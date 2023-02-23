Визиты израильских политиков: свидетельствуют ли они об изменении политики в отношении Украины?

Вперше від початку повномасштабного вторгнення Україну відвідали ізраїльські високопосадовці. Зокрема, 16 лютого до Києва з візитом прибув міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен. А 20 лютого до Києва завітала ізраїльська делегація на чолі з головою Комітету оборони і міжнародної політики Кнесету Юлієм Едельштейном.

Візит делегації співпав із неочікуваним прибуттям президента США Джо Байдена, і, можливо, якоюсь мірою він пройшов непомітно. На тлі історичної події та ажіотажу навколо нього хтось міг недооцінити важливість візиту ізраїльської делегації. Але цей "крок назустріч Україні" для Ізраїля є найвагомішим за останній рік.

Ймовірно, що саме зараз анонсована прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу "зміна політики щодо України" розгортається на наших очах.

Що цьому передувало? ​​Я вже писав, що, захищаючи власні інтереси, оточений ворогами Ізраїль допомагав Україні "між крапель", аби не отримати ще одного ворога у вигляді Росії, яка контролює Сирію та має вплив на Іран.

Ізраїль концентрувався на гуманітарній та медичній допомозі, але зі звіту МЗС Ізраїлю виплило й те, що країна надавала деяку допомогу і Збройним силам України.

Зокрема, було передано чотири броньовані автомобілі для евакуації поранених, шість потужних енергогенераторів, дві тисячі бронежилетів, 3500 захисних касок та кілька сотень куленепробивних захисних курток для солдатів бойових інженерних частин.

Крім того, згідно зі звітом, було організовано навчальні курси для українських рятувальників та прийнято на реабілітацію 20 важкопоранених бійців ЗСУ.

Це стало приводом для критики з боку української влади, яка очікувала більшого від ізраїльської сторони.

Попри те, що власні інтереси країни, що воює, переважали над її бажанням надати більш вагому підтримку Україні.

Що могло вплинути на рішення Ізраїля відправити власну делегацію?

По-перше, це американський вплив.

США власним прикладом та іншими дипломатичними прийомами підштовхує Ізраїль зайняти більш конкретну позицію в питанні України. На початку року Сполучені Штати залучили для поставок в Україну запаси снарядів калібру 155 мм зі своїх складів на території Ізраїлю, які призначалися для забезпечення бойових дій у регіоні Близького Сходу.

По-друге, підтримка населення Ізраїлю.

Хоча й це питання поляризує ізраїльське суспільство, більш ніж половина населення Ізраїлю схвально відгукується про надання підтримки Україні. Влада не може ігнорувати цей факт.

По-третє, обіцянки правлячої коаліції перед виборами в Кнесет.

Під час передвиборчої кампанії, напередодні виборів до Кнесету 1 листопада, неодноразово піднімалася тема України. Зокрема, буквально за 10 днів до виборів Нетаньягу, який до 2021 року підтримував досить дружні відносини з Кремлем, в інтерв'ю газеті "USA TODAY" неочікувано заявив, що готовий розглянути постачання озброєнь Україні в разі своєї перемоги.

"Мене запитували про це нещодавно, і я сказав, що розгляну це питання, коли вступлю на посаду", – сказав він і припустив, що може отримати запрошення стати посередником на переговорах Росії та України.

Однак головне тут інше. Йдеться про те, що обіцяла ізраїльська сторона під час візитів. Спробую виділити основне.

Ключові обіцянки із заяви Міністра Елі Коена:

Ізраїль підтримає "мирну ініціативу" Києва в ООН. Ізраїль може передати Україні систему попередження про загрози з повітря за 3-6 місяців. Ізраїль планує надати кредитні гарантії на суму до 200 мільйонів доларів для проєктів у галузі охорони здоров'я та цивільної інфраструктури в Україні.

Обіцянки із заяви Юлія Едельнштейна і Зеєва Елькіна, співголів парламентського товариства дружби Ізраїль – Україна:

Делегація заявила про намір допомогти Україні в усіх сферах, в яких ізраїльські технології, зокрема військові, можуть допомогти Україні в захисті мирного населення і своєї свободи та незалежності. Парламентарі Кнесету пообіцяли, що зроблять все, "для того щоб досягти значного розширення ізраїльської підтримки України в усіх сферах". Також у спільній заяві вони заявили про "підтримку практичної співпраці між Ізраїлем і Україною у сфері протиповітряної та протиракетної оборони, а також на напрямках оборонної взаємодії".

Очевидно, що результати цих візитів ми побачимо згодом. Але сьогодні можна точно сказати, що зрушення вже відбулися.

Чи означає це, що Ізраїль поділиться своїми засобами ППО? Думаю, що ні. І річ тут не у страху погіршити відносини з Москвою, а в тому, що в разі захоплення російською армією цих систем секретні ізраїльські ноу-хау неодмінно потраплять до рук іранців.

Однак те, що підтримка буде в інших питаннях, в мене немає сумнівів.



Олег Вишняков