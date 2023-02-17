Кто из потенциальных руководителей НАБУ вызывает сомнения у общественности и почему

Конкурс з відбору директора НАБУ доходить до свого завершального етапу – співбесід на доброчесність та компетентність кандидатів. Вже 20 лютого перші претенденти на цю надважливу посаду прийдуть на розмову з відбірковою комісією.

Експерти Transparency International Ukraine проаналізували всю наявну публічну інформацію про учасників конкурсу та сформували свої запитання до них.

Чому для нас такий важливий цей конкурс?

Національне антикорупційне бюро – один із найважливіших елементів антикорупційної системи України.

Саме тому Конкурс з обрання нового директора НАБУ став топтемою для ЗМІ та можновладців.

Саме тому у своїх умовах надання фінансової допомоги Україні ЄС згадує про цей надважливий відбір. І так само обрання фахового та доброчесного директора є умовою для початку перемовин про вступ України до Євросоюзу.

Всього до фінального етапу відбору пройшов 21 кандидат. За результатами тестування на знання законодавства та загальні здібності до етапу співбесід мали пройти 22 особи, проте після додаткової перевірки конкурсна комісія виявила, що в кандидата Руслана Габрієляна було недостатньо керівного досвіду, тому його усунули від участі в конкурсі.

13 лютого Комісія затвердила графіки фінальних етапів конкурсу – співбесід на доброчесність та компетентність. Так, під час співбесід на доброчесність комісія буде розглядати відповідність доходів кандидатів їхнім витратам та майну, спосіб життя учасників конкурсу, рівень їхньої професійної етики, політичну нейтральність та інші можливі порушення доброчесності.

Transparency International Ukraine проаналізувала усю наявну інформацію про претендентів на посаду директора НАБУ.

Традиційно наші експерти намагалися максимально повно дослідити дані, які могли б свідчити про рівень доброчесності претендентів, проте цьогоріч проводити такий аналіз було значно складніше. Оскільки доступ до реєстру електронних декларацій обмежений, основою нашої перевірки стала інформація, яка є у публічному доступі, та документи, опубліковані конкурсною комісією.

На жаль, вказані дані можуть не сповна відображати картину майнового стану кандидатів, проте дають можливість сформувати запитання для конкурсної комісії і сподіваємось під час співбесід почути повнішу картину щодо відповідності кандидатів вимогам.

Звідки гроші та майно?

Дані з декларацій – одне із перших джерел, з яких представники громадськості можуть черпати інформацію про доброчесність кандидатів. Але повні і ґрунтовні відповіді кандидатів під час співбесіди на доброчесність можуть зняти більшість із визначених нами запитань. Як, наприклад, питання витрат купівлі на автомобілі.

Ми розуміємо, що вживані авто можна купити на аукціонах, а вартість таких машин залежить від року виробництва, пробігу та наявних пошкоджень.

Так, нинішній лідер за результатами двох етапів тестування Руслан Кравченко (керівник Бучанської окружної прокуратури Київської області) імовірно занизив вартість легкового автомобіля своєї дружини.

Згідно з його декларацією за 2021 рік, вартість Mercedes-Benz S250 2013 року складала 124 тис. грн (десь $4,5 тис. згідно з тодішнім курсом), тоді на сьогодні ринкова вартість такої моделі – $11-18 тис. Також Кравченко задекларував $53 тис. доларів готівкою в деклараціях за 2021 та 2022 роки, проте походження цих коштів залишається невідомим.

Так само є запитання до готівкових заощаджень заступника голови Київської області Віталія Власюка. Він вказав у декларації за 2021 рік майже $155 тисяч та €57 тисяч готівкою. Тож кандидату варто пояснити комісії, як йому вдалося зібрати таку суму.

Не менше запитань про готівку та майно до Олександра Вікула (начальник відділу представництва інтересів держави з питань земельних відносин Вінницької обласної прокуратури).

У декларації за 2021 рік кандидат зазначив, що на рахунках у валюті має майже €48 тисяч, при цьому в анкеті Вікул написав, що походження цих коштів не має зв’язку з його роботою у прокуратурі. Але і будь-якого іншого джерела походження коштів, крім заробітної плати, у декларації не вказано.

