, танками Т-72А.

Власти объяснили, что танки направляются на модернизацию, хотя программы модернизации этой модели в России не существует. Таким образом, запасы самой беларусской армии скуднеют.

В прошлом месяце социологи показали, что больше половины беларусского общества поддержало бы силовое смещение Лукашенко – это десятикратный рост таких настроений по сравнению с сентябрём 2020 года.

Беларусские демократические силы во главе со Светланой Тихановской открыто объявили, что готовятся к разным сценариям смены власти, включая силовой. Устраивают курсы боевой подготовки в Польше и других странах ЕС, пытаются наладить связи с беларусами, которые сражаются в рядах ВСУ.

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Заявляют они и о наличии большой сети готовых восстать внутри Беларуси (план "Перамога" от BYPOL)) – нужно дождаться дестабилизирующего момента. В случае, если беларусская армия присоединится ко вторжению, этот момент обязательно настанет по следующим причинам:

Исчезнут факторы, которые сдерживают Украину от ответа на агрессию с территории Беларуси, а значит, HIMARS может прилететь и по аэродромам в приграничных областях, и по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу. Воевать против неопытных войск режима будут не безоружные люди, как в 2020 году, а хорошо подготовленная, оснащённая и мотивированная украинская армия. Мобилизованные в вооруженные силы Беларуси солдаты легко могут оказаться оппозиционных взглядов и перейти на сторону ВСУ со всем вооружением, присоединившись к беларусским добровольческим подразделениям. Спрятать военное поражение от глаз людей, которые хотят держаться от войны как можно дальше, никак не получится.

Вероятность того, что вторжение беларусской армии в Украину закончится успехом крайне низка. А вот возможность того, что поражение в наступательной войне, участие в которой крайне непопулярно в обществе и армии, станет тем самым дестабилизирующим моментом, как раз-таки очень велика. Именно поэтому, если Александр Лукашенко собирается-таки отдать приказ о вторжении, ему имеет смысл начинать заправлять самолёт, который долетит до Ростова.

команда проекта "Беларускі Гаюн"

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