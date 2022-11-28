Нардепам не стоит поддерживать реформу градостроительства до обнародования проекта и его обсуждения

Найближчим часом Комітет Верховної Ради України з питань організації держвлади та місцевого самоврядування може розглянути законопроєкт щодо реформування сфери містобудівної діяльності (№5655). Саме він може впливати на те, що і як будують у кожній громаді.

У першому читанні Рух ЧЕСНО наголошував на суттєвих ризиках. Законопроєкт передбачав, що забудовники будуть контролювати самі себе, а громада, як і органи місцевого самоврядування, не зможе впливати на те, що і де будують.

Цей документ мали б змінити і під готувати до другого читання. Він може бути в порядку денному уже найближчого сесійного засідання.

Станом на 27 листопада 2022 року на сайті Верховної Ради України є порівняльна таблиця до другого читання, яка опублікована 16 листопада 2022 року. Проте її текст маркований датою засідання комітету 28 грудня 2021 року.

На цьому етапі Рух ЧЕСНО аналізував законопроєкт і описав його ризики у матеріалі: "Забудовникам все – громадянам нічого".

У вересневій публікації наша організація наголосила на тому, що фінального тексту законопроєкту на сайті немає і на кінець листопада він так і не з’явився. Хоча від різних народних депутатів ЧЕСНО має інформацію, що текст закону суттєво змінився до другого читання. Також організація неофіційно отримала кілька варіантів тексту законопроєкту із порівняльною таблицею (останній документ отриманий від одного із нардепів 28 листопада).

Висновок головного Комітету був опублікований за інформацією сайту ВРУ 16 листопада 2022, проте під час засідань у листопаді 2022 року текст законопроєкту не розглядався. А у змісті висновку голова комітету Андрій Клочко ("Слуга народу") відсилається до засідань 15 грудня 2021 та 28 грудня 2021 року.

Отже, усі тексти та висновки, що є у відкритому доступі, щодо законопроєкту марковані груднем 2021 року. Такі суперечності порушують принцип правової визначеності та перешкоджають повноцінній участі представників громадянського суспільства у законотворчому процесі. Це ще один приклад, який вкотре демонструє гостру проблему підзвітності та поінформованості роботи державних органів, Верховної Ради та народних депутатів про яку неодноразово писав Рух ЧЕСНО.

У публічному доступі є позитивні висновки низки організацій щодо цього законопроєкту. Постає питання, в який спосіб ці організації отримали текст законопроєкту, і які вони мають гарантії, що порівняльна таблиця була однакова для всіх і остаточна, якщо на офіційному сайті ВРУ документ відсутній.

Рух ЧЕСНО подав запити до Всеукраїнської Аграрної Ради (лист підтримки законопроєкту надано 18 листопада), Ліги страхових організацій (21 листопада), Харківського союзу страховиків (21 листопада), Всеукраїнської асоціації громад, Асоціації страхового бізнесу (21 листопада), Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів України) (21 листопада), Всеукраїнської асоціації громад (23 листопада), Української Ради бізнесу (24 листопада), Торгово-промислової палати України, (26 листопада).

З огляду на те, що 16 листопада опублікований далеко не останній варіант законопроєкту і датується він 2021 роком, виникає питання, на основі якого документу ці організації могли надати свої листи підтримки, і чи можуть вони вважатися такими, що підтримують остаточну версію.

Як тільки Рух ЧЕСНО отримає відповіді від цих організацій, вони будуть оприлюднені.

Також за відсутності оновленого тексту проєкту на сайті ВРУ у жовтні 2022 року Рух ЧЕСНО направив листи до Національного агентства з питань запобігання корупції, Головного науково-експертного управління Верховної Ради України, Міністерства юстиції України, Міністерства культури та інформаційної політики України, щоб отримати від них підтвердження щодо врахування всіх зауважень саме до другого читання.

Відповідь станом на сьогодні надійшла від Міністерства культури та інформаційної політики України (далі – МКІП). У відповіді МКІП надає інформацію про пропоновані комітету правки, детально аналізує ризики проєкту та досвід іноземних держав.

Лист від Міністерства культури та інформаційної політики України за звернення Руху ЧЕСНО

Перевірити, чи були враховані зауваження НАЗК, МКІП та інших сейкхолдерів за відсутності остаточної версії законопроєкту, на сайті у 2022 році неможливо.

Рух ЧЕСНО вимагає до засідання профільного комітету щодо цього питання оприлюднити на сайті ВРУ текст законопроєкту, який планують розглянути на засіданні члени профільного комітету, і надати розумні строки для всіх стейкхолдерів, аби вони могли проаналізувати документ і дати свою оцінку.

Членам Комітету з питань державної влади, які найближчим часом можуть отримати до розгляду цей законопроєкт без належного оприлюднення, Рух ЧЕСНО направить відповідні листи.

Якщо члени комітету проголосують за законопроєкт, який не був оприлюднений у належний спосіб, Рух ЧЕСНО проведе комунікаційну кампанію задля інформування громадськості про прізвища депутатів, які нехтують основоположними принципами парламентаризму.

Віта Думанська, лідерка "Руху ЧЕСНО"