Також виникають сумніви щодо достовірності суми купівлі Mercedes Benz E-200 2007 року випуску – за декларацією станом на серпень 2015 року вона складала 149 тис. грн (десь $6,7 тис. за тодішнім курсом), але навіть у 2023 році такий автомобіль коштує близько $8,5-10 тис.

Є запитання і щодо нерухомості Вікула: у відомостях з реєстру прав власності на нерухоме майно вартість його квартири зазначена у 39,018 грн, але в декларації кандидата за 2021 рік ця ж квартира оцінена у 100,000 грн. Виникає запитання: що спричинило різницю вартості квартири в документах?

Питання щодо нерухомості є і до старшого детектива НАБУ Анатолія Нестерцова.

Зазначимо, що до роботи у Бюро Нестерцов був оперуповноваженим в центральному управлінні СБУ. У 2017 році дружина кандидата придбала квартиру на Київщині вартістю майже 600 тис. грн, проте неясно, з яких прибутків була здійснена така купівля, адже задекларованих прибутків дружини для цього недостатньо.

Крім цього, за даними декларації, кандидат зберігає у готівці $80 тис., а його дружина – $10 тис. На сьогодні сумарно це близько 3,2 млн грн, що майже втричі перевищує річний дохід родини.

Зі свого боку заступник начальника Департаменту оперативного документування СБУ Сергій Наумюк у 2022 році задекларував близько $140 тисяч доларів готівкою, але походження цих грошей теж залишається неясним.

Подібне ж запитання виникає і до Сергія Гупяка, начальника четвертого слідчого відділу Територіального управління ДБР у Хмельницькому. Відповідно до декларації 2021 року більшість його грошових заощаджень – у готівковій формі, включно з валютою – доларами та євро.

А детектив НАБУ Михайло Буртовий, за даними декларації 2021 року, зберігав готівкою $54,8 тис., а його дружина, яка працює у "ПриватБанку" – $50,7 тис. (у гривневому еквіваленті на сьогодні це понад 3,7 мільйона гривень). Також у декларації за 2022 рік сума валютних готівкових коштів кандидата збільшилась десь на $20 тис., але джерело, з якого Буртовий міг отримати такий прибуток, кандидат не вказав.

Експерти TI Ukraine також знайшли імовірно занижену вартість авто у декларації кандидата Максима Ворвуля (старший детектив – заступник керівника Третього відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ).

У документах він вказав, що його Dodge Journey 2015 року випуску на момент купівлі у 2020 році коштував 125 тис. грн, (орієнтовно $4,5 тис. згідно з тодішнім курсом). Водночас на сьогодні ринкова вартість цієї моделі коливається від $10 по $15 тис.

Так само запитання до вартості задекларованого автомобіля є і до начальника "департаменту війни" Офісу генпрокурора Юрія Бєлоусова.

За декларацією, його Hyundai Grand Santa Fe 2015 року випуску на момент купівлі у 2017-му коштував 49 тис. грн (майже $2 тис. за тодішнім курсом), але вартість такої моделі коливається від $14 до $25 тис.доларів. Те ж питання виникає і щодо автомобіля дружини кандидата: зазначено, що у 2019 році вона придбала BMW Mini 2012 року випуску за 49 тис. грн, тоді як на сьогодні ринкова ціна на цей автомобіль складає орієнтовно $8 тис. доларів.

І чимало майнових запитань є до голови адвокатського об’єднання "РО ЛЕКС" Олександра Руденка. У своїй декларації він зазначає, що з 2002 року у безоплатному користуванні у нього знаходиться квартира, власником якої є ТОВ "Хамстер Клаб".

Крім того, дата реєстрації цього ТОВ – 23.04.2003, що пізніше, ніж дата набуття права безоплатного користування кандидата. Тож залишається неясним, на підставі чого кандидат безкоштовно користується цією нерухомістю, та які у нього зв’язки із "Хамстер Клаб", оскільки із публічних джерел очевидних зв’язків із цим ТОВ нами виявлено не було.

Також Руденко зазначає, що має готівкою $70 тис. доларів та €30 тис. Тож питання, чи може кандидат підтвердити законність їх походження.

