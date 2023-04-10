Исключение подтверждает правило: почему Запад должен поддержать конфискацию активов страны-агрессора

С первого апреля 2023 года рф возглавляет Совет безопасности ООН. Множество мировых СМИ и политических деятелей с горечью отметили иронию такого события.

Страна, развязавшая самую масштабную за более чем полвека войну в Европе, в течение некоторого времени будет принимать решения о безопасности всего мира.

Ритуал вместо сути

Присутствие россии в Совбезе ООН – симптом положения дел в международных отношениях. К сожалению, мир продолжает цепляться за обломки того порядка, который россия уже разрушила. И чем быстрее в демократических странах поймут, что подрыв системы безопасности требует адекватного ответа, тем больше жизней удастся спасти.

Стремление вопреки всему следовать принятым процедурам играет против свободного мира. Агрессоры видят это и действуют вне всяких правил, а вспоминают о них, лишь когда выгодно им самим. Все это ослабляет международные институты и лишает их собственно той функции поддержания мира, ради которой они создавались.

Примечательно, что поддержка Украины в этой войне потребовала создания новых инициатив, таких как Рамштайн, в то время как старые организации оказались недостаточно смелыми чтобы действовать.

Западные партнеры считают некоторые принципы незыблемыми. Но вопрос в том, что опаснее – закрывать глаза на то, как правила нарушают другие, или же самостоятельно сделать исключение для наказания агрессоров? Один из таких принципов, который стал камнем преткновения, – суверенный иммунитет. Следование ему препятствует изъятию активов рф для компенсации потерь Украине.

Однако история учит нас тому, что военные конфликты – это не тот момент, когда нужно цепляться за традиции. Наоборот, именно в такой ситуации нужно пересматривать правила, которые одна из сторон уже нарушила.

История меняет правила

Канонический пример – Вторая Мировая война. По ее результатам, страны-победительницы получили не только репарации, но и доступ к патентам Германии, что формально нарушало принятые подходы к авторскому праву. При этом речь шла не только о государственных компаниях, связанных с военно-промышленным комплексом, но и о ряде частных организаций. Исключения были необходимыми.

Совершенно иная ситуация – Атлантическая хартия. Один из документов, который позволил сформировать антигитлеровскую коалицию и обозначил ее принципы. Но также этот документ, благодаря положению о "Праве наций на выбор своей формы правления" запустил процесс деколонизации во всем мире, и в результате привел к распаду Британской империи. Фактически, тогда мир окончательно отказался от права одних наций навязывать свою волю другим. Сегодня именно это право пытается вернуть себе рф, а мир продолжает защищать положение этого государства в очевидно устаревшей системе координат.

Еще один важный исторический эпизод – создание Международного уголовного суда в Гааге. Необходимость в нем возникла давно. Однако мир долгое время не был готов к тому, что лидеры стран могут предстать перед судом за совершение тяжких деяний.

К сожалению, миру пришлось столкнуться с ужасами конфликтов в Руанде и Югославии, чтобы поддержать создание такой институции.

Война россии против Украины уже побила все мыслимые рекорды жестокости последних десятилетий. Тем не менее, для кого-то еще приемлемы сомнения в том, можно ли конфисковать активы государства, совершающего и открыто признающего военные преступления.

Принуждение к исполнению приговора

Нынешняя позиция стран-партнеров заключается в том, что россия виновна, но заставить ее платить за свои действия практически невозможно. Так не должно быть. Тем более, что Украина уже платит огромную цену за победу в войне, которую не начинала.

Международный компенсационный механизм, над созданием которого работают украинские и международные юристы, – это возможность возместить лишь материальный ущерб. Он не вернет жизни, здоровье, время. Но даже в такой ограниченной форме он позволяет добиться справедливости. И очевидно, что выплатами за свои преступные действия должна заниматься россия. А если она отказывается это делать, то ее ресурсы необходимо конфисковать. Согласие с этим – не отказ от принципов, а их укрепление.

Мир меняется, становится более глобальным и вынужден находить инструменты принуждения для государств-преступников. Вместе с тем, должна меняться и сама система безопасности. Как когда-то страны отказались от идеи колоний, так и сейчас следует отказаться от особых прав рф на мировую безопасность.

Террорист не может быть гарантом спокойствия, иначе никакого мира не останется.

Ирина Мудра

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