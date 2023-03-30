Как политические партии тратят ваши деньги и доплачивают ли им россияне?

30 березня 2023 року минає три роки з часу, коли політичні партії в Україні, представлені у Верховній Раді, скасували для себе обов'язок звітувати перед платниками податків за отримані від них кошти.



Обов'язок подавати звіти про майно, доходи, витрати й зобов'язання фінансового характеру призупинено в березні 2020 року через COVID-19 – нібито через нього з'явилася неможливість вчасно подавати звітність. Карантин триває і досі.



Після запровадження воєнного стану було скасовано обов'язок подання звітності. На початку повномасштабного вторгнення московії це було логічним і зрозумілим кроком.

При цьому весь цей час парламентські партії й надалі отримують кошти платників податків з державного бюджету.

Обов'язок регулярного звітування політпартій запроваджено ще у 2015 році для забезпечення прозорості партійного фінансування, зменшення олігархічного впливу, виконання міжнародних зобов'язань і підвищення довіри виборців.

За результатами опитувань Центру Разумкова, 63% громадян не довіряють політичним партіям, і лише 16% українців їм довіряють (лютий-березень 2023 року). Це найнижчий рівень довіри серед усіх соціальних інститутів.

Поміж причин недовіри – невиконання передвиборчих обіцянок, корумпованість і залежність від олігархів. Тож відсутність звітів – це ще один аргумент посилення недовіри до партій та втрати голосів громадян на майбутніх виборах.

Досі на карантині?

Отже, 30 березня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Цим документом народні депутати звільнили партії від обов'язку подавати звіти до НАЗК до закінчення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби, передбачених карантином, встановленим урядом. Тоді Україна стала єдиною країною в Європі, де партіям дозволили тимчасово не звітувати нібито через коронакризу.

Провідні громадські організації закликали парламент відновити обов'язок подавати щоквартальні звіти ще у жовтні 2021 року. Було декілька законодавчих ініціатив його відновити, але це не вдалося.

Наразі уряд продовжив карантин до 30 квітня 2023 року. Тож автоматично відповідно до чинного законодавства звітування політпартій відтерміновується поки що орієнтовно в рамках цього строку. Цікаво, що в Німеччині ще наприкінці минулого року офіційно визнали завершення пандемії COVID-19.

Вже давно на часі скасувати "ковідне" право не подавати звіти та відновити цей обов'язок.

Але навіть якщо карантин завершиться, подання звітності не буде відновлене через ухвалений у березні 2022 року закон №2115 "Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни". Він зупинив подання звітності партій та їх перевірки на період воєнного стану.

Тим не менш, громадяни мають право знати, куди витрачаються їхні кошти, тим паче у воєнний час, коли ворог намагається впливати і на політичну систему України.

Скільки коштів платників податків отримали політичні партії?

За 2020-2022 роки парламентські політпартії одержали з державного бюджету майже 2 мільярди гривень. Але на що вони витрачені, не можуть проконтролювати ні НАЗК, ні громадськість, ні виборці.

На 2023 рік у Державному бюджеті передбачено понад 886 мільйонів гривень для фінансування статутної діяльності політичних партій.

Крім того, парламент заборонив партію ОПЗЖ, тож про витрачені нею кошти з держбюджету та те, які приватні внескодавці її фінансували, суспільство та НАЗК уже не зможуть дізнатися. Адже політична сила не подала жодного звіту за 2020-2022 роки.



Зазначені вище рішення ВР унеможливили перевірку з питання, чи фінансувались заборонені проросійські партії країною-агресором і хто конкретно в Україні отримав ці кошти, чи фінансуються інші партії, які продовжують працювати, московією.

З приємного – понад 123 мільйонів гривень, закладених для забороненої ОПЗЖ на цей рік, держава може спрямувати на важливіші потреби.

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П'ять аргументів, чому потрібно відновити обов'язок подавати звіти політичним партіям

Під час карантину та війни в Україні не скасоване державне фінансування парламентських партій, тому платники податків мають право дізнатися, на що використані їхні гроші.

Враховуючи розпочатий процес заборони діяльності проросійських партій, а також можливі чергові вибори до парламенту, питання прозорості та відкритості політичних фінансів, здійснення відповідного державного та громадського контролю є надзвичайно важливими.

Кожна політична партія має відповідати перед громадянами та своїми виборцями за фінансову діяльність. Тому партії мають надавати звіти про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру та джерела фінансування. Це забезпечить довіру українців.

Аналіз відомостей про доходи і витрати партій дозволяє зрозуміти, хто фінансує партії, з ким вони співпрацюють та як використовують кошти. Відтак це допомагає виявляти надмірний вплив окремих осіб і можливі корупційні ризики, а також вплив московії.

Забезпечення прозорого політичного фінансування – це необхідність виконання міжнародних зобов'язань України, зокрема євроінтеграційних, а також виконання Конвенції ООН проти корупції та відповідних рекомендацій GRECO.

Що пропонує НАЗК?

НАЗК підтримує необхідність відновлення подання звітів політичними партіями та їх перевірки, враховуючи умови воєнного часу та дбаючи про захист даних у реєстрі POLITDATA.

На опрацюванні уряду ще з грудня 2022 року перебуває законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, залучення до діяльності політичних партій осіб з інвалідністю та удосконалення механізму державного фінансування статутної діяльності політичної партії", який розробило НАЗК. Хоча, відповідно до Регламенту Кабміну, він мав розглядатися не більше, ніж місяць.

Зокрема, у проєкті закону пропонується скасувати "ковідне" право не подавати звіти; відновити звітування парламентських партій через необхідність здійснення держконтролю використання коштів державного фінансування статутної діяльності політпартій.

Ще один із варіантів розв'язання цієї проблеми передбачено в законопроєкті №8071 "Про внесення змін до деяких законів України з метою виконання вимог Європейської комісії щодо набуття Україною статусу члена Європейського Союзу". Він був поданий народним депутатом Давидом Арахамією ще у вересні минулого року. До речі, цей законопроєкт передбачає відновлення електронного декларування, яке теж давно на часі.

Крім того, у Державній антикорупційній програмі на 2023-2025 роки, яку 4 березня 2023 року затвердив уряд, передбачено низку заходів для забезпечення доброчесності політпартій та виборчих кампаній.

Тепер слово за парламентом і урядом. Громадяни мають нарешті дізнатися, хто фінансує партії, за які вони голосували, та чи не фінансує їх московія.

Наприклад, благодійні організації ("Повернись живим", "Таблеточки") постійно публічно звітують про допомогу, яку збирають для Збройних сил України та для хворих дітей. Тоді як партії не змогли прозвітувати про витрачені майже 2 мільярди гривень, виділені з державного бюджету, навіть у мирний час.

Звітування – це просте і зрозуміле підтвердження доброчесних намірів будь-якої організації.

Олександр Новіков

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