Не менш дивно, що в декларації Руденка не вказано жодного відкритого рахунку в банку, а за весь минулий рік ні претендент на посаду Директора НАБУ, ні члени його сім’ї не мали жодних доходів. Сподіваємося, Олександр Руденко зможе пояснити Комісії з відбору ці парадокси.

Хто засвітився в сумнівних історіях чи може мати конфлікти інтересів?

В межах співбесіди на доброчесність комісія цікавитиметься не лише запитаннями про майно кандидатів, а й чинниками, які так чи інакше можуть впливати на виваженість та незалежність рішень майбутнього директора НАБУ.

Так, згідно з декларацією дружина Анатолія Нестерцова також працює в НАБУ. Як зазначає YouControl, вона – головний спеціаліст Відділу забезпечення роботи Директора бюро. Тож тут виникають питання, чи має нині кандидат повноваження, які б поширювалися на дружину, і чи може дружина через роботу впливати на нього.

Також у кількох ЗМІ вийшла низка дискредитуючих матеріалів про Нестерцова. Наприклад, що він "кошмарить" зелену енергетику чи розкриває службові таємниці. Сам кандидат в анкеті зазначив, що ця стаття свідчить про його професійну компетентність. Оскільки, він переконаний – про осіб, які розслідують топкорупцію, не може не бути таких статей в інтернеті. При цьому власне викладені звинувачення Нестерцов жодним чином не спростував – можливо, зробить це під час співбесіди.

Про сім’ю також можуть запитати Михайла Буртового. За даними YouContol, мати кандидата Олександра Буртова володіє понад 60-ма земельними ділянками в Черкаській області. Тож виникає запитання, яким чином вона набула ці ділянки, коли це сталося, і чи не сприяло набуттю цих земельних ділянок перебування її у статусі депутата сільської ради? Олександра Григорівна Буртова у 2016 році подавала декларацію як депутатка Березівської сільської ради Маньківського району Черкаської області.

Також, згідно з анкетою, сестра та брат Буртового теж проходили службу в органах Національної поліції в Києві. Тож тут важливо зрозуміти, чи були під час служби Буртового та його родичів випадки, коли за обсягом повноважень вони перебували в підпорядкуванні або мали можливість впливати на просування по службі одне одного.

А очільник Державної інспекції архітектури і містобудування України Семен Кривонос у 2021 році виграв конкурс на посаду директора Одеського територіального управління НАБУ, проте від посади відмовився та повернувся працювати в митницю.

Тоді кандидат пояснив свою відмову від посади небажанням вступати у полеміку з журналістами, які випустили розслідування щодо нього, та прагненням уникнути можливих репутаційних ризиків, які можуть нашкодити новому органу.

Саме ж розслідування стосувалося сумнівних фактів з біографії Кривоноса. Так, за версією журналістів, при незначних доходах йому з дружиною вдалося стати власниками семи з половиною гектарів землі, будинку та квартири площею 80 квадратів під Києвом. З моменту розслідування Кривонос набув у власність ще 10 земельних ділянок, тож маємо попередити, що майбутньому директору НАБУ варто буде пояснити походження наявного в нього майна.

Не менш важливими є і питання про вчинені кандидатами правопорушення. Так, вже згаданого вище Олександра Руденка суд визнав винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП ("Порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху), що спричинило пошкодження транспортних засобів чи іншого майна" та наклав на нього адміністративне стягнення у виді штрафу у 850 грн.

Автомобіль, в якому кандидат потрапив у ДТП, був незадекларований. Сподіваємося, кандидат зможе пояснити це під час співбесіди. Як і те, чому у відповіді на питання про залучення до політичної діяльності Руденко не згадав, що був у договірних відносинах про надання правової допомоги з політичними партіями "Третя сила" та "Українці разом" з 2018 по 2020 рік.

Але чи не найбільше запитань на етичні теми до Віталія Власюка. Наприклад, цікаво, чи не вбачає кандидат порушень вимог щодо несумісності роботи на посаді заступника голови Київської обласної військової адміністрації із веденням підприємницької діяльності в ТОВ, які надають послуги у сфері права – "ЄПраво", "Магнум Партнерс"? І загалом незрозуміло, чи бере участь Власюк участь у роботі цих підприємств, якщо так, то як саме?

