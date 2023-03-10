Военный получил ранение в бою. На какие выплаты можно рассчитывать?

Виплати пораненим та проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) – дві основні теми, щодо яких постійно звертаються до військових юристів.

Поясню деякі важливі речі про гроші, про які варто знати військовим, що отримали травму на полі бою.

1. Під час лікування за пораненими зберігається виплата грошового забезпечення та додаткової грошової винагороди у розмірі 100 000 грн.

2. Але коли поранені перебувають у відпустці за станом здоровʼя (тобто на реабілітації), то грошова винагорода у 100 000 грн передбачена тільки для тих, хто отримав тяжке поранення.



Цей ступінь поранення має бути закріплений висновком військово-лікарської (лікарсько-експертної, медичної) комісії. При цьому для всіх поранених зберігається грошове забезпечення.Ще раз закріплю: під час лікування після поранення (без привʼязки до тяжкого), але обовʼязково повʼязаного з захистом Батьківщини, ви отримуватимете і грошове забезпечення, і 100 000 грн. А під час реабілітації 100 000 грн отримують тільки ті, у кого поранення визнане тяжким.

3. Як відбувається виплата? Щомісяця на підставі довідки з медичного закладу, де лікується поранений/а.

4. Якщо лікування триватиме понад чотири місяці, треба тримати контакт з безпосереднім командиром та повідомляти військову частину, що лікування продовжується, – надаючи висновок ВЛК. Це потрібно для продовження нарахування грошового забезпечення.

5. Необхідна умова для додаткової винагороди – безперервне стаціонарне лікування в закладах охорони здоров’я.

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6. Якщо раптом виплата винагороди припинилася? Ви зможете після проходження ВЛК написати рапорт на командування військової частини з вимогою виплатити винагороду за весь період лікування.

7. Якщо військова частина саботує виплати – це варто оскаржувати до Штабу оперативного командуваня, якому підпорядковується частина, а також Міноборони чи Департаменту фінансів МОУ

8. Ще один вид виплат – це матеріальна допомога від військової частини, яка виплачується один раз на рік у розмірі місячного грошового забезпечення, зазвичай наприкінці року. Для її отримання необхідно подати рапорт на безпосереднього командира.

9. Звертаємо увагу, що якщо ви отримали поранення минулого року, то в поточному році розмір матеріальної допомоги може бути меншим за розмір вашого місячного ГЗ. Це відповідно до позиції Департаменту кадрової політики.



Вона може бути взагалі не передбачена, оскільки не є обов‘язковою для виплати щороку. У Міноборони роз‘яснюють, що вона виплачується на підставі рапорта військовослужбовця. Тому рекомендуємо подавати рапорт одразу після виписки з лікарні та прибуття до військової частини.

10. Одноразова грошова допомога виплачується лише у разі встановлення інвалідності або відсотка втрати працездатності за рішенням медико-соціальної експертної комісії. Її розміри залежать від групи інвалідності та прожиткового мінімуму. Цього року це такі суми:

1 група інвалідності – 1 073 600 грн

2 група інвалідності – 805 200 грн

3 група інвалідності – 671 000 грн

Якщо бійцю встановлять частку втрати працездатності, то максимальна ОГД цьогоріч в цьому випадку становить 187 880 грн.

Що робити, аби її отримати? Військовослужбовець має подати заяву та пакет документів на отримання ОГД через уповноважену особу у військовій частині або самостійно – до Комісії з питань нарахування та виплати одноразової грошової допомоги відповідного силового відомства (того, до якого належить його в/ч).

Якщо військовослужбовець звільнений, то може податися на виплату через ТЦК та СП.

На жаль, точної відповіді на запитання, коли її мають виплатити, немає, бо нарахування виплати законом не врегульовано.

Підсумовуючи, хочу ще раз наголосити, що військові мають право оскаржувати невиплати, якщо раптом так відбувається у військовій частині.

Анастасія Володенкова