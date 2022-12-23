Как семьям погибших военных хотят урезать льготы во время войны

В Україні можуть суттєво звузити перелік пільг сім'ям загиблих захисників під час повномасштабної війни. Зокрема, планують залишити лише 15 млн грн одноразової допомоги родині та три види пільг, близько 20 видів пропонують урізати.

Відповідний законопроєкт під новий рік опублікував Мінветеранів для громадського обговорення та прийому пропозицій до 13 січня 2023 року.

Це неоднозначний крок під час війни як до родин загиблих військових, так і захисників на передовій. Таким чином міністерство, що має захищати права військових та забезпечувати соціальні гарантії, під виглядом "соціальної справедливості та недопущення дискримінації по відношенню до інших родин загиблих" фактично саме запроваджує цю ж дискримінацію та звужує пільги, які належним чином і так не надаються.

Замість врегулювання, до прикладу, проходження МСЕК військовими для встановлення групи інвалідності, забезпечення психологічної реабілітації, яка теж не найкраща, під шумок довгих вихідних проводять формальне обговорення пільгового питання.

Які пільги хочуть скоротити?

У разі ухвалення законопроєкту, скоротять 18 видів пільг – від формального "першочергового права" до права на позаконкурсний вступ до навчальних закладів, а також знижок з оплати за комунальні послуги та медичного забезпечення.

Зокрема, родинам загиблих після 24 лютого захисників пропонують скасувати такі види пільг:

безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів; безплатне першочергове зубопротезування; безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування; 50% знижка плати за користування житлом (квартирна плата); 50% знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом; 50% знижка вартості палива, в тому числі рідкого; позачерговий безплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир; користування при виході на пенсію чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи; щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів; виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи; позачергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов; одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва; першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків, технічне обслуговування та забезпечення стоянками транспортних засобів; зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства. позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20% від тарифів вартості основних та 50% додаткових робіт); першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту; позачергове обслуговування закладами та установами, що надають соціальні послуги з догляду. У разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за ветераном війни, в порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України; вступ поза конкурсом до державних та комунальних закладів вищої та фахової передвищої освіти на спеціальності, підготовка за якими здійснюється за рахунок коштів відповідно державного та місцевих бюджетів.

Які пільги залишать?

Для "соціальної справедливості" родинам загиблих військовослужбовців ЗСУ, СБУ, СЗРУ, ГУР МОУ, Нацгвардії та інших силових відомств пропонують залишити з 21 виду пільг лише три, якщо сім'ї отримали одноразову грошову допомогу у розмірі 15 млн грн:

першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

використання щорічної відпустки у зручний для них час; одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників, а також безкоштовне харчування дітей загиблих у державних і комунальних навчальних закладах.

Таким чином, крім одноразової грошової допомоги, скорочуються всі фінансові пільги, решта ж залишаються формальними і несуттєвими. Більше того – одну з них неможливо реалізувати. Адже порядок першочергового обслуговування лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація наразі відсутній.

Тобто держава вирішила: якщо сім'ї загиблого захисника таки виплатили після проходження всіх бюрократичних процедур 15 млн грн, то ця родина вже забезпечена всім необхідним. Це стосується і дітей загиблих військових, яких позбавляють права на позаконкурсний вступ.

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Чи на часі перегляд пільг?

У Мінветеранів підтверджують: законопроєкт матиме негативний вплив на інтереси членів сімей загиблих під час повномасштабної війни Захисників і Захисниць України. Натомість у міністерстві впевнені, що це "позитивно" вплине на родини загиблих військових до 24 лютого, хоча їхні пільги не розширюються.

Якщо це питання і потребує врегулювання з метою усунення дискримінації щодо родин загиблих військових до 24 лютого, то має вирішуватися реальним оцінюванням потреб.

Пільги повинні бути не формальні, а ефективні. Замість зайвих бюрократичних процесів має діяти принцип "єдиного вікна" для підтримки ветеранів та сімей загиблих. Уже зараз потрібно розробляти систему та інструменти "включення" ветеранів у цивільне життя.

До того ж потребує врегулювання питання виплати 15 млн грн одноразової допомоги у разі загибелі військового. Адже постанова не містить затвердженого переліку документів для оформлення допомоги. Крім того, він може постійно змінюватися залежно від того, хто є заявником. Відповідно процес збору документів затягується на два-три місяці.

Інститут законодавчих ідей наразі займається дослідженням якості забезпечення пільг ветеранам війни та надасть свої зауваження щодо цієї ініціативи, оскільки законопроєкт порушує норми Конституції України в частині звуження прав Захисників та Захисниць.

Мартина Богуславець