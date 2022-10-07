Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Евгений Руденко
журналист, УП

"Боже, диктатора храни!". 13 причин не желать скорой смерти Путину в день его 70-летия

Пятница, 07 октября 2022, 09:35

Навряд чи у світі знайдеться ще хтось, крім Путіна, кому б так багато людей зараз бажали смерті.

У мріях багатьох диво, яке врятує людство від апокаліпсису, виглядає по-різному: Путін помирає від смертельної хвороби чи падає горілиць, повалений інсультом або інфарктом.

А може, він помирає в ДТП? Може, з ним трапляється щось безглузде в бункері? Чому б Путіну не послизнутися у ванній і не відбити остаточно собі голову? Не позбавити світ безумства "руского міра"?

Але такий кінець був би надто хорошим для збожеволілого хазяїна Кремля, хіба ні?

Кирило Гундяєв, голова РПЦ та один із головних поплічників Путіна у війні проти України, закликав духовенство та паству два дні молитися за здоров'я диктатора, який відзначає 70-й день народження.

У РФ немає жодної соціологічної служби, яка б достовірно сказала, скільки людей вип'ють сьогодні за здоров'я Путіна. Але скільки б їх не було насправді, можна, мабуть, приєднатися до побажань довголіття ювіляру.

 

Почавши війну проти України, Путін зробив фатальну для себе та сучасної Росії помилку

Живи довше, Володимире Путіне! Щоб встигнути побачити чимало.

Як один за одним тебе зраджують, називаючи боягузом і лузером.

Як перестають боятися.

Як починають відкрито сміятися в обличчя і харкати в спину.

Як зневажають мільйони росіян, бо обіцяв знищити Україну, але не зміг. Бо твердив про велич, але прирік на ганьбу та приниження.

Як руйнується твоя фейкова імперія, стискується до непристойно малих розмірів.

Читайте також: Смерть путіна у вівторок

Живи довго, щоб відчувати біль та жах від безвиході.

Від того, що все було дарма.

Від того, що твій ілюзорний світ розвіявся, немов міраж, на українських полях битв.

Від того, що тебе почали ненавидіти свої ж діти за те, що назавжди зіпсував їм безтурботне життя.

Від того, що твоя ж біснувата паства наклала на тебе анафему.

Живи довго, щоб усвідомити, що розвал СРСР, який ти назвав найбільшою геополітичною катастрофою – це були лише квіточки.

Щоб нарешті зрозуміти, що Київ – мати міст "руських", а не "російських".

Що "в", а не "на".

Що Україна була і є. Й обов'язково буде, коли не стане тебе і твоєї примарної імперії.

Будьмо!

А ти, Володимире – ні.

Євген Руденко, УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Темы: Путин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Евгений Руденко
Надо ли бомбить Москву, или Как в войне с маньяком не превратиться в серийного убийцу
3 июня 2023, 10:40
Patriot против "Тетриса". Украина забивает последний гвоздь в гроб СССР с помощью западных технологий
21 мая 2023, 09:45
Каннибалы-лекторы. Как Россия готовит детей к будущим нападениям на Украину
13 мая 2023, 12:15
Все колонки автора
Колонки

Аудит НАПК: Прошлые вызовы, будущие возможности

Лора Стефан
член Конкурсной комиссии по отбору на должность Председателя НАПК

Временные сооружения и парковочные площадки – как урегулировать сектор?

Борис Эмельдеш
президент Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей

Почему Украина должна дополнительно поднять табачные акцизы, чтобы выполнить требование ЕС

Дмитрий Купира
специалист общественной организации "Жизнь"

Два шага для продолжения реформы ликвидации убыточных предприятий

Руслан Калинин
заместитель министра по делам ветеранов ВОТ и ВПЛ (2019-2020 гг.),консультант ФГИУ

Закон об управлении промышленным загрязнением как ключ Украины к ЕС: почему больше не можем тянуть

Ирина Черниш
соучредитель и председатель ОО "SaveDnipro"

Преимущества быть первым: как выиграть от инициирования банкротства

Любовь Лукашук
владелец юридической компании "Правовая Константа"