Також із 2017 по 2020 роки кандидат обіймав посаду заступника голови Громадської ради АРМА. Саме в цей період головою Агентства був Антон Янчук, якому нещодавно повідомили про підозру у зловживанні владою та розтраті понад 426 млн грн. Крім цього Власюк є головою громадської організації "Асоціація з відстеження та повернення активів". Серед засновників цієї організації є і Володимир Павленко – ексзаступник колишнього голови АРМА Віталія Сигидина. Сам Власюк у своїх соцмережах неодноразово критикував діяльність АРМА.

Непорозуміння у Власюка були і з НАЗК. Коли кандидат працював адвокатом, він представляв компанію "Алтаюр", яка надавала сервери для розміщення інформації з реєстру електронних декларацій. Вартість оренди тоді була вищою за вартість самого орендованого обладнання, тому нині НАБУ розслідує можливу змову екскерівництва НАЗК та компанії "Алтаюр".

Навіть більше – під час кризи конституційного правосуддя 2020 року Віталій Власюк публічно закликав стерти всю інформацію з арештованих серверів "Алтаюру", що знищило б мільйони декларацій чиновників. Тож виникає запитання, як тепер кандидат ставиться до електронного декларування, і яка його позиція щодо епізоду з "Алтаюром". Та й загалом незрозуміло, як саме він, як імовірний очільник НАБУ, планує налагоджувати співпрацю з антикорупційними інституціями, роботу яких раніше він неодноразово так нещадно критикував.

Крім того, Віталій Власюк має потенційний конфлікт інтересів. Його брат-близнюк Владислав наразі є радником голови Офісу Президента. Тож незрозуміло, як Власюк буде приймати рішення, спрямовані на притягнення до відповідальності топкорупціонерів з оточення ОП, якщо виникнуть подібні розслідування. І як Віталій Власюк діятиме, якщо виникне подібний конфлікт між виконанням своїх обов’язків та роботою брата.

Інші запитання до кандидатів

Співбесіди – це також можливість просто тісніше познайомитися з кандидатами на Директора НАБУ, краще зрозуміти їхнє бачення щодо розвитку інституції та загалом боротьби з корупцією в Україні.

Хоча деякі такі позиції нам уже відомі, і подеколи подібні погляди викликають здивування. Наприклад, Олександр Вікул на своїй фейсбук-сторінці має допис, де пише (орфографію автора збережено): "Чому за кордоном вважають, що у нас всюди корупція? А тому, що ми самі їм про це постійно говоримо. Беремо кошти на боротьбу з нею. Виявляємо "тисячі" недоброчесних. <...> І дуже мало слів про те, що в Україні Є ЧЕСНІ службовці. А як можна спростувати тезу про наявність корупції? – Ніяк!!? Неможливо надати докази відсутності чого-небуть. Якщо чогось немає, то і доказів цього немає".

З цих тез складається враження, що, на думку кандидата, в Україні корупції немає, але її хтось "вигадує". І тому дуже дивно, чому ж він подається на посаду Директора антикорупційного органу.

А заступник керівника відділу детективів НАБУ Олександр Риковцев у своїй анкеті, описуючи бачення майбутнього НАБУ, вказує, що одним з пріоритетів у розслідуванні бачить соціальну корупцію, тобто комунальні послуги, тарифи, податки чи реалізація прав громадян на отримання земель. Але всі ці теми точно не належать до підслідності НАБУ. І тим паче дивно чути такі думки від людини, яка і нині працює в Бюро.

Загалом, як бачимо, найбільше запитань наші експерти мають до п’яти кандидатів: Михайла Буртового, Олександра Вікула, Віталія Власюка, Семена Кривоноса та Олександра Руденка. Проте, можливо, вже при спілкуванні з комісією учасники конкурсу зможуть дати вичерпні відповіді, тим паче що свої запитання їм також надіслали заздалегідь.

Крім того, про багатьох кандидатів нам відомо небагато, тож саме співбесіди дозволять краще їх роздивитися як нам з вами, так і конкурсній комісії.

Transparency International Ukraine вже передала Комісії всю зібрану інформацію про кандидатів. А сама Комісія вже заявила про особливу важливість співбесід на доброчесність, ухваливши, що кандидати, які не пройдуть цей етап, до співбесід на компетентність допущені не будуть.