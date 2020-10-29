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Власник серверів для реєстру декларацій вимагає їх виключити і підчистити

Четвер, 29 жовтня 2020, 19:14

Товариство "Алтаюр", яке володіє серверами для реєстру декларацій, надіслало до Нацагентства з питань запобігання корупції вимогу вимкнути обладнання та видалити з нього інформацію про декларації.

Джерело: адвокат "Алтаюру" Владислав Власюк

Деталі: "Алтаюр", яке має конфлікт з керівництвом НАЗК і чиї сервери арештовані у кримінальній справі, посилається на рішення Конституційного Суду.

КС, серед іншого, скасував статтю, що передбачала право НАЗК зберігати та оприлюднювати декларації.

У зв’язку з цим, на думку підприємства, використання їхнього обладнання тепер не входить до законних повноважень НАЗК.

Через це "Алтаюр" вимагає припинити використання серверів, зокрема, вимкнути їх та видалити звідти інформацію про декларації, розірвати договір з підприємством-адміністратором реєстру.

Також товариство вимагає порушити питання повернення йому обладнання, яке наразі арештоване.

Аналогічний лист направили до підприємства-адміністратора.

Адвокат "Алтаюру" стверджує, що листи були надіслані до рішення Кабміну із наказом поновити роботу реєстру. Водночас, у фірмі вважають, що рішення Конституційного Суду є важливішим і не може замінюватись будь-яким іншим органом.

"Українська правда" звернулась до НАЗК із запитанням, чи будуть у відомстві реагувати на вимоги власника серверів. На момент публікації там ще не отримали листа від "Алтаюру" і не змогли надати свою позицію, але пообіцяли зробити це пізніше.

 
 
 

Довідково: НАЗК з 2017 року орендувало в "Алтаюру" сервери для реєстру. Вони використовуються підприємством "Українські спеціальні системи", яке адмініструє реєстр.

На початку 2020 року у НАЗК запідозрили завищенні ціни оренди. Після цього договір з "Алтаюром" не був продовжений, Національне антикорупційне бюро почало розслідування, а сервери згодом арештували.

В "Алтаюрі" завищення ціни заперечують і заявляють, що після відмови продовжити договір їм незаконно не повернули обладнання, на той момент ще не арештоване.

Передісторія:

  • 27 жовтня стало відомо, що Конституційний Суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.
  • КС у своєму рішенні наголосив, що кримінальна відповідальність за недостовірне декларування є надмірним покаранням, тобто, негативні наслідки, яких зазнає правопорушник, нібито непропорційні тій шкоді, яку він наніс або міг нанести.
  • Національне агентство з питань запобігання корупції з 28 жовтня закрило реєстр електронних декларацій на виконання рішення Конституційного суду.
  • 29 жовтня уряд ухвалив розпорядження, яким зобов'язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників

Читайте також: Жеваго, Гладковський, Святаш. Хто уникне відповідальності після рішення КСУ щодо е-декларацій?

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Українська правда

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Теми: деклараціїКСНАЗК
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