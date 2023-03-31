Российская дезинформация в Европе

Путінська пропаганда намагається й далі просувати за кордоном свій порядок денний, намагаючись зламати підтримку України у світі та повернути собі втрачений вплив.

Моніторинг наративів російської пропаганди Ukraine War Disinfo Working Group, який відстежує інформаційний простір країн центральної та східної Європи, виокремив кілька тем, з якими працює російська дезінформація:

Дискредитація Заходу та України, зокрема, наратив про те, що українці нібито програють на полі бою.

Негативні економічні наслідки для країн від запровадження ними санкцій проти Росії.

Українські біженці забагато вимагають та невдячні.

Існує проблема "русофобії" та загроза масштабування війни.

Конспірологія про відповідальність за розпалювання війни таємничих невидимих сил.

Також пропаганда намагається просунути у всіх країнах Європи так званий "рух за мир", спрямований проти допомоги Україні зброєю, адже це начебто затягує війну і блокує дипломатичне вирішення конфлікту.

Хоча російська пропаганда тісно пов’язана як крайньо лівими, так і крайньо правими європейськими політиками, незмінно на її порядку денному присутній наратив про "українських нацистів".

Як влучно зазначив історик Тімоті Снайдер: "Коли імперія нападає – вона стверджує, що є жертвою. Риторику про те, що українці є якимись "русофобами", російська держава використовує для виправдання агресивної війни".

Польща

В період моніторингу з 20 лютого по 12 березня 2023 року в Польщі кремлівські спецслужби традиційно просувають тему "поганих українських біженців", сподіваючись таким чином знизити суспільну підтримку ідеї допомоги Україні. Вже майже рік вони зображують українських переселенців як загрозу для польської безпеки, розповідаючи, що уряд віддає їм перевагу, замість того, щоб допомагати громадянам Польщі. І що українці невдячні щодо Польщі.

Згідно з російськими повідомленнями, які поширюються в Польщі, справжніх біженців у країнах НАТО/ЄС мало. Натомість понад 95% українців є начебто економічними мігрантами, які пробираються на Захід з єдиною метою - отримати фінансову підтримку, стаючи фінансовим тягарем для тих, хто їх приймає.

Ще один дезінформаційний меседж: українці повертаються до себе додому, але продовжують отримувати польські субсидії. А також, що українці все частіше вчиняють злочини, крадучи та нападаючи на поляків.

Характерно, що таку інформацію поширює Wolnemedia.net – правий портал, створений кілька років тому як місце "без цензури". Він став популярним місцем поширення антиваксерської риторики.

Також традиційний меседж: зусилля з допомоги України підштовхують світ до третьої світової війни, а США так само несуть відповідальність за конфлікт в Україні.

При цьому українська влада компрометується за двома головними напрямками: мовляв, їй байдуже на своїх солдатів, а також, що Україна - корумпована держава.

Угорщина

В Угорщині російська пропаганда розповідає, що військове керівництво України дискримінує нацменшини.

Наприкінці лютого цього року проявився відносно новий наратив про так званий "примусовий призов" національних меншин. Мовляв, навіть неповнолітніх хлопців, жінок і людей похилого віку неукраїнського походження призивають до армії.

Наратив про утиски Україною національних меншин часто поширюється проурядовими та ультраправими колами Угорщини.

Українське керівництво називається нацистським та корумпованим.

Повідомлення спираються на заяви ультраправого депутата Ласло Торачкая (Toroczkai László), який неправдиво стверджував, що Україна проводить етнічні чистки угорської меншини, шляхом призову чоловіків з цієї громади (Це є повним відзеркаленням пропаганди російських реалій з непропорційно високими відсотками представництва корінних народів РФ черед окупантів.).

Торачкай добалакався до того, що Україна має віддати територію, щоб припинити війну. І що Україна здійснює етнічну чистку угорського населення шляхом їх призову.

Ще один зафіксований наратив: українські військові начебто розстрілюють тих, хто хоче здатися. І це теж віддзеркалення російських методів ведення війни та "кувалдних" практик ПВК "Вагнер".

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Словаччина

У Словаччині в цей період артикулювався стандартний меседж пропаганди про те, що війна була спровокована Заходом, який використовує Україну як пішака і воює "до останнього українця".

Ультраправий опозиційний політик Томаш Шпачек (Tomáš Špaček), помічник члена партії Республіка (Republika), який балотуватиметься на майбутніх виборах, стверджував, що українці є нацистами.

Рейтинг партії зараз варіюється приблизно в межах 7-9%. Її члени наразі представлені у словацькому парламенті, й це, швидше за все, не зміниться і після виборів.

Потрібно зазначити, що Шпачек – новий ретранслятор кремлівської пропаганди дезінформації – вперше став помітним лише в липні 2022 року, а набув популярності в основному за останні 3 місяці. Це може опосередковано свідчити про спроможності російських спецслужб розкручувати своїх "політиків" в країнах демократії, що є дієвим інструментом російської гібридної агресії в світі.

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Європа

Отже, російська пропаганда продовжує намагатися зліпити із Заходу та США образ ворожої сили в країнах не лише Глобального півдня, а й Центральної Європи.

Моніторинг LetsData зафіксував токсичні наративи путінської пропаганди, які активно поширювалися і в країнах Західної Європи наприкінці лютого цього року. Серед них:

Тисячі людей в Берліні хочуть переговорів з Росією та припинення поставок зброї в Україну.

Вагенкнехт (членкиня Лівої партії Німеччини): "Численні зґвалтування російськими солдатами є "частиною війни", і це робили обидві сторони – батальйон "Азов" ґвалтував на Донбасі".

Злочинцям у Швеції продають нелегальну вогнепальну зброю українського походження.

Європейські країни вже багато зробили для українських біженців, їхні ресурси не безмежні.

Командувача ООС Москальова звільнили з посади. "Це справжня чистка, яка обезголовлює українських військових і, звичайно, не є добрим знаком".

Росія повідомила про збиття українських безпілотників, які цілили по цивільній інфраструктурі.

Кількість загиблих на війні українських військових приховується, щоб не дати громадськості зрозуміти, що Україна програє.

Європа може жити з українським конфліктом, поки він не загостриться.

Бойкот Олімпіади – це найзначніша криза в спорті з часів холодної війни – Україна має зупинитися.

Отже, як ми бачимо, через "мирні" демонстрації путінізм намагається підірвати підтримку України в Європі. Так само як і розмити свою відповідальність за принципом: це війна, злочини вчиняють обидві сторони.

Як завжди, європейців лякають напливом "варварів" і переконують у марності підтримки "сторони, що програє війну".

Денис Самигін, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.