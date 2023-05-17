Беличанский лес под угрозой застройки. От депутатов Киевсовета зависит судьба 100 гектаров нацпарка

Столичний нацпарк "Голосіївський" знову під загрозою забудови. Це територія площею майже 100 га у Святошинському районі біля табору "Лісовий Артек". На ситуацію може вплинути Київрада. Для цього треба не подовжувати договір оренди з ТОВ "Літораль".

Місто погодилося на оренду з цим товариством ще за часів головування держзрадника Леоніда Черновецького у 2008 році.

Річка Нивка поблизу орендованих ділянок

"Літораль" може будувати та експлуатувати об'єкти рекреаційного призначення. І всі ми розуміємо, що все, що пов’язане з словом "будувати" легко може трансформуватися у житлові комплекси. Тим більше, що повний тезка керівника "Літоралі" Богдан Гедз очолює девелоперську компанію.

З часів Черновецького завдяки боротьбі активістів у 2014 році і рішенню Київради був підписаний президентський указ, і ліс, який намагалася забудувати і Коцюбинська селищна рада, отримав найвищий природоохоронний статус нацпарку. А два роки тому межі нацпарку вдалося нанести на кадастрову карту.

"Залишити ці ділянки в оренду ТОВ "Літораль" – це поставити під загрозу види рослин і тварин, які є не лише на цих ділянках, а й на суміжних територіях, бо це єдиний природний комплекс. Тут проходять міграційні шляхи для тварин поруч з головною водною артерією — річкою Нивкою. Ми сподіваємося, що місто відреагує і зупинить спробу дерибану часів Черновецького", - мешканка Новобіличів та захисниця Біличанського лісу Вероніка Агеєва.

Птахи біля річки Нивка

Якщо Київрада і мер міста Віталій Кличко (УДАР) відмовлять цьому товариству, то рекреаційний ресурс держави вдасться зберегти. Строк оренди цих ділянок спливає у травні цього року.

"Профільний департамент відправив запит на це товариство, щоб отримати відповідні документи, але воно їх так і не надало. Цю частину лісу обстежили інспектори і виявили, що там ростуть багаторічні дерева. Департамент пропонує Київраді проєкт рішення щодо відмови в подовженні оренди", – наголошує заступник голови КМДА Петро Оленич.

Рух ЧЕСНО написав звернення до КМДА і отримав офіційну відповідь, яка це підтверджує.

Ми стежитимемо за поіменним голосуванням депутатів Київради.

"Те, що ліс захищений президентським указом і має найвищий природоохоронний статус не означає, що битва за його збереження виграна. Ми щороку бачимо різні спроби зазіхнути на невідновлювальний ресурс держави і з боку місцевих рад Київщини, і з боку окремих недоброчесних забудовників. Рух ЧЕСНО стояв і буде стояти на захисті цього лісу, який допоміг Збройним Силам втримати лінію оборони по річці Ірпінь. Тому ми завжди слідкуватимемо за рішеннями місцевих рад і Київщини, і Києва", – наголошує очільниця організації Віта Думанська.

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Ці майже 100 га лісу – не єдина частина нацпарку, де відбувається боротьба. Декілька тижнів ми писали про загрозу вирубки 1,5 га Біличанського лісу для побудови пожежного депо ДСНС. Її планували будувати для Євро-2012. Тоді нам у коментарі депутат Київради Дмитро Білоцерковець (УДАР) зазначив, що столиця буде захищати ці території від забудови.

Також Новобіличанська громада судиться з недоброчесним забудовником по вулиці Обухівській. Наразі справа перебуває у Верховному суді.

Зараз у судовому порядку межі нацпарку "Голосіївський" оспорює також і Коцюбинська селищна рада, яка неправомірно роздала в лісі 501 ділянку депутатам та їхнім родичам, а також підставним особам ще 2008 року. Акти права власності на землю прокуратура успішно оскаржує в судах, ділянки, які раніше були в приватній власності, прибирають з кадастрової карти. Рішення Київської обласної ради та Коцюбинської селищної ради, яким незаконно було збільшено площу селища за рахунок столичного лісу, наразі Київрада оскаржує в апеляційній інстанції.

Ірина Федорів

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